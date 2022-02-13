 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.02.2022
00:18  Будет ли проведена спецоперация в Хороге? - "РО"
00:08  Санкции против России могут ударить по банкам КНР, - Владимир Скосырев
00:05  В Туркменистане грядет смена президента. Аркадаг сыграл свой дембельский аккорд, - Сердар Айтаков
00:01  Из-за нехватки сырья на мировом рынке началась нешуточная паника , - Николай Петров
Воскресенье, 13.02.2022
20:10  "Пыткам нет" и "Токаев, кет". Митинг на площади Республики в Алматы закончился шумно, но мирно
17:41  Президента Германии Штайнмайера переизбрали на второй срок
16:56  Литва и Польша поссорились из-за фашиста-"героя" Лупашки

16:52  Судьба алматинского террориста Абишева - знаменосца повстанцев
16:50  Рос-атомщиков травят ядами английские диверсанты.., - "СП"
16:46  "Власти подготовили своих террористов": участники митинга в Казахстане потребовали справедливости
16:42  Казанцы требуют обратно переименовать улицу Назарбаева - позор диктаторам!
16:32  Официальный Киев не хочет быть жертвенным бараном, - А.Карпов
16:28  В состоянии натянутой тетивы, или Интрига по-американски, - Ю.Борисов
12:34  Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
10:04  В Алматы на митинге в память о погибших в январе требуют импичмента Токаеву
09:51  Скандал в Грузии. У мамы Саакашвили нашли имущества и барахла на $41 млн
09:15  Сдавшие Китаю Хан-Тенгри кыргызские генералы уверяют, что ни метра ни отдадут таджикам
09:11  Токаев почтил память жертв январской трагедии в мечети Хазрет Султан
01:42  В Узбекистане совершен первый рейс поезда дальнего следования Кунграт - Наманган
01:39  В Каракалпакстане появилось новое кладбище кораблей
01:00  Как остановить сползание в войну? В 1962 году это сработало, - Федор Лукьянов
00:35  Аркадаг на прощание придумал "новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"
00:03  Впавший в деменцию Байден превратился в игрушку американских спецслужб, - А.Резчиков
Суббота, 12.02.2022
23:09  Умер экс-МВД Кыргызстана в 2008-2010 гг. генерал Молдомуса Конгантиев
21:52  Министр махалли Узбекистана Маматов стал главой УВД Самаркандской области
21:05  Объявлена дата президентских выборов в Туркмении - 12/03. Аркадаг сдает пост Сердару
20:59  "Самый страшный кризис". Тучи на афганском направлении, - Сергей Кожемякин
17:05  DDOS-атаки перебираются из виртуальной реальности в оффлайн
16:58  Истерическая борьба с памятниками на Украине продолжается
11:32  Британское поместье казахского "принца" Кулибаева. Когда придут конфискаторы?
10:01  РосДипломаты покидают Киев. Переговоры зашли в тупик
09:57  КабМин Киргизии готовит "черные списки" коррупционеров. Обещает больше не брать таковых на работу
09:49  Арестован за мошенничество экс-депутат парламента Киргизии и влиятельный "ошмяк" Алияр Абжалиев
09:41  Истязания, убийства, изнасилования. Как в Кыргызстане издеваются над детьми, - 24.kg
09:33  Bloomberg называет точную дату войны за Украину - 15/02; Байден - 16/02
09:27  Аркадаг анонсировал свою отставку - принял "непростое решение о себе"
02:13  Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование
02:11  Китайцы уже знают, где начнется новая пандемия
02:05  В Германии обнаружили роскошные дворцы семьи Назарбаевых
02:00  Китайское атомное наступление началось, Лондон уже сдался, - С.Савчук
01:58  Зачем персы убили Грибоедова (уроки истории), - Тимур Шерзад
00:51  Запад не един, Евросоюз – химера, - Герман Садулаев
00:34  Внучатого племянника Аркадага срочно вывезли в Турцию на частном самолете "скорой помощи"
00:00  Россияне сняли свой ТВ-сериал про Чингисхана и удачно втюхали его в американский прокат
Пятница, 11.02.2022
23:24  Глава Следклма России Бастрыкин предложил ужесточить миграционное законодательство
23:01  Когда США подожгут Донбасс, - В.Никифорова
21:04  В Народном банке Узбекистана 13 сотрудников подозреваются в хищении более $423 тысяч
20:54  Казнацинформагентство "Хабар" возглавил Ринат Кертаев
20:20  Байден заблокировал активы Афганистана в банках США
19:54  Узбекистан закупит у США военные беспилотники Puma 3 AE
19:19  Акимшу Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить в плен во время январских событий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Санкции против России могут ударить по банкам КНР, - Владимир Скосырев
00:08 14.02.2022

