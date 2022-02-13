Будет ли проведена спецоперация в Хороге? - "РО"

00:18 14.02.2022

Будет ли проведена спецоперация в Хороге, власти не комментируют

Февраль 13, 2022



Некоторые из жителей Хорога сообщили Радио Озоди, что численность военнослужащих в городе увеличилась и что власти, похоже, готовятся к крупной операции.



Власти Бадахшана заявляют, что ситуация в регионе спокойная, но не подтверждают и не опровергают подготовку к силовой операции в областном центре.



Навджуванов исполняет обязанности Аламшозода



Три собеседника Радио Озоди в ГБАО, в том числе сотрудник правоохранительных органов, подтвердили, что Абдурахмон Аламшозода, глава созданного в 2018 году для "наведения порядка" в ГБАО межведомственного штаба, вернулся в Душанбе и его сменил генерал Абдулло Навджуванов. Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода также находится в Хороге.



Утром 12 февраля группа женщин встретилась с председателем области Алишером Мирзонаботом, но, по сообщению Радио Озоди, он сказал, что вопросы проведения операции выходят за рамки его полномочий. Связаться с участниками встречи Радио Озоди пока не удалось.



"В городе полно военнослужащих"



Житель Хорога Амон 12 февраля сказал Радио Озоди, что в городе полно военнослужащих. По его словам, сегодня он был свидетелем сбора подписей у водителей и некоторых жителей. "Власти насильно заставляют жителей подписывать согласие на операцию. Ситуация нехорошая", - говорит Амон.



Назармамад, другой житель Хорога, который во время беседы находился в микрорайоне Бархорог, рассказал, что помимо этого района военные устроили заслоны по всему городу.



В Бархороге проживает Мамадбокир Мамадбокиров, которого обвиняют в избиении Лутфулло Наврузова, главы областного управления образования, и власти потребовали от него явиться с повинной. Он и его сторонники отрицают эти обвинения.



"Возле дома Мамадбокира сейчас находится более 200 мужчин и женщин, и они говорят, что мы не позволим властям его задержать. Хотя военные не вошли в этот район города, но они наблюдают за нами с близлежащих высот", - сказал Назармамад.



Обстановка спокойная?



В УМВД ГБАО сообщили Радио Озоди, что "ситуация совершенно спокойная", но при этом не прокомментировали вопрос о проведении силовой операции.



Власти заявили, что если подозреваемые не сдадутся, то тогда их необходимо будет задержать. Они потребовали, чтобы Мамадбокир Мамадбокиров и еще шестеро подозреваемых сдались властям, но те отказались.



Вот уже три месяца как у жителей Бадахшана нет доступа к интернету, к которому подключены лишь ряд банков, госорганов и представительств международных организаций. У людей нет доступа к информации и проверить достоверность появляющихся слухов практически невозможно.



Российский аналитик Андрей Серенко написал на своей странице в Telegram, что количество военнослужащих на постах в Хороге увеличилось. Он написал, что в Бадахшан были направлены сотрудники 11 отделов внутренних дел из Хатлонской области, а жители наблюдают за полетами дронов над Хорогом.



Жители Бадахшана выступили с видеообращениями к таджикским властям воздержаться от проведения операции и "пролития крови невиновных".



Ситуация в Хороге, административном центре ГБАО, остается неопределенной с конца ноября.



Тогда, 25 ноября, во время проведения операции силовиков был убит Гулбиддин Зиебеков, житель Рошткалинского района. Жители собрались у здания областной администрации и протестовали в Хороге четыре дня. Протестующие разошлись лишь после того, как власти пообещали расследовать смерть жителя Рошткалы, не преследовать участников акции протеста и вновь открыть доступ к Интернет в Бадахшане. Теперь жители говорят, что власти не выполнили ни одного из своих обещаний.