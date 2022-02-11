Казанцы требуют обратно переименовать улицу Назарбаева - позор диктаторам!

16:42 13.02.2022 "Почему она должна называться в честь казахского диктатора?" Переименуют ли улицу Назарбаева в Казани



Андрей ГРИГОРЬЕВ



Культ Нурсултана Назарбаева, который Казахстан, похоже, пытается так или иначе изжить с начала 2022 года, задел по касательной и Казань, столицу Татарстана. Летом 2015-го власти без объяснения причин переименовали улицу Эсперанто в Назарбаева. Это породило довольно ощутимый протест горожан, о котором вновь заговорили этой зимой. Пока в Казахстане срывали билборды с изображением экс-президента, уничтожали таблички на проспектах Назарбаева и сносили памятник ему, в Татарстане выясняли, не настала ли пора вернуть улице прежнее название. В преддверии визита действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Казань Татаро-башкирская редакция Азаттыка, "Idel.Реалии", поговорила с теми, кто семь лет назад выступал против переименования улицы Эсперанто.



Telegram-канал "Архитектурасы"​ запустил опрос с целью выяснить, кто за какое название улицы выступает. За "Эсперанто" высказались свыше 80 процентов опрошенных, за "Назарбаева" - всего четыре. Представители татарстанской власти однако остались при своем мнении. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что менять название на прежнее "не по-татарстански".



А что думают об этом участники казанских протестов 2015 года? Считают ли они, что есть шансы вернуть улице прежнее название? Почему, на их взгляд, власть не хочет пересмотреть свое очевидно непопулярное решение?



В канун визита нынешнего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Казань корреспондент "Idel.Реалии" решил расспросить об этом тех, кто наиболее активно участвовал в протестах против переименования улицы Эсперанто в Назарбаева.



Откликнулись не все участники протеста. Ряд из них - в частности, те, кто был задержан полицией за участие в массовой акции и понес административное наказание, - предпочли по каким-то причинам не ворошить прошлое.



ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ НАЗАД "​НЕ ПО-ПАЦАНСКИ"



Зуфар Гарипов, активист, сторонник партии "Яблоко" (на видео выше, снятом как раз летом 2015 года, он дает большой комментарий с 14-й секунды):







"Я не житель этой улицы, но тоже возмутился происшедшим. Ведь принятые правила были нарушены: человек живой, а есть правило, что улицу можно называть в честь кого-то не меньше чем через десять лет после его смерти. И тем более даже там, в центре, можно было найти другую улицу, не трогая Эсперанто. Ту же Спартаковскую. Она поделена так хорошо, что можно было легко одну из частей переименовать. Рядом с филармонией тоже ведь Спартаковская.



Дорожный знак в Казани, июль 2015 года



Помню, встал вопрос о том, чтобы назвать какую-то из улиц в честь Ильхама Шакирова и Альфии Авзаловой. В общем-то значительные такие имена в татарской культуре - а они ничего лучше не додумались, как назвать в их честь улицы, извините, где-то на окраине.



Я вот, когда у нас был сход горожан перед Домом дружбы народов РТ, мэру Казани Ильсуру Метшину сказал: "Да, ошибки совершает любой человек. Но мудрость руководителя не в том, что он не совершает, а в том, что он ошибку признает и исправляет. У вас есть шанс…"



Он просто не ответил, отвернулся и ушел.



Я сразу сказал: "При этой власти не будет обратного переименования". Даже если его там, не знаю, приравняют к Гитлеру этого Назарбаева - они свою ошибку не признают. Это чисто по-пацански: "Как это я назад подам, на попятную?! Кто-то мне сказал, а я - раз и прогнулся? Да вы что?! Никогда этого не сделаю!"



Хотя если его к Гитлеру приравняют в той же Москве, то, наверное, тогда ломанутся наши назад… Но до этого - нет. Как бы его где ни хулили".



"​ПОЧЕМУ ОНА ДОЛЖНА НАЗЫВАТЬСЯ В ЧЕСТЬ ДИКТАТОРА?"​



Максим Степанов, в 2015 году - житель улицы Эсперанто, один из ярых противников переименования:



"По-моему, я об этом от папы узнал. Он пришел, сказал: вот, такая тема. Потом уже начал в интернете копаться, в разных чатах узнавать… Почему выступил против? Было много причин.



Во-первых, Эсперанто - улица с детства знакомая мне, на которой я вырос и жил. Красивое название, интересное. И довольно уникальное. Улиц Ленина в стране - двести штук, а Эсперанто, по-моему, в России одна.



Казанцы ожидают выхода мэра Казани из здания Дома дружбы народов, чтобы потребовать не переименовывать улицу Эсперанто в Назарбаева, июль 2015 года



И вообще не очень понятно было, почему она должна называться в честь казахского диктатора. Не очень понятны были эти мотивы. Ну и отталкивала политическая составляющая, конечно, тоже.



Почему не отыграли назад?



Во-первых, тут вообще перед фактом поставили. Во-вторых, нужно было, как я думаю, с точки зрения политической... Для укрепления каких-нибудь там политических, экономических связей с Казахстаном. А точнее - с Назарбаевым. Ну, и как обычно, людей особо не спрашивали. Несмотря на то что все жители Эсперанто были против - по крайней мере, подавляющее большинство - они все равно это сделали.



