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В Туркменистане грядет смена президента. Аркадаг сыграл свой дембельский аккорд, - Сердар Айтаков
00:05 14.02.2022

13.02.2022

Об авторе: Сердар Айтаков – эксперт по Центральной Азии.

Внеочередное совместное заседание двух палат туркменского парламента Милли Генгеша Туркменистана было назначено президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, являющимся одновременно и председателем верхней палаты парламента (Халк Маслахаты), 7 января. Подвигли ли его к этому решению события в соседнем Казахстане, неизвестно, но два основных тезиса, озвученных в качестве мотива, считай, экстренного заседания высших органов власти, сразу наводили на мысль о том, что туркменское руководство решило что-то поменять, не дожидаясь репликации событий, или, что тоже близко к этому, отвлечь внимание общества от мыслей и идей "сделать как у казахов".

Первой идеей президента стало принятие новой государственной программы социально-экономического развития Туркменистана на предстоящие 30 лет, которую было поручено разработать сыну президента Сердару Бердымухамедову. А второй идеей стал лозунг "Дорогу молодым!", подразумевающий программу по смене поколений в туркменской власти.

Наблюдатели из стана оптимистов сразу вывели формулу – президент поручил сыну разработать программу развития страны на 30 лет, ему же он и поручит ее воплощать. Пессимисты же сомневались, что у Сердара Бердымухамедова хватит времени и интеллектуальных ресурсов его команды для разработки такого документа, и указывали на его политическую легковесность и отсутствие позитивных результатов работы на разных государственных постах, по которым провел его отец за последние несколько лет.

Как бы то ни было, но на прошедшем 11 февраля совместном заседании двух палат парламента программа с цветистым названием "Возрождение новой эпохи могущественного государства: национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы" была озвучена и принята. Но вот дальше президент начал витиеватую речь о том, что он так долго трудился на своем посту, что очень благодарен народу Туркменистана за поддержку, что два года назад он достиг возраста Пророка (63 года) и пора дать дорогу молодым. Напрашивающаяся аллюзия "Я устал, я ухожу" явно не прозвучала, тем более что сам президент сказал, что далеко уходить не собирается, а хочет сосредоточиться на работе по руководству верхней палатой парламента. При этом ни о своей отставке, ни о своем преемнике, ни о предстоящих выборах президент не сказал ни слова, оставив страну и остальной мир в неведении. И только на следующий день стали появляться какие-то подробности уже решенного транзита. Сначала Центризбирком устами третьеразрядного чиновника допустил утечку (!), причем иностранному изданию, что-де "президент поручил начать подготовку к выборам", а в середине дня вышло скупое сообщение Милли Генгеша о том, что внеочередные выборы президента состоятся 12 марта, через месяц после принятия решения об их проведении. Но снова – ни слова о причинах и процедуре отставки действующего президента.

Наблюдателям оставалось лишь констатировать очевидное – в Туркменистане начался скоротечный финал транзита власти, хотя сам транзит планировался давно и бенефициар в этом процессе всегда был один – Сердар Бердымухамедов, сын действующего еще президента Гурбангулы Бердымухамедова (см. "НГ" от 11.04.21).

Безусловно, полноценным транзитом всю эту операцию назвать нельзя – действующий президент после своей отставки останется во главе представительной и де-факто законодательной власти. Кстати, на должность председателя верхней палаты парламента он был избран авансом год назад, в нарушение Конституции Туркменистана, где существует четкий запрет (статья 73) на совмещение должностей президента и депутата парламента. При этом экс-президенты автоматически получают место в верхней палате парламента, но Бердымухамедов не захотел допустить даже минимального риска. И кого в Туркменистане в конечном счете могут интересовать такие мелочи, как манипуляции с Конституцией и прочим национальным законодательством? Не интересуют они и международных игроков, которым стоило бы задуматься о природе легитимности действующей туркменской власти. А самим властям Туркменистана стоит трезво оценить все риски, связанные с подобным мошенничеством.

Итак, вскоре Туркменистан будет иметь нового президента и страхующего его отца, контролирующего парламент. А вместе они будут гарантировать интересы большой, в прямом и переносном смысле, Семьи, подминающей под себя одну отрасль экономики Туркменистана за другой. И эта конфигурация, в отличие от Казахстана, по замыслу властей, будет лишена ущербности и двусмысленности казахской модели транзита, хотя и несет риски собственного, туркменского характера.

Наблюдатели из стана реалистов, отмечая вымученность и вынужденный характер транзита – действующему президенту всего 65 лет и он находится в неплохой физической форме, острой надобности в транзите власти не видят. Но констатируют большой токсичный багаж, накопленный действующим президентом как внутри страны, так и на международном уровне. Это связано и с многочисленными проблемами с нарушением прав человека и попранием демократических норм, социальной, демографической политикой, катастрофическими провалами в экономике, особенно в становом ее хребте – нефтегазовой промышленности, о чем говорят и сами туркменские власти, направляя в эту отрасль крупные денежные вливания. Туркменским властям как воздух нужны инвестиции и новые технологии, но целый ряд препятствий, связанных в первую очередь с токсичным имиджем действующего президента и его окружения, препятствует приходу в страну серьезных инвестиций и технологий (см. "НГ" от 28.10.21). А зеленая повестка стран Европы оставляет все меньше времени на осуществление надежд получить Европу в числе покупателей туркменского газа. И наблюдатели-реалисты говорят о сопряженности удаления Бердымухамедова-старшего с первых публичных ролей и желания, возможно и продиктованного или высказанного намеком извне, прихода в Туркменистан новых и крупных инвесторов. Кто знает?

И кто знает, выдержат ли старые мехи туркменской власти молодое вино…

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644786300
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