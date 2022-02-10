Из-за нехватки сырья на мировом рынке началась нешуточная паника , - Николай Петров

00:01 14.02.2022 Сырье кончилось. Все?

Из-за нехватки сырья на мировом рынке началась нешуточная паника

Николай Петров

10.02.2022



"Кончилось все" - такими словами руководитель отдела сырьевых исследований в Goldman Sachs - одного из крупнейших в мире инвестиционных банков - Джефф Карри прокомментировал нынешнюю ситуацию на мировом рынке сырья. Эксперт сообщил, что в этой сфере фьючерсы на ближайшие месяцы бьют рекорды стоимости. Об этом он заявил эфире Bloomberg TV.



В этом заявлении есть, конечно, преувеличение. Кончилось далеко не все, тем более, у России, которая обладает громадными запасами сырья и энергоресурсов. Но тенденция на рынках все равно складывается сейчас тревожная. "Покупатели, - сообщил Джефф Карри, - паникуют и готовы скупать сырье по завышенной цене, только бы получить его прямо сейчас. Кроме того, кривые фьючерсов на нескольких рынках торгуются в супербэквордации: это значит, что цена на ближайшие контракты выше, чем на фьючерсы с более отдаленной поставкой". Как объяснил эксперт, в обычной ситуации бывает все наоборот.



"Я занимаюсь этим уже 30 лет и никогда не видел таких рынков. У нас закончилось все, будь то нефть, газ, уголь, медь, алюминий, можете назвать что угодно, у нас все закончилось", - с тревогой объявил эксперт Goldman Sachs.



Рост цен на нефть и газ



Ситуация с фьючерсами на нефть Brent полностью подтверждает точку зрения эксперта Goldman Sachs, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Так, ее стоимость превысила уровень $93 впервые с 6 октября 2014 года, а с начала года Brent подорожала на 20%. Рост цен на нефть происходит на фоне дефицита предложения и восстановления спроса на топливо в мире. Также нефтяному ралли способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, которая несет риски перебоя поставок.

Согласно данным Bloomberg, фьючерсы на дизельное топливо находятся в самой сильной бэквордации с 2008 года. Все шесть основных промышленных металлов (медь, алюминий, никель, свинец, олово и цинк), торгуемых на Лондонской бирже металлов (LME), в конце прошлого года также перешли в состояние бэквордации, что в последний раз наблюдалось в 2007 году. За последние три месяца цены на алюминий вообще подскочили почти на четверть, вновь приблизившись к историческим максимумам. На Лондонской бирже цена тонны алюминия достигла $3100 за 1 т. Это лишь немного не дотягивает до рекордных показателей, установленных в 2008 году.



О тяжелой ситуации с газом в Европе и рекордном росте цен на голубое топливо уже хорошо известно. США, которые обещали "залить Европу своим СПГ" на самом деле не в состоянии этого сделать. И не только потому, что связаны долгосрочными контрактами с азиатскими рынками, где газ стоит еще дороже. Вашингтон запускает несколько проектов СПГ, но этого недостаточно, не говоря о том, что газ СПГ стоит гораздо дороже трубопроводного.



Американские заводы по сжижению природного газа должны поставлять на рынок порядка 15 млн тонн топлива в год, но большая часть этих объемов уже законтрактована. В феврале начинают работать шестая линия Sabine Pass и некоторые мощности Calcasieu Pass. Следующий завод СПГ в США, как сообщает "Коммерсант", войдет в эксплуатацию не раньше 2024 года. Это оказывает отрицательный эффект на реальные возможности США повлиять на мировые ценники в секторе.



Иссякают запасы газа в Европе. Горингенское месторождение в Северном море в Нидерландах, один из основных источников собственной добычи газа в Европе, уже истощено более чем на 80%, а в районе добычи с конца прошлого века постоянно происходят землетрясения. В Норвегии, несмотря на значительные запасы газа, также практически невозможно оперативно нарастить добычу, в том числе и потому, что в Европе активно продвигается повестка против разработки ископаемого топлива, что ставит под вопрос возможность финансирования долгосрочных проектов. По этим же причинам остановлена разработка сланцевых запасов.