Сейчас вернуть назад название Эсперанто более реально, но, чувствую, уже нет такого ажиотажа среди людей, как это было раньше, мотивации меньше, возможно. Сейчас все уже привыкли, наверное…



Скорее всего, если бы было такое упорство как раньше, могли бы вернуть. Потому что уже и президент другой там, и напряженность… Кажется, сейчас [у власти Татарстана и Казани] уже нет такой сильной мотивации удерживать этот топоним".



"​У НАС ТРАДИЦИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА..."​



Александр Рачук, производитель сувениров, активист:



"Людям тогда - как и до сих пор, кстати, - так и не объяснили, в чем заслуга Назарбаева перед Казанью, почему улицу Эсперанто следует назвать в его честь. К тому же название Эсперанто достаточно редкое - и какая-то была обида, что уникальный объект, который, может, и туристической визитной карточкой мог бы стать, исчезает с карты нашего города и вместо него появляется улица Назарбаева.



Понятно, что тут какая-то политика, личные связи… В честь дня рождения или чего-то еще… Но народу это было непонятно - в том числе и мне, - и мы решили как-то выступить в защиту улицы Эсперанто.



Просто клич кинули где-то, кажется, в "Фейсбуке" - и мы собрались у Дома дружбы народов. Некоторых людей арестовали, как я помню. Они не хотят вспоминать эти моменты своей жизни… Но в целом было весело, задорно.



Кто стоял, всех предупредили: если будут какие-то плакаты или агитация, тех арестуют. Ну вот тех, кто пришел с плакатами или даже с листочками, и задержали.



Зная, что нельзя будет приходить с плакатами, я просто сделал футболку Эсперанто, причем в символике эсперантистов, она не привязана была к улице, а к языку эсперанто. Футболка, к сожалению, у меня не сохранилась. Меня попросил подарить ее один из участников.



Мэр Казани Ильсур Метшин у здания Дома дружбы народов разговаривает с протестующими против переименования улицы Эсперанто в Назарбаева, июль 2015 года



А потом было собрание - кажется, в "Циферблате", - где рассказывали, как возникла улица Эсперанто, про кружки эсперантистов... К этому собранию я изготовил значки. Это была перефотографированная табличка с названием улицы. Значок повторял форму и дизайн этой таблички. Целый пакет я тогда раздарил участникам. Года три назад я видел на лацкане пиджака у одного человека этот значок...



Ждать того, что что-то откатится назад, сложно. Будет зависеть от ситуации - что у них там будет в Казахстане, кем признают Назарбаева… Не знаю, что будет в Казахстане. Если официально заявят, что да, Назарбаев был не прав, то, наверное, откатят назад. У нас традиция Советского Союза - признавать прежних деятелей и руководителей виновными в каких-то грехах. Это - обычное дело было в СССР.



Я помню, когда на ипподроме работал, Назарбаев подарил Шаймиеву трех ахалтекинских жеребцов, так что, как знать, может, переименование улицы тоже был своего рода подарок?.."



"ТУ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ВЛАСТЬ ПРОИГРАЛА..."



Леонид Иванов, городской активист:



"Я не помню, как там группа возникла недовольных… Каким-то образом мы в соцсетях, наверное, нашлись.



Жители улицы Эсперанто в первую очередь, просто жители Казани. Сердитые жители Казани, я бы сказал, требовательные…Меня это задело, потому что совсем уж бесцеремонным образом было сделано все. Даже по меркам нашего колхоза.



Переименовали ночью, не оповестили. Президент Татарстана Рустам Минниханов в стране отсутствовал как будто в тот момент. Просто таким назначением сверху, руками мэра Казани Ильсура Метшина, который я так понимаю, не был закоперщиком, подобрали вот эту улицу Эсперанто. Хотя могли любую улицу в новых микрорайонах назвать. Но вот они решили такой подарок сделать елбасы.



Решение по переименованию Эсперанто, как у меня сейчас сложилось, было принято по совету Минтимера Шаймиева, большого друга Назарбаева, с которым они вместе строили эти новые государства. И во многом шаймиевское "государство" копирует вот этот стиль.



В тот момент, когда в Талдыкоргане сбрасывали памятник елбасы, Шаймиев открывал памятную доску Василию Лихачеву. И люди под статьей об этом комментировали это так: мол, пока тамошних елбасы сбрасывают с пьедесталов, наши елбасы продолжают открывать мемориальные доски.



Я думаю, публичная гражданская активность сошла на нет, потому что нет людей-камикадзе, которые хотят залететь. Но вот это накопление протестной энергии происходит где-то внутри. Вот эта пружина все больше сжимается.



Если бы власть была разумной, трезвой, умной, если бы она слышала, если бы она слушала, то, думаю, она бы признала ошибку - а это очевидная ошибка, это красная тряпка, это канистра с бензином посреди города - и как-то вернула первоначальное наименование. Но нашим препятствием является Минтимер Шаймиев, который был главным бенефициаром и инициатором этого переименования.



В чем бенефициар? Он сделал приятное другу. И показал, что здесь он - такой елбасы местного разлива, что он по-прежнему пользуется авторитетом.



Лично я по-прежнему называю эту улицу Эсперанто. И многие коренные казанцы, как я знаю, тоже. Ту информационную войну против горожан власть проиграла. Не зря в 2022 году, на волне казахских событий, сразу возник вопрос, а что делать с улицей Назарбаева?" Источник - Радио Азаттык

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