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Официальный Киев не хочет быть жертвенным бараном, - А.Карпов
16:32 13.02.2022

Официальный Киев не хочет быть жертвенным бараном
Заморская сотня и война

Об итогах и смысле встречи в Берлине советников лидеров "нормандской четверки" 10 февраля можно судить по самому факту встречи. Многочасовые переговоры стали контрударом по истерии "неминуемого русского вторжения". В кои-то веки интересы Москвы и Киева совпали? Не будем спешить с ответом. Общий интерес – остановить милитаристскую свистопляску. Интерес официальной Украины, всех этих "слуг народа", – выжить. Интерес России – решить украинский вопрос в благоприятном для себя формате, когда Украина дозреет. А она обязательно дозреет.

Мы являемся очевидцами беспрецедентного втягивания в войну России и всего Русского мира. Звучат заверения, что НАТО воевать с Россией не будет; мол, пожалуйста, вторгайтесь, "просто" Россия заплатит высокую цену. В Вашингтоне желают, чтобы решение украинского вопроса произошло с кровавым следом внутри Русского мира, с гражданской войной среди русских, с похоронами "Северного потока – 2".

Для США, ушедших из Афганистана и из Ирака, умывшихся цветными революциями в Белоруссии и Казахстане, война в центре Европы – именно то, что нужно. Слабеющие из-за внутренних противоречий США, где идет холодная гражданская война между демократами и республиканцами-трампистами, буквально цепляются за Украину.

Граждане из государств Семипосольщины, обитающие в Киеве, вносят в истерический спектакль свою лепту. Сотня человек под разноцветными флагами устроила в Киеве "Международный марш единства за Украину". Пространства от памятника Шевченко до майдана огласились бандеровскими возгласами с иностранным акцентом: "Сала Украине! Героям Сала!" (Так слышалось). И пением гимна – тоже с акцентом, спели как сумели. На фоне того, что во "вторжение Путина" официальный Киев не верит, акция выглядела элементом доведения ситуации до той стадии, когда "апокалиптические прогнозы" станут реальностью.

Все последние дни англосаксы и их сателлиты накачивали Украину оружием. Twitter министра обороны Алексея Резникова 9 февраля в очередной раз лопался от восторга: "Девятая "птичка" от США и уже второй за сегодня самолет в Борисполе с военной помощью от наших партнеров! В Киев прибыли более 80 тонн боеприпасов от США". Вся условная Семипосольщина и лично Джо Байден голоса сорвали, призывая сограждан эвакуироваться. Из свежего (11 февраля): "…те, кто находится в Украине, должны уехать сейчас коммерческими или частными рейсами. Если вы остаетесь в Украине, проявляйте повышенную осторожность в связи с преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями, если Россия предпримет военные действия".

Впервые Госдеп призывал сограждан эвакуироваться в конце января. За американцами волну паники взялись разгонять сателлиты. 12 февраля в СМИ прошло сообщение: "Не менее 16 стран за сутки призвали своих граждан покинуть Украину из-за опасений военной эскалации со стороны России… Среди них – США, Великобритания, Австралия, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Финляндия, Черногория, Эстония, Япония и Южная Корея… США призвали своих граждан покинуть Украину в течение 24-48 часов… Госдеп США намерен объявить о начале эвакуации своих дипломатов из Киева".

Партия войны в Киеве тоже не скучает. Каждое лыко – в строку. В январе-феврале по городам и весям исторической Руси (Украины, России, СНГ) прокатилась мощная волна ложных минирований школ и других общественных заведений. Масштаб был таков, что на Украине в некоторых городах учебные заведения на целые недели переводились "на удаленку". Выяснилось, что масштабная операция координировалась множеством telegram-каналов и рядом других мессенджеров, за которыми, несомненно, стоит один центр управления. Очевиден интерес – внести лепту в усиление нервозности. Всякий элемент дестабилизации выгоден партии войны, а в этой партии и Порошенко, и Турчинов, и Парубий, и Аваков...

Характерный пример – воинственные речи Авакова, одного из главных внутренних бенефициаров кровавого переворота 2014 года: "Я утверждаю, что боеготовность русской армии ниже, чем украинской (в русофобской студии аплодисменты). Российский режим Путина – это колосс на глиняных ногах. Каждый наш солдат стоит пятерых. Я один из тех, кто говорит, что угроза очень высока. Она никогда не была так высока с 14 года". Примечательно, что о России как о "глиняном колоссе" последний раз в Европе говорили при евроинтеграторе Гитлере. Аваков – это деятель из высшего звена "ястребов". Однако и националисты рядового эшелона накручены уже так, что заявляют: "У наших ребят руки чешутся… Пусть уж Путин идет в наступление. Сколько можно пугать, сколько можно ждать?.. Давайте уже решим раз и навсегда. Мы не хотим, чтобы наши дети и внуки с россиянами все это разруливали".

А кто ж хочет! Однако "незалежная" пока не в силах вырваться из заморского плена, не дозрела! И вот Белый дом в лице советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана тоже заходится в истерике: "Это может начаться во время Олимпиады…" И призывает американцев немедленно покинуть Украину. А соответствующие СМИ утверждают, что "вторжение Путина" начнется 15 или 16 февраля. Ставки подняты до небес.

МИД РФ гасит истерию. Мария Захарова заявила: "Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы – излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей…"

Белый дом уверен, что в любом случае выиграет. Мол, минуют сроки "апокалиптических прогнозов", все обойдется и можно будет заявить, что администрация Байдена остановила войну, пресекла вторжение. И что дальше?

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак после завершения встречи в "нормандском формате" поделился своим ощущением по поводу возможности того, что Киев по примеру Азербайджана в Нагорном Карабахе решит применить силу для решения конфликта в Донбассе: "Такого ощущения пока нет. Это было бы самоубийством – начать боевые действия… С лета худо-бедно соблюдается режим прекращения огня, во всяком случае тех масштабных перестрелок, которые были до этого, сегодня не наблюдается".

Это важный момент. Официальный Киев не хочет быть жертвенным бараном.

Если вспомнить, что боевики на майдане делились на сотни, можно сказать, что в войне заинтересована заморская сотня – американская администрация, сателлиты США, "киевские ястребы". Однако их не больше, чем противников бойни.

Антон Карпов
12.02.2022

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644759120
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