Дефицит металлов



Об угрозе дефицита редких металлов заявил Пекин - их крупнейший поставщик на мировые рынки. Потребление лития, олова или никеля растет, а их добыча - нет. А без лития и кобальта невозможен полноценный переход к зеленой энергетике. О возможном дефиците было объявлено в рамках 23-й Китайской конференции горнодобывающей промышленности. Центр стратегических исследований глобальных минеральных ресурсов при управлении геологической разведки КНР опубликовал доклад об оценке запасов важных минеральных ресурсов: лития, кобальта, никеля, олова и сильвина, который показал реальную угрозу такой ситуации, основываясь на анализе 3168-ми горнодобывающих проектов во всем мире.



Россия имеет запасы редких и редкоземельных металлов, но пока предпочитает не закрывать потребности своими разработками, а импортировать редкие металлы. Если цены на такие ресурсы будут расти, то, как считают эксперты, РФ сможет выиграть еще и от этой гонки за редкоземельное сырье.



А Россия зарабатывает



Как отметила на днях шведская газета Svenska Dagbladet, нехватка сырья и мировой рост цен на энергоносители, идут на пользу России. "Цены на газ, которые в четыре раза выше нормального уровня и самая дорогая с 2014 года нефть пополняют казну и помогают держать российский государственный долг примерно на 15% от ВВП, не давая ему расти", - пишет газета. Огромные доходы от нефти и газа, добавляет она, к тому же, пополняют как государственные инвестиционные фонды, так и золотовалютные резервы Центрального банка, которые сейчас близки к историческому рекорду и составляют более 630 миллиардов долларов. "Таким образом, Россия некоторое время прекрасно может выдерживать даже очень жесткие санкции", - считает Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рынкам в крупном банке SEB.



Больше всего в абсолютных цифрах за ралли сырья в мире, по мнению Bloomberg, заработает Россия. По данным Федеральной таможенной службы на экспорте одной только нефти Россия заработала в 2021 году 110 119,4 млн долларов США. А прогнозы на этот счет делают еще более оптимистическими, учитывая итоги недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Китай.



Как считает генеральный партнер финансового бутика Matrix Capital Павел Теплухин, "впереди у нас несколько лет фантастического роста, когда и нефть, и газ, и уголь всем будут нужны. Особенно Китаю, который растет быстро, и от этого Россия выиграет больше всех. Потому что у нас есть туда две трубы - нефтяная и газовая, и еще железная дорога. Так что Россия окажется главным бенефициаром роста Китая во время сырьевого суперцикла".



Теплухин убежден, что должна случиться еще одна важная вещь: "Высокотехнологичный пузырь должен лопнуть, - считает он. - Мы не знаем, когда точно это произойдет, но это неизбежно. И компании, которые представляют производственный сектор, должны по темпам роста опередить хайповые сегменты. В этом смысле, имея сегодняшнюю структуру экономики, мы тоже должны в целом опережать по темпам роста развитые страны, которые во многом вылезли на высокотехнологичном хайпе. Так что России предстоят несколько лет хороших экономических перспектив".



Но структурные реформы необходимы



Тем более что Россия должна зарабатывать не только на сырье. Объемы российского экспорта по итогам 2021 года в денежном выражении резко увеличились - по данным ФТС, на 45,7% и достигли 493,3 млрд долл. США. По статистике, в структуре экспорта по-прежнему преобладают топливно-энергетические товары (54% от всего экспорта). Кроме того, наша страна активно продает за рубеж также продукцию металлургической и химической промышленности, продовольствие, продукцию ВПК. На меньшие суммы вывозят из России за рубеж машины и оборудование, драгметаллы и лес.



При этом Россия постепенно уходит от сырьевой модели экономики. Так, с 2017 по 2020 год доля нефти и газа в ВВП страны опустилась примерно с 21% до 15%.



Правда, в структуре российского экспорта на них, как уже сказано выше, приходится примерно половина. И такая зависимость, конечно, чревата рисками для экономики, так как мировые цены на сырье - вещь нестабильная. Именно от резкого падения цен на нефть в свое время пострадал Советский Союз. Вот почему одним из важных результатов структурных реформ в экономике нашей страны должен стать растущий экспорт товаров обрабатывающей промышленности как альтернативы сырью. Источник - stoletie.ru

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