 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.02.2022
00:18  Будет ли проведена спецоперация в Хороге? - "РО"
00:08  Санкции против России могут ударить по банкам КНР, - Владимир Скосырев
00:05  В Туркменистане грядет смена президента. Аркадаг сыграл свой дембельский аккорд, - Сердар Айтаков
00:01  Из-за нехватки сырья на мировом рынке началась нешуточная паника , - Николай Петров
Воскресенье, 13.02.2022
20:10  "Пыткам нет" и "Токаев, кет". Митинг на площади Республики в Алматы закончился шумно, но мирно
17:41  Президента Германии Штайнмайера переизбрали на второй срок
16:56  Литва и Польша поссорились из-за фашиста-"героя" Лупашки

16:52  Судьба алматинского террориста Абишева - знаменосца повстанцев
16:50  Рос-атомщиков травят ядами английские диверсанты.., - "СП"
16:46  "Власти подготовили своих террористов": участники митинга в Казахстане потребовали справедливости
16:42  Казанцы требуют обратно переименовать улицу Назарбаева - позор диктаторам!
16:32  Официальный Киев не хочет быть жертвенным бараном, - А.Карпов
16:28  В состоянии натянутой тетивы, или Интрига по-американски, - Ю.Борисов
12:34  Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
10:04  В Алматы на митинге в память о погибших в январе требуют импичмента Токаеву
09:51  Скандал в Грузии. У мамы Саакашвили нашли имущества и барахла на $41 млн
09:15  Сдавшие Китаю Хан-Тенгри кыргызские генералы уверяют, что ни метра ни отдадут таджикам
09:11  Токаев почтил память жертв январской трагедии в мечети Хазрет Султан
01:42  В Узбекистане совершен первый рейс поезда дальнего следования Кунграт - Наманган
01:39  В Каракалпакстане появилось новое кладбище кораблей
01:00  Как остановить сползание в войну? В 1962 году это сработало, - Федор Лукьянов
00:35  Аркадаг на прощание придумал "новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"
00:03  Впавший в деменцию Байден превратился в игрушку американских спецслужб, - А.Резчиков
Суббота, 12.02.2022
23:09  Умер экс-МВД Кыргызстана в 2008-2010 гг. генерал Молдомуса Конгантиев
21:52  Министр махалли Узбекистана Маматов стал главой УВД Самаркандской области
21:05  Объявлена дата президентских выборов в Туркмении - 12/03. Аркадаг сдает пост Сердару
20:59  "Самый страшный кризис". Тучи на афганском направлении, - Сергей Кожемякин
17:05  DDOS-атаки перебираются из виртуальной реальности в оффлайн
16:58  Истерическая борьба с памятниками на Украине продолжается
11:32  Британское поместье казахского "принца" Кулибаева. Когда придут конфискаторы?
10:01  РосДипломаты покидают Киев. Переговоры зашли в тупик
09:57  КабМин Киргизии готовит "черные списки" коррупционеров. Обещает больше не брать таковых на работу
09:49  Арестован за мошенничество экс-депутат парламента Киргизии и влиятельный "ошмяк" Алияр Абжалиев
09:41  Истязания, убийства, изнасилования. Как в Кыргызстане издеваются над детьми, - 24.kg
09:33  Bloomberg называет точную дату войны за Украину - 15/02; Байден - 16/02
09:27  Аркадаг анонсировал свою отставку - принял "непростое решение о себе"
02:13  Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование
02:11  Китайцы уже знают, где начнется новая пандемия
02:05  В Германии обнаружили роскошные дворцы семьи Назарбаевых
02:00  Китайское атомное наступление началось, Лондон уже сдался, - С.Савчук
01:58  Зачем персы убили Грибоедова (уроки истории), - Тимур Шерзад
00:51  Запад не един, Евросоюз – химера, - Герман Садулаев
00:34  Внучатого племянника Аркадага срочно вывезли в Турцию на частном самолете "скорой помощи"
00:00  Россияне сняли свой ТВ-сериал про Чингисхана и удачно втюхали его в американский прокат
Пятница, 11.02.2022
23:24  Глава Следклма России Бастрыкин предложил ужесточить миграционное законодательство
23:01  Когда США подожгут Донбасс, - В.Никифорова
21:04  В Народном банке Узбекистана 13 сотрудников подозреваются в хищении более $423 тысяч
20:54  Казнацинформагентство "Хабар" возглавил Ринат Кертаев
20:20  Байден заблокировал активы Афганистана в банках США
19:54  Узбекистан закупит у США военные беспилотники Puma 3 AE
19:19  Акимшу Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить в плен во время январских событий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Будет ли проведена спецоперация в Хороге? - "РО"
00:18 14.02.2022

Будет ли проведена спецоперация в Хороге, власти не комментируют
Февраль 13, 2022

Некоторые из жителей Хорога сообщили Радио Озоди, что численность военнослужащих в городе увеличилась и что власти, похоже, готовятся к крупной операции.

