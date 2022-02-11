Литва и Польша поссорились из-за фашиста-"героя" Лупашки

16:56 13.02.2022 По кличке Лупашка: кто в Польше чтит память расстрелянного бандита

В Сейме страны не все согласились признать убийцу детей героем



Алексей Котов



В Польском сейме на днях произошел скандал. В тот день была годовщина расстрела Зыгмунта Шендзеляжа по кличке Лупашка. Смертный приговор этому бандиту вынес трибунал ПНР за совершенные им многочисленные убийства мирных граждан на территории Литовской и Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия Лупашку и его единомышленников, которых в Польше сейчас называют проклятыми солдатами, провозгласили национальными героями. Однако далеко не все поляки готовы с таким подходом согласиться, свидетельством чему и стал произошедший в парламенте инцидент. Подробности - в материале "Известий".



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Позорное отношение



В современной Польше Лупашку и его единомышленников официально чтят как "борцов с коммунистами". На недавнем заседании парламента о Шендзеляже вспомнили в связи с годовщиной его расстрела. Почтить его память минутой молчания призвала в начале заседания Сейма спикер Елизавета Витек.



Однако оппозиция предложению спикера воспротивилась. Депутаты от партии "Гражданская платформа" демонстративно вышли из зала, а левые парламентарии попросту остались сидеть. Лишь представители "Права и справедливости" дисциплинированно встали и минутку помолчали. Как только заседание закончилось, немедленно вспыхнула война в соцсетях. Депутат ПиС Михал Урбаняк охарактеризовал поведение коллег как "хамское и наглое", а заместитель министра юстиции Марчин Вархол назвал их отношение к вопросу позорным: "Они вышли из зала Сейма или пренебрежительно сидели во время чествования убитого коммунистами в 1951 году в тюрьме на улице Раковецкой в Варшаве Зыгмунта Шендзеляжа. Честь и слава герою".



В свою очередь, депутат от польских левых Жанна Сенышина отметила, что "часть Сейма отметила минутой молчания годовщину убийства одного из справедливо проклятых бандитов, ответственного за убийство в Дубинках 68 мирных жителей, из которых три четверти составляли женщины и дети. Позор, что у многих депутатов есть такие кумиры".



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Кто же такой Зыгмунт Шендзеляж, чье имя до сих пор вызывает столь яростные споры? Кадровый военный, в 1939 году он попал в немецкий плен. Бежал, вступил в ряды "Армии Крайовой", где и получил прозвище Лупашка. Командовал так называемой 5-й Виленской бригадой. Отряд проводил вылазки против немцев, литовской вспомогательной полиции и готовился отбивать у оккупантов Вильнюс. В начале 1944 года Шендзеляжа, находившегося в гостях у своей тещи, задержали литовские полицаи, передавшие его немцам, но те не разобравшись отпустили его. А в июне того года Лупашка устроил "акцию мщения" в литовском селе Дубинки (Дубигняй), убив несколько десятков мирных жителей, большинство из которых составляли дети и подростки.



Польский историк Павел Рокицкий в книге "Глинцишки и Дубинки" прямо называет деяния Шендзеляжа военными преступлениями. "Ранее писали, например, что погибло 27 литовцев и что это были случайные жертвы перестрелки. Но автор собрал материал, показывающий, что 22–24 июня 1944 года люди Лупашки, не встречая никакого вооруженного сопротивления, убили 67 жителей Дубинек и окрестностей. 80% убитых - это женщины и дети. Само по себе перечисление жертв производит тяжелое впечатление: возраст - 2 месяца, 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 10 лет, 12 дет... Социальное положение: дочь крестьянина, жена крестьянина, дочь учителя, жена лесника, руководитель скупки молока, беременная жена лесника, мать лесника... Книга полна жестоких описаний: младенцев убивали в колыбелях, дочь литовского полицейского перед расстрелом изнасиловали", - писала польская Gazeta Wyborcza.



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Герой или злодей?



После бойни в Дубинках "бригада" Шендзеляжа была переведена в другой район базирования. А поскольку к тому времени в Литву вступила советская армия и личностью Лупашки заинтересовались в НКВД, то он счел за лучшее распустить отряд, а позже вместе с оставшимися при нем людьми вступил в подчинение подпольному коменданту Белостокского округа "Армии Крайовой". С этого момента началась его борьба против регулярных войск Красной армии, Народного войска польского, Корпуса внутренней безопасности и НКВД, а также отрядов народной милиции и управления безопасности. В середине мая 1945 года новый отряд Лупашки состоял из примерно 200 человек. Он занимался диверсиями и антисоветской пропагандой, но к началу 1947-го подпольная деятельность стала максимально трудной, бригада начала таять и разваливаться. Вскоре Лупашка решил оставить борьбу и поселился в городе Закопане, формально, впрочем, оставаясь командиром бандформирования и поддерживая связь с оставшимися в лесу "подчиненными".



