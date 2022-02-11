"Пыткам нет" и "Токаев, кет". Митинг на площади Республики в Алматы закончился шумно, но мирно

20:10 13.02.2022

В Алматы в воскресенье, 13 февраля, на площади Республики проходит траурная акция в память погибших во время Кровавого января и митинг против пыток. В районе проведения акции заблокирован интернет.



Траурный митинг в 40-й день Кровавого января начался в Алматы на площади Республики, несмотря на запрет властей. В Казахстане официально митинги носят уведомительный характер, однако уведомления требуют "согласования" с местным исполнительным органом, что по сути не меняет процедуру проведения собраний. Две недели назад власти Алматы отказали активистам в проведении траурного митинга. Формально поводом послужило то, что площадь Республики "не включена в число утвержденных маслихатом площадок для проведения мирных собраний".







Тем не менее 13 февраля около полудня на площадь начали собираться люди. Активисты принесли списки погибших, раненых и подвергающихся пыткам в СИЗО задержанных. Акция началась с чтения молитвы, на месте также раздавали шелпеки (казахский обычай, когда раздают жареные лепешки в знак памяти умерших и благополучия живых).



Через несколько минут после появления первой группы людей на площади в районе площади замедлилась скорость интернета, а еще через время связь пропала вовсе - активисты заявили о блокировке. Власти Казахстана традиционно отключают интернет в местах проведения митингов, видимо таким образом пытаясь помешать массовому распространению информации. Репортеры Азаттыка в районе площади заметили скопление полицейских машин, спецтехники, предположительно с глушилками связи.



Журналисты сообщают, что людей на площади становится все больше. По разным оценкам, на митинги пришло от 300 до 700 человек. Люди держат плакаты с надписями: "Токаев, уходи. Тебя ненавидит вся страна!", "Пыткам нет", "Стоп фашизму", "Требуем независимого расследования" - и растяжку с надписью: "Народ – не террорист!"



Инициативная группа "Демпартии" во главе с Жанболатом Мамаем подошла к площади, скандируя "Назарбаев сотталсын" ("Судить Назарбаева"). Среди требований "демократов" - объявление импичмента президенту Касым-Жомарту Токаеву, досрочные президентские выборы без кандидата Токаева. Мамай потребовал также прекратить пытки и выпустить из тюрем незаконно задержанных людей. Он считает, что государство обязано выплатить компенсации семьям погибших во время Кровавого января.



Среди митингующих много матерей, отцов и других родственников задержанных во время январских событий. Они заявляют о нечеловеческом обращении в стенах СИЗО, давлении и пытках с целью признать вину. Матери требуют освободить задержанных несовершеннолетних, наказать полицейских, ответственных за пытки, в том числе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.



У монумента собрались также люди, которых связывают с группой по созданию партии "Ел тірегі". С речью выступил и бизнесмен Булат Абилов (тот самый Абилов, создавший инвестиционно-приватизационный фонд "Бутя Капитал" в 90-х, руководитель партии "Азат" в начале 2000-х ), который после многолетнего молчания публично призвал людей выйти на митинг. В своем выступлении он предложил переименовать проспект Назарбаева в проспект Қаңтар (Январь), отменить закон о первом президенте и лишить Назарбаева всех привилегий.



Рядом с монументом Независимости, где проходит митинг, активисты провели арт-перформанс: кладут красные яблоки на белые листы бумаги. Всего их 227 - ровно столько людей, по официальным данным, погибло в начале января в Казахстане.



Однако власти до сих пор не опубликовали имен погибших. Обнародовать имена и фамилии убитых и раскрыть обстоятельства их гибели призывают правозащитники и мировая общественность.



Массовые протесты в январе были обусловлены неконтролируемым ростом цен и падением уровня жизни. Акции начались с требования снизить цены на автогаз на западе Казахстана и переросли в общенациональные демонстрации практически во всех городах Казахстана. Однако мирные митинги спустя четыре дня закончились погромами и кровопролитием.



Президент Токаев заявил о попытке захвата власти и нападении неких "террористов", обученных за рубежом. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения до сих пор нет. Но есть свидетельские показания о пытках в СИЗО, давлении с целью выбить признания в "терроризме", "массовых беспорядках", "хищении оружия" и других преступлениях.