Судьба алматинского террориста Абишева - знаменосца повстанцев

16:52 13.02.2022

Ранение в голову, дни в коме, неспособность говорить. Где сейчас "державший флаг" на площади



Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ

Айжан АБДРАХМАНОВА

Санат НУРБЕК



Фото и видео с мужчиной, который на фоне грохота снарядов при подавлении протеста в Алматы идет с флагом Казахстана, облетели интернет.



Предполагаемый герой этих кадров находится в больнице.



Активист Берик Абишев 6 января получил ранение в голову, был прооперерирован, лежал в коме.



Он пришел в себя, но не слышит и не разговаривает.



