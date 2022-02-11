Рос-атомщиков травят ядами английские диверсанты.., - "СП"

16:50 13.02.2022 Трагедия в Бангладеш: Британцы ядами могут убить и наших физиков, и наших туристов даже в Египте

Англичане начинают против России "Великую ядовитую войну"



Игорь Моисеев



На днях весь мир потрясла новость о массовом отравлении в Республике Бангладеш пятерых россиян. Они были заняты на строительстве местной атомной станции "Руппур"".



У "СП" и респондентов сайта есть все снования полагать, что это только начало большой гибридной войны, которую открывает против россиян коллективный Запад в ответ на "военно-техническую угрозу" России. Причем идти эта война будет в самых разных местах Земного шара. И, возможно, коснется миллионов российских туристов.



Но обо всем по порядку.



На днях в провинции Пабна страны в течение одиннадцати дней один за другим скончались пятеро наших специалистов.



Двое умерли в местном медцентре, один во сне, еще двое - в самом жилкомплексе. Это были ценные специалисты Росатома, имевшие за плечами не одну загранкомандировку. В Бангладеш они варили главный циркуляционный трубопровод и бетонировали защитную оболочку энергоблока.



И это не единственный случай массового смертельного отравления россиян за рубежом. Если отмотать время немного назад, можно вспомнить загадочную смерть трех россиян в провинции Южное Сулавеси Индонезии. Здесь 13 сентября 2010 года при загадочных обстоятельствах умерли от удушья трое российских авиатехников - 55-летний Сергей Воронин, 50-летний Александр Полторак и 55-летний Виктор Сафонов.



Техники прибыли в страну за неделю до смерти в числе группы специалистов авиахолдинга "Сухой" на базу ВВС Индонезии в городе Макассар. Они представляли авиационно-производственного объединение в Комсомольске-на-Амуре, которое входит в авиахолдинг "Сухой". Через неделю один из них был найден мертвым в своем номере. Двое других россиян были доставлены в больницу. Там все они и скончались.



Местные медики с первых же секунд вскрытия стали путаться в показаниях. Сначала они выдвинули версию сердечного приступа. Мол, здоровье спецов не выдержало специфичного климата страны. Скормить эту легенду никому не удалось. Да и не знает история человечества синхронного сердечного приступа у всех троих за одну ночь. В Индонезии медики, похоже, такие же, как и авиаторы.



Кроме того, как выяснилось, все трое погибших до командировки в России прошли тщательное медицинское освидетельствование и были признаны здоровыми. Александр Полторак всю жизнь занимался футболом. Виктор Сафонов - теннисом. А Индонезия вообще-то - курортная страна. И климат здесь курортный. В родном Комсомольске-на-Амуре он куда жестче.



Видя, что никто их наживку заглатывать не собирается, местные "гиппократы" (явно под давлением местных властей) запустили еще более гнилую версию - мол, друзья-товарищи взяли лишнего на грудь. Рядом с телами умерших были обнаружены десять бутылок из-под пива.



Но, как нам сообщили в пресс-службе "Сухого", "друзья-товарищи" за всю свою предыдущую жизнь в коллективном пьянстве не были замечены ни разу. Полторак вообще был спорторгом цеха и инициатором межцеховых спортивных состязаний. Сафонов фактически был полупрофессиональным спортсменом.



Как-то не вяжется это с пьянством. Даже гипотетически. К тому же специалисты летели за границу не пивком освежаться, а дело делать. Деньги технарям в "загранке" платят серьезные, их надо отрабатывать. Обычно в командировках спецы "Сухого" вкалывают двенадцать часов, потом доползают до постели и без сил падают в кровать. Да и вообще - не в привычках русских в загранке с первых же дней в стакан нырять. И покажите мне здорового русского мужика, который отдаст концы от трех пивных банок? Не смешите мои "искандеры".



Потом в показаниях "выпрыгнула" какая-то бутылка из-под водки и некие "неизвестные препараты". Подкинули их, судя по всему - в процессе "объективного расследования". Аттракцион лжи и подлости пошел вразнос. Местные сыщики, как и все азиатские Шерлок Холмсы, не обнаружили ни следов преступления, ни подозреваемых. Оно и понятно: обирать граждан и размотать сложный клубок убийства - суть разные вещи.



Кстати, для личного состава Росатома это уже не первый удар.



В июне 2011 года под Петрозаводском потерпел крушение пассажирский Ту-134, в котором погиби пятеро российских атомщиков. Они до этого работали на атомной станции в иранском Бушере. По официальной версии, причиной аварии стало отравление пилотов на земле за пару часов до полета.



Пилоты вполне могли быть были отравлены за полчаса до полета, когда обедали в портовском кафе.



У "Моссада", как известно, руки - длинные, мысли коварные, возможности - ­большие. Эти ребята работают творчески, с огоньком, и в разных концах планеты. Для них нет ни запретных стран, ни запретных тем, ни запретных методов. Они нацистских преступников из-за океана выдергивали, а уж атомщиков в России достать… "Прививка" от работы с заклятыми врагами Израиля прошла успешно. Расследование инцидента быстро зашло в тупик.



До этого в 2009 году похожий случай произошел в Судане.



Двое сотрудников компании-технические служащие, обслуживающие российские вертолеты, выпили какую-то паленую гадость с горделивым названием "Виски Судана", и синхронно умерли в одну ночь.



