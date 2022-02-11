|Судьба алматинского террориста Абишева - знаменосца повстанцев
16:52 13.02.2022
Ранение в голову, дни в коме, неспособность говорить. Где сейчас "державший флаг" на площади
Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ
Айжан АБДРАХМАНОВА
Санат НУРБЕК
Фото и видео с мужчиной, который на фоне грохота снарядов при подавлении протеста в Алматы идет с флагом Казахстана, облетели интернет.
Предполагаемый герой этих кадров находится в больнице.
Активист Берик Абишев 6 января получил ранение в голову, был прооперерирован, лежал в коме.
Он пришел в себя, но не слышит и не разговаривает.