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30 июня 1948 года он был арестован польскими властями и помещен в тюрьму в Варшаве. 2 ноября 1950 года судья приговорил его к смертной казни по 18 эпизодам - вместе с несколькими сообщниками. Приговор 8 февраля 1951 года был приведен в исполнение. В течение последующих нескольких десятилетий, пока Польша оставалась советской, Лупашку трактовали именно как преступника. Но в 1993 году все изменилось - Лупашка был посмертно реабилитирован новым польским судом.



А в 2007 году его останки были торжественно перезахоронены на варшавском воинском кладбище "Повонзки" в присутствии президента Анджея Дуды. В честь Лупашки начали вешать мемориальные доски, снимать о нем документальные фильмы. Его роль в убийствах женщин и детей старательно замалчивалась. Шендзеляжа посмертно повысили до звания подполковника. А в мае 2018 года муниципалитет Белостока голосами депутатов от "Права и справедливости" постановил присвоить имя Зыгмунта Шендзеляжа одной из улиц города. Надо сказать, что решение принималось не единогласно - польские левые выступили решительно против.



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Чествование Лупашки польскими властями уже много лет вызывало недовольство Литвы. Ранее отношения двух государств были далеки от идеальных - и они постоянно обменивались упреками относительно положения польского меньшинства в Литве и литовской общины в Польше. Генпрокуратура Литвы в 90-х занималась расследованием убийств 273 литовских мирных жителей, приписываемых "Армии Крайовой". Когда в 2007 году тогдашний президент Польши Лех Качиньский посмертно наградил Шендзеляжа "Большим крестом ордена Возрождения Польши", это было воспринято в Вильнюсе как недружественный жест. "Это все равно что плюнуть в лицо литовцам, для которых он был мясником, виновным в геноциде", - сказал тогда "отец литовской независимости" Витаутас Ландсбергис.



Но потом упреки стихли, когда Вильнюс начал пытаться наладить отношения с Варшавой. "Литва рассчитывает на оттепель в отношениях с Польшей и предпочитает не раздражать потенциального стратегического партнера, а правые литовские националисты (как правило, полонофобы) с большой симпатией смотрят на "перемену к лучшему", которую совершает ПиС, и мечтают о такой же перемене в Литве. В этой ситуации критиковать Варшаву значило бы вредить собственным политическим планам. Однако в литовском обществе не меняется негативная оценка Лупашки (и деятельности АК на Вильненщине)", - подчеркивает Gazeta Wyborcza.



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По иронии судьбы литовцы, осуждающие преступления солдат "Армии Крайовой", сами имеют "национальных героев" подобного же пошиба. В Литве на государственном уровне насаждается культ "лесных братьев", которых стараются представить "народными мстителями" и "борцами за независимость". Однако по факту многие из этих "мстителей" активно участвовали в нацистском геноциде еврейского населения, а после войны терроризировали мирных жителей. Но сейчас публичное упоминание о преступлениях "лесных братьев" чревато в Литве серьезными неприятностями, вплоть до уголовного преследования.



Возвращаясь к культу "Армии Крайовой" в современной Польше, можно отметить, что он строится теми же методами, что и культ "лесных братьев" в Литве. Многочисленные факты жестокости членов АК к мирному населению стараются не замечать, делая упор на "противостоянии и нацистам, и коммунистам". Такую линию проводит партия "Право и справедливость", в которой рассматривают "Армию Крайову" как своих идейных предшественников. "Оправдание преступлений АК укладывается в продвигаемый ПиС культ "проклятых солдат". Этот культ сейчас положен в основу навязываемой обществу новой исторической квазирелигии, а открытое несогласие с ним нередко становится поводом для травли и репрессий в отношении как польских, так и зарубежных ученых", - поясняет российский историк-полонист Дмитрий Карнаухов.



Однако происшествие в Сейме показывает, что историческую пропаганду ПиС, направленную на возвеличение столь сомнительных героев, поддерживает далеко не все польское общество. Источник - Известия

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