Китайский бизнес опасается тесного альянса с Москвой

Волны украинского кризиса докатились до Азиатско-Тихоокеанского региона. Премьер Австралии Скотт Моррисон, указав, что Россия и Китай создали коалицию автократических режимов, распорядился эвакуировать посольство из Киева. В то же время президент Тайваня Цай Инвэнь поручила военным следить, как бы Пекин не воспользовался ситуацией в Европе для атаки на остров. Наблюдатели называют такой вариант во время Олимпиады невероятным. Но в китайской экспертной среде призывают задуматься над тем, какова цена "единого фронта" против США для экономики КНР. "Китай должен определиться, что лучше всего отвечает его национальным интересам. Что мы получим и что потеряем. Что может дать нам Россия?" – спрашивает руководитель влиятельного мозгового треста в Шанхае.
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля позволила им продемонстрировать солидарность перед лицом экономических угроз США и объявить о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, напоминает газета South China Morning Post. Но после саммита некоторые китайские аналитики стали предупреждать Пекин о том, чтобы он тщательно взвесил риски взаимодействия с Москвой. По их мнению, разумней проводить курс балансирования между мировыми державами. Именно в этом духе выступил Фэн Юйцзюнь, директор Центра российских и центральноазиатских исследований в Университете Фудань в Шанхае.

В 2021 году торговля между Китаем и Россией подскочила на 35,8% по сравнению с предыдущим годом. Но она, вероятно, получит удар, если Москва пойдет на эскалацию конфликта с Украиной. Ведь, как подчеркивает Фэн, Китай пока не может избежать системы доллара США. На расчеты в валюте двух стран пришлось лишь около четверти двусторонней торговли в 2020 году.

Обсуждение итогов российско-китайского саммита китайскими аналитиками совпало по времени с семинаром об отношениях между двумя странами, состоявшимся в Высшей школе экономики. В беседе с "НГ" руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отметил, что встреча Путина и Си показала, что у России есть мощный партнер в лице Китая. Это заставит Запад призадуматься. Но экономика Китая в 10 раз больше, чем российская. Валовой региональный продукт одной провинции Гуандун крупнее, чем ВВП России. Поэтому отношения РФ и КНР – это не отношения равных.

На семинаре поднимался вопрос, может ли Россия рассчитывать на поддержку Китая, если на нее наложат беспрецедентные по размаху и силе санкции, как обещает Вашингтон. Прогноз дан следующий. Китай защитит свою банковскую систему и будет сотрудничать с Россией только в тех пределах, которые будут очерчены санкциями.

Что касается общих международных проблем, то участники дискуссии отметили преобладание китайского идеологического нарратива в совместном документе. Например, в нем говорится о наступлении новой эпохи. Этот термин, возникший на последнем, ХIХ съезде КПК, подразумевает эпоху Си Цзиньпина. Но спрашивается, как будет именоваться эпоха, когда он уйдет на пенсию? Тезис о новой эпохе имеет и другое измерение. Он коррелирует с провозглашенным постулатом об общей судьбе человечества. Что же такое общая судьба? Здесь кроется запрос Китая на лидерство в мире. Ведь, как говорится в официальных публикациях КНР, традиционный западный мир идет к закату. На смену ему идет мир востока с Китаем во главе. Россия в этой концепции не упоминается. Она же скорее западная страна.

Странным ораторы признали и тезис том, что у Китая и России существуют свои традиции демократии, имеющие не меньшую ценность, чем либеральная демократия. Китаеведы принялись искать примеры. Дошли до эпохи Шан (1554–1046 гг. до н.э.) и династии Северная Сун (960–1127 гг.). России тоже есть чем похвастаться – например, Новгородским вече. Беда в том, что в обоих случаях эти славные времена сменились эпохой деспотий.

Впрочем, когда дискуссия вернулась к острым проблемам дня, было отмечено, что Китай поддержал запрос России к США о стратегических гарантиях. Но ядерный арсенал Китая растет. И скоро Китай не будет нуждаться в российском противоракетном зонтике на случай ядерной атаки врага.

Дискуссия велась по канонам лондонского мозгового треста Chatham house. Поэтому имена большинства ораторов не названы.

13.02.22

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644786480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Атакованных не судят
- Сенаторы приняли Закон, позволяющий получать информацию о счетах казахстанцев в США
- Правительством РК рассмотрен ряд конкретных мер по выведению цифрового майнинга из тени
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года №51
- Миграционная статистика и невеселые мысли
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: Политика - командный вид спорта
- В Мажилисе обсуждены вопросы соблюдения прав человека в области уголовного преследования и исполнения наказания
- Аким Алматы Е. Досаев осуществил первый рабочий объезд по проблемным объектам Алатауского района
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  