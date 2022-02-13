Санкции против России могут ударить по банкам КНР, - Владимир Скосырев

00:08 14.02.2022

Китайский бизнес опасается тесного альянса с Москвой



Волны украинского кризиса докатились до Азиатско-Тихоокеанского региона. Премьер Австралии Скотт Моррисон, указав, что Россия и Китай создали коалицию автократических режимов, распорядился эвакуировать посольство из Киева. В то же время президент Тайваня Цай Инвэнь поручила военным следить, как бы Пекин не воспользовался ситуацией в Европе для атаки на остров. Наблюдатели называют такой вариант во время Олимпиады невероятным. Но в китайской экспертной среде призывают задуматься над тем, какова цена "единого фронта" против США для экономики КНР. "Китай должен определиться, что лучше всего отвечает его национальным интересам. Что мы получим и что потеряем. Что может дать нам Россия?" – спрашивает руководитель влиятельного мозгового треста в Шанхае.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля позволила им продемонстрировать солидарность перед лицом экономических угроз США и объявить о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, напоминает газета South China Morning Post. Но после саммита некоторые китайские аналитики стали предупреждать Пекин о том, чтобы он тщательно взвесил риски взаимодействия с Москвой. По их мнению, разумней проводить курс балансирования между мировыми державами. Именно в этом духе выступил Фэн Юйцзюнь, директор Центра российских и центральноазиатских исследований в Университете Фудань в Шанхае.



В 2021 году торговля между Китаем и Россией подскочила на 35,8% по сравнению с предыдущим годом. Но она, вероятно, получит удар, если Москва пойдет на эскалацию конфликта с Украиной. Ведь, как подчеркивает Фэн, Китай пока не может избежать системы доллара США. На расчеты в валюте двух стран пришлось лишь около четверти двусторонней торговли в 2020 году.



Обсуждение итогов российско-китайского саммита китайскими аналитиками совпало по времени с семинаром об отношениях между двумя странами, состоявшимся в Высшей школе экономики. В беседе с "НГ" руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отметил, что встреча Путина и Си показала, что у России есть мощный партнер в лице Китая. Это заставит Запад призадуматься. Но экономика Китая в 10 раз больше, чем российская. Валовой региональный продукт одной провинции Гуандун крупнее, чем ВВП России. Поэтому отношения РФ и КНР – это не отношения равных.



На семинаре поднимался вопрос, может ли Россия рассчитывать на поддержку Китая, если на нее наложат беспрецедентные по размаху и силе санкции, как обещает Вашингтон. Прогноз дан следующий. Китай защитит свою банковскую систему и будет сотрудничать с Россией только в тех пределах, которые будут очерчены санкциями.



Что касается общих международных проблем, то участники дискуссии отметили преобладание китайского идеологического нарратива в совместном документе. Например, в нем говорится о наступлении новой эпохи. Этот термин, возникший на последнем, ХIХ съезде КПК, подразумевает эпоху Си Цзиньпина. Но спрашивается, как будет именоваться эпоха, когда он уйдет на пенсию? Тезис о новой эпохе имеет и другое измерение. Он коррелирует с провозглашенным постулатом об общей судьбе человечества. Что же такое общая судьба? Здесь кроется запрос Китая на лидерство в мире. Ведь, как говорится в официальных публикациях КНР, традиционный западный мир идет к закату. На смену ему идет мир востока с Китаем во главе. Россия в этой концепции не упоминается. Она же скорее западная страна.



Странным ораторы признали и тезис том, что у Китая и России существуют свои традиции демократии, имеющие не меньшую ценность, чем либеральная демократия. Китаеведы принялись искать примеры. Дошли до эпохи Шан (1554–1046 гг. до н.э.) и династии Северная Сун (960–1127 гг.). России тоже есть чем похвастаться – например, Новгородским вече. Беда в том, что в обоих случаях эти славные времена сменились эпохой деспотий.



Впрочем, когда дискуссия вернулась к острым проблемам дня, было отмечено, что Китай поддержал запрос России к США о стратегических гарантиях. Но ядерный арсенал Китая растет. И скоро Китай не будет нуждаться в российском противоракетном зонтике на случай ядерной атаки врага.



Дискуссия велась по канонам лондонского мозгового треста Chatham house. Поэтому имена большинства ораторов не названы.



13.02.22