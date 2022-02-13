Турецкие инвестиции в ЦА, - Д.Поляков

06:44 14.02.2022 ТУРЕЦКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВО ЧТО ВКЛАДЫВАЕТСЯ ТУРЦИЯ?



Особое внимание Анкары к странам Центральной Азии часто объяснятся тяготением Турции к построению "тюркского мира". Отношения Турции с некоторыми близлежащими странами действительно часто базируются на общих культурно-исторических и религиозных ценностях. Однако это не единственный подход Анкары к взаимодействию в регионе, иначе было бы сложно объяснить турецкие инвестиции в Таджикистан. Для Турции центральноазиатское пространство представляет интерес с точки зрения человеческого капитала, возможностей для поставок турецких товаров, а также ресурсов для сотрудничества в крупномасштабных проектах. Куда вкладывалась и вкладывается Турция в Центральной Азии – в материале Даниила Полякова.

Турецкие инвестиции в Центральной Азии: во что вкладывается Турция?

Республика Казахстан и Турция

Сегодня Казахстан является лидером по привлечению иностранных инвестиций в регионе ЦА и занимает второе место (после России) в СНГ.



По итогам 2020 года в 7 областях Казахстана сумма проектов с участием инвестиций турецких компаний составила $190 млн. К 2019 году Турция инвестировала в экономику Казахстана более $275 млн, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Всего за годы независимости Казахстана турецкий бизнес инвестировал в экономику республики порядка $4 млрд. В Казахстане турецкие компании работают в сфере здравоохранения, строительства, образования, а также обрабатывающей промышленности и почти во всех видах сферы услуг (торговля, транспорт, банки).



Опираясь на соглашения между Турцией и Казахстаном к 2023 году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире и связанный с ней кризис, планируется удвоить количество инвестиционных проектов в Казахстане с участием турецких инвесторов. Наиболее перспективными для сотрудничества в будущем Турция рассматривает химическую и горнодобывающую промышленность, а также сферу строительства.



Республика Узбекистан и Турция

Турция на данный момент является одним из самых важных торговых партнеров Узбекистана. В 2021 году товарооборот между этими странами составил $400 млн. Наиболее привлекательными для инвесторов стали электротехническая отрасль (рост в 13 раз по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года), производство строительных материалов (рост в 3,6 раза) и сфера ИКТ (рост в 3,5 раза).



По итогам последних 8 лет объем взаимной торговли между Узбекистаном и Турцией вырос вдвое. Обозначена общая позиция о необходимости доведения объема узбекско-турецкого товарооборота до 5 млрд долларов в ближайшей перспективе. Стороны договорились о конкретных мероприятиях, направленных на реализацию договоренностей.



Стоит отметить, что основой экспорта Узбекистана в Турцию стали цветные металлы, фрукты и овощи, услуги, азотные удобрения и продукты переработки. Турция же поставляет в Узбекистан химическую, косметическую, фармацевтическую продукцию, а также различный текстиль и пластмассы.



Особой сферой для турецких вложений в Узбекистане остается сельское хозяйство, что подтверждают слова министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшида Хужаева: "С 2019 года в сельскохозяйственную отрасль нашей страны в рамках 66 проектов было привлечено 401 млн долларов турецких инвестиций".



В результате визита президента Турции в Узбекистан в 2021 году также были достигнуты договоренности о реализации более 50 новых инвестиционных проектов на сумму $3 млрд. Среди интересных инвестиционных объектов – металлургическая компания АО "Узметкомбинат" (вклад Турции – $630 млн) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат, на развитие которого Турцией было выделено $4 млрд. Также около $3 млрд в будущем будут направлены Турцией в инфраструктуру Узбекистана: на строительство больниц, домов и торговых центров.



Республика Таджикистан и Турция

Турция является одним из наиболее важных партнеров Таджикистана. Республика остается одной из немногих, с кем у Таджикистана положительный баланс, то есть экспорт превышает импорт. Это доказывает тот факт, что объем экспорта таджикской продукции в Турцию составил почти $212 млн, а импорт турецких товаров – чуть более $142 млн.



За 2007-2020 годы турецкие инвестиции в экономике Таджикистана составили около $197 млн. Двусторонний торговый оборот в январе-ноябре минувшего года – $354 млн, что на 21,1% больше, чем в этом же периоде 2020 года.



