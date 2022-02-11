Восхождение Сердара. Кто он - будущий правитель Туркменистана, - Кира Крамер

06:53 14.02.2022 .

Кира Крамер



25 марта в Туркменистане прошли очередные парламентские выборы. За 125 мест в парламенте "боролись" 284 кандидата, в том числе действующий депутат и сын президента Сердар Бердымухамедов, победа которого не вызывала сомнений. Последний год Сердар появляется на различных мероприятиях вместе с отцом, а иногда даже вместо него. Сын президента не только получает новые звания и награды, но и открывает социальные объекты, а также встречается с президентами и политиками других стран. Обозреватель "Хроники Туркменистана" Кира Крамер решила изучить, как происходит стремительный карьерный рост возможного туркменского преемника.



У главы Туркменистана трое детей – сын и две дочери. В монархиях, к представителям которых, судя по недвусмысленной символике на предметах одежды, относит себя президент Гурбнагулы Бердымухамедов, крайне важно иметь сына - наследника и продолжателя рода.



Богатая биография скромного сына



До осени 2016 года информации о Бердымухамедове-младшем практически не было. Она стала появляться лишь 15 месяцев назад, когда он впервые был избран депутатом парламента. Именно тогда начался его резкий взлет по карьерной лестнице, а в преддверии новых выборов в парламент, в газете "Нейтральный Туркменистан" была опубликована его биография. Правда, некоторые ее пункты вызывают вопросы.



Сердар родился 22 сентября 1981 года, ему 36 лет. Он женат и имеет четверых детей.



В 1997 году окончил среднюю школу Ашхабада, после которой поступил в Туркменский сельскохозяйственный университет, где проучился четыре года и получил специальность инженера-технолога. В 2001 году Сердар пять месяцев отработал главным специалистом в Управлении внешнеэкономических отношений Государственного объединения пищевой промышленности. В 2001–2003 годах проходил воинскую службу.



Согласно газете, в 2003–2008 годах Сердар работал главным специалистом основного отдела по плодоовощной промышленности, главным специалистом основного отдела по безалкогольному пиву и винной промышленности Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана.



Название отдела представляется несколько странным. Впрочем, в издании KazExpert сообщалось, что "Сердар лишен политических амбиций когда-либо возглавить страну. Он больше склонен к бизнесу. Его отец желал, чтобы именно сын возродил туркменское виноделие".



Вино в Туркменистане производят, но так как о его широком экспорте ничего не известно, говорить об успешном возрождении туркменского виноделия сложно. А сын президента, после нескольких лет работы в промышленном секторе, двинулся в сторону большой политики.



С 2008 по 2011 год Сердар учился в Дипломатической академии МИД России, где получил специальность специалиста по международным отношениям. В это же время он работал советником посла при посольстве Туркменистана в Москве. В те годы Сердар, согласно отзывам однокурсников и преподавателей, характеризовался как "скромный, отзывчивый, вежливый и спокойный человек".



После российской Дипакадемии, в 2011–2013 годах Сердар учился в женевском Центре политики безопасности, где, по данным газеты, получил степень магистра по европейской и международной безопасности. В эти же годы он работал советником постоянного представительства Туркменистана при ООН в Женеве.



ХТ направила письмо в женевский Центр с вопросом, действительно ли у них учился сын президента Туркменистана и какую степень получил. Центр отказался предоставить эту информацию, сославшись на ее конфиденциальность. Отметим, что если дело касается политиков высокого ранга, то данные об их жизни перестают быть информацией частного характера. Кстати, согласно сайту учебной организации, обучающий курс в Центре длится лишь восемь месяцев, а не два года.



После окончания обучения, с августа по декабрь 2013 года, Сердар работал начальником отдела Европейских стран МИД Туркменистана.



В 2013 году Сердар резко меняет направленность своей деятельности и уходит в нефтегазовый сектор. Как пишет издание, с 2013 по 2016 год он занимал пост заместителя директора Государственного агентства при президенте Туркменистана по эксплуатации и обороту нефтегазовых средств.



Однако такого Агентства в Туркменистане не существует… В стране было Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов, которое упразднили в 2016 году.



Тогда же прекратилась и карьера Бердымухамедова-младшего в нефтегазовой сфере, и он снова возвратился в МИД. В 2016–2017 годах Сердар работает председателем Департамента международного вещания МИД Туркменистана. Довольно странное название для департамента. По данным сайта МИД и Википедии, во внешнеполитическом ведомстве страны существует лишь три департамента: Департамент международных организаций, Договорно-правовой департамент и Департамент международной информации, но никак не международного вещания.



Возможно, что последние два места работы Сердара невозможно найти, так как названия ведомств были неверно переведены с туркменского. Если это действительно так, то интересно отметить, что главная государственная газета Туркменистана не смогла корректно указать названия учреждений, где работал сын главы государства.



Регалии по стопам отца



Всем известно о многочисленных талантах главы туркменского государства. Пока сын уступает отцу, но движется в том же направлении.



В августе 2014 года он защитил кандидатскую диссертацию в Академии наук Туркменистана, а менее чем через год, в июле 2015 года, докторскую диссертацию, получив степень доктора технических наук.