НОВОСТИ СМИ2

- Отравление неугодного - самый технологичный вид убийства, - убежден разведчик-нелегал Владимир Кондрашов. - Эта акция - самая беспроблемная в исполнении. Ни тебе стрельбы, ни шумихи, ни взрывов, ни огласки.



Помнишь крылатую фразу банкира Геращенко - "Деньги любят тишину"? Так вот, яды - тоже. Здесь порой и самому-то присутствовать не надо. Достаточно подкупить или ангажировать кого-нибудь из ближнего круга "клиента", и тот подсыплет ему в нужное время в кофе порошок. Эффективность этих акций трудно переоценить. Затраты копеечные, а вред странам может быть нанесен колоссальный.



Отравил какого-нибудь монарха - и вся страна сорвалась в штопор. Кстати, одной из версий скоропостижной и загадочной смерти Сталина было и остается отравление. А уж техника или инженера отравить - еще проще. Они ж не монархи. Но даже из-за такого убийства в трубу могут вылететь миллиардные контракты, способные подорвать экономику целых стран. Бангладеш - самая густонаселенная страна в Азии. Здесь взрывная рождаемость. Регион испытывает колоссальную нехватку энергии. В стране и дров-то уже нет - местные леса изведены напрочь.



В быту дома и квартиры отапливают кизяком. Электроэнергия стране нужна как воздух. И альтернативы атомной энергии в стране нет.



АЭС Россия строит бангладешцам чуть ли не в ущерб себе - на крайне выгодных для них условиях под реструктурированный кредит. Это чисто геополитический проект влияния, выталкивающий из региона конкурирующие западные корпорация.



Кроме "газовой иглы", Россия мечтает подсадить целые регионы и континенты на иглу "атомную". И ты хочешь, чтобы "англичанка" тебе после этого не гадила? Причем именно Росатому - одному из самых прибыльных, мощных и престижных российских структур на карте мира.



Это убийство, между прочим, самым негативным образом сказывается на имидже организации. Ведь что теперь подумает народ? Денег в Росатоме - море, а своих сотрудников защитить не могут. Так люди вообще в командировки испугаются ездить.



То же самое касается "Сухого". Это крупнейший российский авиационный холдинг, где работают 30 тысяч человек. В составе холдинга - ряд конструкторских бюро, серийные самолетостроительные заводы. Здесь полный цикл работ в авиастроении - от проектирования до послепродажного обслуживания. Компания - крупнейший российский поставщик авиационной техники на экспорт, занимает третье место в мире по производству истребителей. Ну как не подгадить такому конкуренту на отвоеванной территории?



Причем раньше наши "западные партнеры специализировались на крупных политических фигурах. До сих пор болью в моем сердце отдается отравление "главного химика страны", "титана советского химпрома" - заместителя председателя Совета министров Леонида Костандова.



При нем российский химпром развивался космическими темпами. Были построены сотни химических производств. Его многочисленные разработки сыграли ключевую роль в развитии космической отрасли.



Созданная им "империя Химпром" могла стать великолепной стартовой площадкой для экономического рывка России. Этот старт в небо прервался в 1984 году в Германии, куда Леонида Аркадьевича пригласили на международную химическую конференцию. Никакой практической пользы для развития страны она не имела и иметь не могла. Но это было престижно. Тем более что Леонид Аркадьевич выступал на ней одним из первых.



Я считаю - это была замануха. Англосаксам надо было позарез остановить эту живую ракету. И, судя по всему, они сумели подсыпать ему какой-то яд в еду. Ночью он умер. Яд в нем, естественно, разложился, не оставив никаких следов. Советский Союз понес страшную утрату. Урна с прахом Костандова была захоронена в кремлевской стене на Красной площади.



А в августе 2009 года с высокой степенью вероятности был отравлен исполняющий обязанности директора НПО "Автоматика и телемеханика", "гений космической гироскопов" Андрей Науменко.



Все произошло ровно по той же схеме, что и с Костандовым. Науменко считался "Богом взлета и посадки космических аппаратов", российским "Илоном Маском" того времени. За космос тогда шла ожесточенная борьба, и американцы яростно вытесняли конкурентов, добиваясь "спейс-монополии". Науменко был у них костью в горле. И они устранили его при первой же возможности - в Китае.



Теперь первых лиц страны достать не так просто. За границу они выезжают с серьезной охраной. А вот техников и инженеров "по старой памяти" не охраняет практически никто. Результат налицо. Следующими будут кто ­- туристы? Тихое убийство в чисто английском стиле - неплохой ассиметричный ответ на угрозу "военно-технических".



В грядущей неизбежной "войне ядов" такое легкомысленное отношение к безопасности наших спецов за рубежом из той же военно-технической отрасли просто недопустимо. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644760200

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Атакованных не судят

- Сенаторы приняли Закон, позволяющий получать информацию о счетах казахстанцев в США

- Правительством РК рассмотрен ряд конкретных мер по выведению цифрового майнинга из тени

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года №51

- Миграционная статистика и невеселые мысли

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев: Политика - командный вид спорта

- В Мажилисе обсуждены вопросы соблюдения прав человека в области уголовного преследования и исполнения наказания

- Аким Алматы Е. Досаев осуществил первый рабочий объезд по проблемным объектам Алатауского района

