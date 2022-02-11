 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 13.02.2022
17:41  Президента Германии Штайнмайера переизбрали на второй срок
16:56  Литва и Польша поссорились из-за фашиста-"героя" Лупашки
16:52  Судьба алматинского террориста Абишева - знаменосца повстанцев
16:50  Рос-атомщиков травят ядами английские диверсанты.., - "СП"
16:46  "Власти подготовили своих террористов": участники митинга в Казахстане потребовали справедливости
16:42  Казанцы требуют обратно переименовать улицу Назарбаева - позор диктаторам!
16:32  Официальный Киев не хочет быть жертвенным бараном, - А.Карпов

16:28  В состоянии натянутой тетивы, или Интрига по-американски, - Ю.Борисов
12:34  Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
10:04  В Алматы на митинге в память о погибших в январе требуют импичмента Токаеву
09:51  Скандал в Грузии. У мамы Саакашвили нашли имущества и барахла на $41 млн
09:15  Сдавшие Китаю Хан-Тенгри кыргызские генералы уверяют, что ни метра ни отдадут таджикам
09:11  Токаев почтил память жертв январской трагедии в мечети Хазрет Султан
01:42  В Узбекистане совершен первый рейс поезда дальнего следования Кунграт - Наманган
01:39  В Каракалпакстане появилось новое кладбище кораблей
01:00  Как остановить сползание в войну? В 1962 году это сработало, - Федор Лукьянов
00:35  Аркадаг на прощание придумал "новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"
00:03  Впавший в деменцию Байден превратился в игрушку американских спецслужб, - А.Резчиков
Суббота, 12.02.2022
23:09  Умер экс-МВД Кыргызстана в 2008-2010 гг. генерал Молдомуса Конгантиев
21:52  Министр махалли Узбекистана Маматов стал главой УВД Самаркандской области
21:05  Объявлена дата президентских выборов в Туркмении - 12/03. Аркадаг сдает пост Сердару
20:59  "Самый страшный кризис". Тучи на афганском направлении, - Сергей Кожемякин
17:05  DDOS-атаки перебираются из виртуальной реальности в оффлайн
16:58  Истерическая борьба с памятниками на Украине продолжается
11:32  Британское поместье казахского "принца" Кулибаева. Когда придут конфискаторы?
10:01  РосДипломаты покидают Киев. Переговоры зашли в тупик
09:57  КабМин Киргизии готовит "черные списки" коррупционеров. Обещает больше не брать таковых на работу
09:49  Арестован за мошенничество экс-депутат парламента Киргизии и влиятельный "ошмяк" Алияр Абжалиев
09:41  Истязания, убийства, изнасилования. Как в Кыргызстане издеваются над детьми, - 24.kg
09:33  Bloomberg называет точную дату войны за Украину - 15/02; Байден - 16/02
09:27  Аркадаг анонсировал свою отставку - принял "непростое решение о себе"
02:13  Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование
02:11  Китайцы уже знают, где начнется новая пандемия
02:05  В Германии обнаружили роскошные дворцы семьи Назарбаевых
02:00  Китайское атомное наступление началось, Лондон уже сдался, - С.Савчук
01:58  Зачем персы убили Грибоедова (уроки истории), - Тимур Шерзад
00:51  Запад не един, Евросоюз – химера, - Герман Садулаев
00:34  Внучатого племянника Аркадага срочно вывезли в Турцию на частном самолете "скорой помощи"
00:00  Россияне сняли свой ТВ-сериал про Чингисхана и удачно втюхали его в американский прокат
Пятница, 11.02.2022
23:24  Глава Следклма России Бастрыкин предложил ужесточить миграционное законодательство
23:01  Когда США подожгут Донбасс, - В.Никифорова
21:04  В Народном банке Узбекистана 13 сотрудников подозреваются в хищении более $423 тысяч
20:54  Казнацинформагентство "Хабар" возглавил Ринат Кертаев
20:20  Байден заблокировал активы Афганистана в банках США
19:54  Узбекистан закупит у США военные беспилотники Puma 3 AE
19:19  Акимшу Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить в плен во время январских событий
19:16  Токаев получил татарский орден "Дуслык"
16:07  Инвестиции как инструмент влияния: политика Китая в Лаосе и Непале
15:02  Великий Туран. Идеологические приоритеты Эрдогана, - Виктор Надеин-Раевский
15:00  Бюро национального стыда. О чем умалчивает Казстатистика? - И.Галкина
14:58  Чем обеспечены современные деньги, - В.Катасонов
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Президента Германии Штайнмайера переизбрали на второй срок
17:41 13.02.2022

Штайнмайер занимает пост президента Германии с 19 марта 2017 года. До избрания он занимал должность министра иностранных дел, сообщает Zakon.kz.
Федеральное собрание Германии в воскресенье переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок, сообщает РИА Новости.

Говорится, что переизбрание Штайнмайера было ожидаемым – его кандидатуру поддержали партии правящей коалиции и оппозиционный блок. Малые партии выдвинули своих кандидатов, однако шансы на их избрание были малы.

Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года. До избрания он занимал должность министра иностранных дел.

Имя Штайнмайера связано с урегулированием конфликта на востоке Украины. По его инициативе был разработан механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот механизм назвали "формулой Штайнмайера".

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644763260
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