Сердар также руководит Национальной федерацией по боевым искусствам. После проведения Азиады "за большие заслуги и личный вклад в развитие и повышение международного престижа туркменского спорта" парламент присвоил ему почетное звание "Заслуженный тренер Туркменистана".



Кроме этого, Сердар имеет звание подполковника. 27 октября 2017 года, в День независимости Туркменистана он был награжден медалью имени отца президента (своего деда) "за заслуги перед отечеством" и повышен в звании с майора до подполковника.



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Церемония награждения транслировалась туркменским телевидением, тогда как ТДХ в списке награжденных Сердара не указало. Так же, как и не сообщило, за какие заслуги Сердар, в биографии которого нет ни слова о военной карьере, кроме как прохождения обязательной воинской службы, получил офицерские погоны.



Выход в свет



Теперь Сердар стал депутатом Меджлиса (парламента) Туркменистана VI созыва. Несмотря на то, что кроме него там есть еще 124 депутата, только о его деятельности рассказывают отечественные СМИ.



Впервые Сердар был упомянут в СМИ в 2012 году во время президентских выборов 2012 года. Тогда на избирательный участок глава государства Гурбангулы Бердымухамедов приехал в сопровождении своего отца, а также внука и сына.



После этого СМИ о сыне туркменского лидера молчали вплоть до 22 ноября 2016 года, дня, когда он был избран депутатом туркменского парламента. Судя по кадрам полуторагодовой давности, перед объективами теле- и фотокамер Сердар, о котором за сутки написали все мировые СМИ, чувствовал себя довольно неуютно.



Уже через три месяца после избрания депутатом он возглавил Комитет по законодательству и его нормам. С этого момента началась официальная презентация Сердара в СМИ. Как и его отца, сына показывают в трех ипостасях: на официальных встречах, на встречах с населением и во время отдыха.



В мае 2017 года, через полгода после получения мандата, Сердар возглавил делегацию из Туркменистана для участия в пленарном заседании IX Международного экономического саммита в Казани и провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



Фото prav.tatarstan.ru

Неделей позже, "на полях" VIII Невского экологического конгресса с Сердаром встретилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – частый гость Туркменистана и почетный гражданин Ашхабада.



Даже когда туркменские делегации возглавляют другие чиновники, официальные встречи проводит Сердар. Так произошло во время Саммита глав государств Центральной Азии 15 марта 2017 года, когда он встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, несмотря на то, что официально туркменскую делегацию возглавляла спикер парламента Акджа Нурбердыева.



Кроме внешнеполитической деятельности, СМИ Туркменистана начали акцентировать внимание на работе Сердара внутри страны. Например, в сентябре 2017 года он награждал призеров Азиады.



На фото сын президента Бердымухамедова – Сердар награждает победителей

Затем открывал медицинский комплекс в поселке Душак Каахкинского этрапа. Это был беспрецедентный случай, до этого депутаты парламента никогда не открывали строительные объекты - это делал только президент Бердымухамедов.



Позже сын президента встречался с избирателями Ахалского велаята. Как и в случае с открытием социальных объектов, о встречах других депутатов с населением в туркменских СМИ обычно не сообщается. Более того, за исключением спикера парламента, в СМИ практически никогда не упоминаются даже имена других депутатов.



Как тогда сообщило госинформагентство ТДХ, участники встречи отметили, что "выбрали достойного представителя от своего избирательного округа, который заслужил доверие, встречаясь и беседуя с местными жителями, интересуясь их жизнью и бытом, выслушивая и беря на заметку просьбы и пожелания народа". В таком же стиле СМИ пишут только о президенте Бердымухамедове.



Игрушки сына



По всем законам туркменского пиара государственные СМИ не забывают показать и частную жизнь Сердара, рассказывая об его увлечениях, которые полностью повторяют отцовские – он увлекается спортом, любит лошадей и ездит на машинах. Причем всегда вместе с отцом.



Например, в феврале ТДХ сообщило, что Сердар с отцом совершили конную прогулку и обсудили вопросы предстоящего авторалли.



На открытии авторалли, которое сопровождалось кроссом и велопробегом, Сердар не просто присутствовал, а активно участвовал в спортивных мероприятиях. "Забег открывал президент, который пробежав один участок, передал эстафетную палочку своему сыну – Сердару Бердымухамедову. И только затем эстафету продолжили хякимы регионов страны и столицы", – писали туркменские СМИ.



Именно тогда, 26 февраля 2017 года ТДХ впервые заявило о туркменской преемственности, хотя пока и не власти: "в динамичном темпе преодолев первый участок, туркменский лидер передал эстафетную палочку своему сыну – Сердару Бердымухамедову, и это стало символом преемственности поколений".



В тот же день президент вместе с сыном в качестве штурмана протестировал гоночный автомобиль.



Теперь Сердару осталось начать писать книги и петь песни.



***



На встречах с политиками и во время массовых мероприятий по Бердымухамедову-младшему видно, как он далек от политики; что она ему, в отличие от его отца, совершенно неинтересна. Однако хочет он того или нет, его пиар-компания началась. Чем она может закончиться предположить несложно – ведь какой президент из стран Центральной Азии не желает, чтобы его преемником стал самый близкий человек? Источник - hronikatm.com

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