Власти Бадахшана заявляют, что ситуация в регионе спокойная, но не подтверждают и не опровергают подготовку к силовой операции в областном центре.

Навджуванов исполняет обязанности Аламшозода

Три собеседника Радио Озоди в ГБАО, в том числе сотрудник правоохранительных органов, подтвердили, что Абдурахмон Аламшозода, глава созданного в 2018 году для "наведения порядка" в ГБАО межведомственного штаба, вернулся в Душанбе и его сменил генерал Абдулло Навджуванов. Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода также находится в Хороге.

Утром 12 февраля группа женщин встретилась с председателем области Алишером Мирзонаботом, но, по сообщению Радио Озоди, он сказал, что вопросы проведения операции выходят за рамки его полномочий. Связаться с участниками встречи Радио Озоди пока не удалось.

"В городе полно военнослужащих"

Житель Хорога Амон 12 февраля сказал Радио Озоди, что в городе полно военнослужащих. По его словам, сегодня он был свидетелем сбора подписей у водителей и некоторых жителей. "Власти насильно заставляют жителей подписывать согласие на операцию. Ситуация нехорошая", - говорит Амон.

Назармамад, другой житель Хорога, который во время беседы находился в микрорайоне Бархорог, рассказал, что помимо этого района военные устроили заслоны по всему городу.

В Бархороге проживает Мамадбокир Мамадбокиров, которого обвиняют в избиении Лутфулло Наврузова, главы областного управления образования, и власти потребовали от него явиться с повинной. Он и его сторонники отрицают эти обвинения.

"Возле дома Мамадбокира сейчас находится более 200 мужчин и женщин, и они говорят, что мы не позволим властям его задержать. Хотя военные не вошли в этот район города, но они наблюдают за нами с близлежащих высот", - сказал Назармамад.

Обстановка спокойная?

В УМВД ГБАО сообщили Радио Озоди, что "ситуация совершенно спокойная", но при этом не прокомментировали вопрос о проведении силовой операции.

Власти заявили, что если подозреваемые не сдадутся, то тогда их необходимо будет задержать. Они потребовали, чтобы Мамадбокир Мамадбокиров и еще шестеро подозреваемых сдались властям, но те отказались.

Вот уже три месяца как у жителей Бадахшана нет доступа к интернету, к которому подключены лишь ряд банков, госорганов и представительств международных организаций. У людей нет доступа к информации и проверить достоверность появляющихся слухов практически невозможно.

Российский аналитик Андрей Серенко написал на своей странице в Telegram, что количество военнослужащих на постах в Хороге увеличилось. Он написал, что в Бадахшан были направлены сотрудники 11 отделов внутренних дел из Хатлонской области, а жители наблюдают за полетами дронов над Хорогом.

Жители Бадахшана выступили с видеообращениями к таджикским властям воздержаться от проведения операции и "пролития крови невиновных".

Ситуация в Хороге, административном центре ГБАО, остается неопределенной с конца ноября.

Тогда, 25 ноября, во время проведения операции силовиков был убит Гулбиддин Зиебеков, житель Рошткалинского района. Жители собрались у здания областной администрации и протестовали в Хороге четыре дня. Протестующие разошлись лишь после того, как власти пообещали расследовать смерть жителя Рошткалы, не преследовать участников акции протеста и вновь открыть доступ к Интернет в Бадахшане. Теперь жители говорят, что власти не выполнили ни одного из своих обещаний.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644787080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Атакованных не судят
- Сенаторы приняли Закон, позволяющий получать информацию о счетах казахстанцев в США
- Правительством РК рассмотрен ряд конкретных мер по выведению цифрового майнинга из тени
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года №51
- Миграционная статистика и невеселые мысли
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: Политика - командный вид спорта
- В Мажилисе обсуждены вопросы соблюдения прав человека в области уголовного преследования и исполнения наказания
- Аким Алматы Е. Досаев осуществил первый рабочий объезд по проблемным объектам Алатауского района
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  