Большинство из турецких инвестиций были направлены на реализацию проектов по созданию предприятий по производству безалкогольных напитков, лакокрасочных изделий, мебели, сборке пассажирских автобусов и другие производства. В настоящее время около 90 турецких компаний реализуют проекты в различных отраслях в Таджикистане (Турецкие авиалинии, Coca-Cola İçecek A.Ş. и L.C.Waikiki – французско-турецкая марка одежды).



В будущем страны планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в секторах текстильной и алюминиевой промышленности, в горнодобывающей отрасли, а особенно – энергетической сфере, которая считается перспективной для будущего сотрудничества. Учитывая богатые водные ресурсы Таджикистана и потенциал для выработки электроэнергии, этот сектор привлекает внимание турецких инвесторов.



Республика Туркменистан и Турция

Турция в настоящее время является вторым по величине торговым партнером Туркменистана, а в самой стране работает более 600 турецких фирм и компаний. За 2019 год товарооборот между Турцией и Туркменистаном составил 944 миллиона долларов. По сравнению с 2018 годом, он вырос на 217 миллионов долларов.



Также продолжается создание турецких компаний в Туркменистане. Стоит выделить фирмы, работающие в строительном секторе: Çalık Holding и Polimeks Inşaat – ключевые компании Туркменистана, которые занимаются строительством и реконструкцией инфраструктурных проектов в стране.



Из наиболее крупных проектов, порученных турецким фирмам, – строительство международного морского порта в городе Туркменбаши в 2018 году. Впоследствии порт стал одной из точек экспорта энергоносителей и текстиля в Европу, самым крупным портом на Каспии. Также турецкими компаниями осуществлялась постройка международного аэропорта в столице Ашхабаде 2016 года и крупных электростанций в провинциях Лебап и Мары, граничащих с Афганистаном.



Участие Туркменистана в проекте Трансанатолийского газопровода (часть Южного газового коридора в направлении Азербайджан-Грузия-Турция) является важной составляющей двусторонних отношений с Турцией. При успешном варианте событий для Турции увеличится ее роль в качестве транзитного пункта для импорта газа в ЕС. Вхождение Туркменистана в данный проект будет способствовать увеличению потенциала энергетического маршрута, который, по показателям в ближайшем будущем может достигнуть 31 млрд кубометров газа к 2026 году и 60 млрд кубометров к 2030 г.



Кыргызская Республика и Турция

Турция стала одним из первых государств, которое открыло инвестиционный рынок в Кыргызстане. Основными направлениями, куда турецкие инвесторы вкладывают свои деньги, являются: строительный сектор, производственный сектор и торговля. Исходя из статистики, двусторонний торговый оборот в 2021 году составил около $354 млн, что на 21,1% больше, чем в этом же периоде 2020 года. Доля турецких предприятий в Кыргызстане – с полным участием иностранного капитала – с 2014 г. по 2019 ранжируется около отметки в 300 предприятий.



Последние годы сотрудничества Кыргызстана с Турцией шли на спад из-за политических конфликтов (в том числе, по причине дипломатического скандала между гюленистами и Эрдоганом в 2019 году). Однако с приходом к власти в КР президента Садыра Жапарова появились некоторые признаки активизации сотрудничества между Бишкеком и Анкарой.



Турция в данный момент занимает второе место по объему инвестиций в Кыргызстан после Китая. Доля турецких предприятий в Кыргызстане – с полным участием иностранного капитала – составляет около 300, а сам объем инвестиций из Турции за последние годы вырос в 3 раза, составив порядка $80 млн. При этом в общем объеме инвестиций в Таджикистан Турция занимает 16%.



Таким образом, Турция выступает активным инвестором в странах Центральной Азии, при этом декларируя страны региона как активных и экономически важных для Анкары союзников. Основные инвестиции идут в строительный, энергетический, горнодобывающий сектор промышленности государств ЦА.



Однако Турция внимательно отслеживает и ситуацию в регионе, среди сдерживающих сотрудничество факторов для турецкой стороны можно назвать: проблему обеспечения политической стабильности в государствах ЦА, уязвимость банковской системы части этих стран и уровень коррупции.



13.02.2022 Источник - ia-centr.ru

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