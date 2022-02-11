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|Президента Германии Штайнмайера переизбрали на второй срок
17:41 13.02.2022
Штайнмайер занимает пост президента Германии с 19 марта 2017 года. До избрания он занимал должность министра иностранных дел, сообщает Zakon.kz.
Федеральное собрание Германии в воскресенье переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок, сообщает РИА Новости.
Говорится, что переизбрание Штайнмайера было ожидаемым – его кандидатуру поддержали партии правящей коалиции и оппозиционный блок. Малые партии выдвинули своих кандидатов, однако шансы на их избрание были малы.
Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года. До избрания он занимал должность министра иностранных дел.
Имя Штайнмайера связано с урегулированием конфликта на востоке Украины. По его инициативе был разработан механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот механизм назвали "формулой Штайнмайера".
Данияр Кунафин