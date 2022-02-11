"Власти подготовили своих террористов": участники митинга в Казахстане потребовали справедливости

16:46 13.02.2022

Участники несанкционированного митинга в Алма-Ате устроили перформанс. Они разложили на асфальте листы бумаг и положили на них яблоки. Его инициатор художник Денис Стадничук сообщил изданию ORDA, что они символизируют жертв "Кровавого января".



Он добавил, что, как и многие, в шоке от случившегося.



"У нас есть несколько сценариев, по которым мы можем пойти. Например, по примеру Ливии, или нас могут растерзать на части. Скоро Наурыз, мы придем сюда не с трауром, а с другим настроением", – заключил Стадничук.



Митингующие продолжают требовать выхода к ним главы города Ерболата Досаева и его заместителей. Они скандируют: "Бостандык!" (свобода). Пока ним вышел только мулла, который начал читать Коран.







На площади был замечен политик Булат Абилов, который завил, что считает своим гражданским долгом присутствие на митинге. Некогда он вел активную деятельность. В разные годы занимал должности внештатного советника главы государства и избирался в мажилис. Однако после двух уголовных дел отошел от дел.



Абилов предложил переименовать проспект Назарбаева. По его мнению, расстрел граждан подготовили сами власти. Он утверждает, не было 20 тысяч террористов.



"Они готовились к такому варианту. День-два-три еще бы стояла площадь, весь Казахстан бы вышел и власть ушла бы. Мы видели, что она уже не управляла", – заявил Абилов.



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По его словам, властям не удастся скрыть правду, все задокументировано. Абилов посетовал, что сейчас во всем мире Казахстан считают неразвитой азиатской страной.



"Где в мире сейчас убивают официально по 225 человек за сутки? Ни в одной стране такого нет", – подчеркнул политик.



Митингующие у монумента независимости стали собирать в целлофановые пакетики деньги для помощи пострадавшим, на питание и палатки. Одну из них уже заказали и везут на площадь.



По некоторым данным, число сотрудников полиции около места акции увеличилось. Наблюдатели сообщают, что подъехали два автозака и задержаны три человека.



На площадь вышли сотрудники городской прокуратуры и предложили родственникам погибших и арестованных во время январских событий подать заявления.



Заместитель прокурора Алматы Назарбай Ибраймолдаев призвал митингующих разбиться на группы по 10 человек и пообещал переговорить со всеми.



Анастасия Кукова

Редактор интернет-редакции сайта "Московского комсомольца" MK.RU