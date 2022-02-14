Украинские олигархи, бизнесмены и депутаты бегут из страны

06:28 14.02.2022

14 февраля 2022,

Текст: Антон Антонов

Украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами, сообщают СМИ.



Как пишет "Украинская правда", в воскресенье из Киева "вылетело около 20 чартеров и частных самолетов". Отмечается, что "такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений". В частности, речь идет о "бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова". Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а "самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание". Также в материале говорится, что "один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих".



"Украинская правда" пишет, что "частный борт на 50 человек" заказал "депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович". Издание со ссылкой на "двух людей, которым предлагали выехать", заявило, что "этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича".



Сообщается, что "бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев – Мюнхен", в "тот же день выехал за границу Александр Ярославский", 13 февраля с Украины "вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий".



В пресс-службе Ставницера заявили, что он "улетел в командировку и на днях вернется" на Украину, в пресс-службе Хмельницкого сказали, что тот "улетел с командой на обучение и должен вернуться" на Украину 20 февраля, причем "тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются" на Украине.



"Страна.ua" также пишет, что "большинство крупных бизнесменов покинули страну". Так, "в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)". Кроме того, "за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук". "После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский", – сообщает издание.



При этом "остался в стране Коломойский, который как раз в воскресенье отпраздновал свой день рождения", но "только потому, что не может никуда уехать – против него расследуются в США уголовные дела". По данным издания, "активно вывозят из Украины свои семьи и представители власти", а "некоторые депутаты от "Слуги народа", несмотря на приказ фракции быть в Киеве, уже находятся за границей и возвращаться в страну не намерены".



В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать "вторжение" на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату "вторжения" России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о "вторжении" на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об "угрозе вторжения" России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.