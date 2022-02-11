 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.02.2022
17:41  Президента Германии Штайнмайера переизбрали на второй срок
16:56  Литва и Польша поссорились из-за фашиста-"героя" Лупашки
16:52  Судьба алматинского террориста Абишева - знаменосца повстанцев
16:50  Рос-атомщиков травят ядами английские диверсанты.., - "СП"
16:46  "Власти подготовили своих террористов": участники митинга в Казахстане потребовали справедливости
16:42  Казанцы требуют обратно переименовать улицу Назарбаева - позор диктаторам!
16:32  Официальный Киев не хочет быть жертвенным бараном, - А.Карпов

16:28  В состоянии натянутой тетивы, или Интрига по-американски, - Ю.Борисов
12:34  Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
10:04  В Алматы на митинге в память о погибших в январе требуют импичмента Токаеву
09:51  Скандал в Грузии. У мамы Саакашвили нашли имущества и барахла на $41 млн
09:15  Сдавшие Китаю Хан-Тенгри кыргызские генералы уверяют, что ни метра ни отдадут таджикам
09:11  Токаев почтил память жертв январской трагедии в мечети Хазрет Султан
01:42  В Узбекистане совершен первый рейс поезда дальнего следования Кунграт - Наманган
01:39  В Каракалпакстане появилось новое кладбище кораблей
01:00  Как остановить сползание в войну? В 1962 году это сработало, - Федор Лукьянов
00:35  Аркадаг на прощание придумал "новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"
00:03  Впавший в деменцию Байден превратился в игрушку американских спецслужб, - А.Резчиков
Суббота, 12.02.2022
23:09  Умер экс-МВД Кыргызстана в 2008-2010 гг. генерал Молдомуса Конгантиев
21:52  Министр махалли Узбекистана Маматов стал главой УВД Самаркандской области
21:05  Объявлена дата президентских выборов в Туркмении - 12/03. Аркадаг сдает пост Сердару
20:59  "Самый страшный кризис". Тучи на афганском направлении, - Сергей Кожемякин
17:05  DDOS-атаки перебираются из виртуальной реальности в оффлайн
16:58  Истерическая борьба с памятниками на Украине продолжается
11:32  Британское поместье казахского "принца" Кулибаева. Когда придут конфискаторы?
10:01  РосДипломаты покидают Киев. Переговоры зашли в тупик
09:57  КабМин Киргизии готовит "черные списки" коррупционеров. Обещает больше не брать таковых на работу
09:49  Арестован за мошенничество экс-депутат парламента Киргизии и влиятельный "ошмяк" Алияр Абжалиев
09:41  Истязания, убийства, изнасилования. Как в Кыргызстане издеваются над детьми, - 24.kg
09:33  Bloomberg называет точную дату войны за Украину - 15/02; Байден - 16/02
09:27  Аркадаг анонсировал свою отставку - принял "непростое решение о себе"
02:13  Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование
02:11  Китайцы уже знают, где начнется новая пандемия
02:05  В Германии обнаружили роскошные дворцы семьи Назарбаевых
02:00  Китайское атомное наступление началось, Лондон уже сдался, - С.Савчук
01:58  Зачем персы убили Грибоедова (уроки истории), - Тимур Шерзад
00:51  Запад не един, Евросоюз – химера, - Герман Садулаев
00:34  Внучатого племянника Аркадага срочно вывезли в Турцию на частном самолете "скорой помощи"
00:00  Россияне сняли свой ТВ-сериал про Чингисхана и удачно втюхали его в американский прокат
Пятница, 11.02.2022
23:24  Глава Следклма России Бастрыкин предложил ужесточить миграционное законодательство
23:01  Когда США подожгут Донбасс, - В.Никифорова
21:04  В Народном банке Узбекистана 13 сотрудников подозреваются в хищении более $423 тысяч
20:54  Казнацинформагентство "Хабар" возглавил Ринат Кертаев
20:20  Байден заблокировал активы Афганистана в банках США
19:54  Узбекистан закупит у США военные беспилотники Puma 3 AE
19:19  Акимшу Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить в плен во время январских событий
19:16  Токаев получил татарский орден "Дуслык"
16:07  Инвестиции как инструмент влияния: политика Китая в Лаосе и Непале
15:02  Великий Туран. Идеологические приоритеты Эрдогана, - Виктор Надеин-Раевский
15:00  Бюро национального стыда. О чем умалчивает Казстатистика? - И.Галкина
14:58  Чем обеспечены современные деньги, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Власти подготовили своих террористов": участники митинга в Казахстане потребовали справедливости
16:46 13.02.2022

Участники несанкционированного митинга в Алма-Ате устроили перформанс. Они разложили на асфальте листы бумаг и положили на них яблоки. Его инициатор художник Денис Стадничук сообщил изданию ORDA, что они символизируют жертв "Кровавого января".

Он добавил, что, как и многие, в шоке от случившегося.

"У нас есть несколько сценариев, по которым мы можем пойти. Например, по примеру Ливии, или нас могут растерзать на части. Скоро Наурыз, мы придем сюда не с трауром, а с другим настроением", – заключил Стадничук.

Митингующие продолжают требовать выхода к ним главы города Ерболата Досаева и его заместителей. Они скандируют: "Бостандык!" (свобода). Пока ним вышел только мулла, который начал читать Коран.



На площади был замечен политик Булат Абилов, который завил, что считает своим гражданским долгом присутствие на митинге. Некогда он вел активную деятельность. В разные годы занимал должности внештатного советника главы государства и избирался в мажилис. Однако после двух уголовных дел отошел от дел.

Абилов предложил переименовать проспект Назарбаева. По его мнению, расстрел граждан подготовили сами власти. Он утверждает, не было 20 тысяч террористов.

"Они готовились к такому варианту. День-два-три еще бы стояла площадь, весь Казахстан бы вышел и власть ушла бы. Мы видели, что она уже не управляла", – заявил Абилов.

В Казахстане рассказали о возбужденных уголовных делах по фактам пыток протестующих

По его словам, властям не удастся скрыть правду, все задокументировано. Абилов посетовал, что сейчас во всем мире Казахстан считают неразвитой азиатской страной.

"Где в мире сейчас убивают официально по 225 человек за сутки? Ни в одной стране такого нет", – подчеркнул политик.

Митингующие у монумента независимости стали собирать в целлофановые пакетики деньги для помощи пострадавшим, на питание и палатки. Одну из них уже заказали и везут на площадь.

По некоторым данным, число сотрудников полиции около места акции увеличилось. Наблюдатели сообщают, что подъехали два автозака и задержаны три человека.

На площадь вышли сотрудники городской прокуратуры и предложили родственникам погибших и арестованных во время январских событий подать заявления.

Заместитель прокурора Алматы Назарбай Ибраймолдаев призвал митингующих разбиться на группы по 10 человек и пообещал переговорить со всеми.

Анастасия Кукова
Редактор интернет-редакции сайта "Московского комсомольца" MK.RU

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644759960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Атакованных не судят
- Сенаторы приняли Закон, позволяющий получать информацию о счетах казахстанцев в США
- Правительством РК рассмотрен ряд конкретных мер по выведению цифрового майнинга из тени
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года №51
- Миграционная статистика и невеселые мысли
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: Политика - командный вид спорта
- В Мажилисе обсуждены вопросы соблюдения прав человека в области уголовного преследования и исполнения наказания
- Аким Алматы Е. Досаев осуществил первый рабочий объезд по проблемным объектам Алатауского района
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  