Что стоит за прогнозами гражданской войны в США, - А.Игнатьев

07:01 14.02.2022 АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 14.02.2022 |

Что стоит за прогнозами гражданской войны в США

К открытому вооруженному противостоянию готовятся не только граждане, но и власти



В конце января американский журнал The National Interest вновь написал о конце гегемонии США, в результате чего к 2040 году может произойти гражданская война и Соединенные Штаты распадутся. По прогнозам, к этому времени страна войдет в процесс "демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому". При этом, считает обозреватель The National Interest Марк Кац, белые американцы, особенно консервативно настроенные, не захотят добровольно отдавать власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи.



Подобные прогнозы появляются за океаном все чаще. В августе прошлого года работающий в Гарварде историк Нил Фергюсон предрек крах американской гегемонии, который может обернуться большой мировой войной. По его словам, США станут заложником "мрачного" выбора: признать мировое лидерство за Китаем или попытаться отстоять свое господствующее положение. Тогда же The National Interest перечислил пять признаков того, что США как империя близки к закату. По мнению Марка Каца, на это указывает и неспособность США одержать победу в длительных военных операциях (Афганистан, Ирак).



Присутствие американских военных в странах мира



16 сентября Дональд Трамп предрек исчезновение США через три года. По его словам, с момента вступления в должность Джозефа Байдена страна "покатилась под откос". 23 ноября американский журналист-аналитик Эрик Бест в интервью чешскому изданию Kupředu do minulosti предсказал Соединенным Штатам распад и хаос, отметив, что США занимаются самоуничтожением.



В конце ноября о приближении США к развалу заявил обозреватель агентства Bloomberg, писатель и телеведущий Макс Гастингс. Он писал, что некоторые территории США могут захотеть выйти из состава страны. Прежде всего речь идет о Калифорнии и Техасе. Немедленного распада США ожидать не стоит, но представить такую перспективу можно; два десятка лет назад такого не было. Ссылаясь на опрос Университета Вирджинии, Гастингс пишет, что 52% американцев выступают за то, чтобы штаты, поддерживающие республиканцев, отделились от тех, что поддерживают Байдена. Гастингс считает, что на раскол страны может повлиять и расовая проблема. "В стране накапливается такая волна гнева, что невозможно предсказать, куда она приведет", – пишет Гастингс.



В декабре аналитик по национальным вопросам ТВ-канала MSNBC Джон Хайлеманн заявил, что 30 миллионов американцев готовы "взяться за оружие", чтобы отстранить президента Джо Байдена от власти. Ведущий передачи Чак Тодд согласился с этим утверждением, добавив, что "переворот Дональда Трампа уже начался". В начале января о том, что американская нация "балансирует на краю расширяющейся пропасти" и, если не принять меры, "столкнется с гражданским конфликтом", написал в статье для The New York Times и бывший президент США Джимми Картер (демократ). О том же говорит стремительный рост закупок американцами оружия в 2020 году, зафиксированный на графике, опубликованном ФБР в конце января.



Причины, считают сотрудники ФБР, заключаются в целом ряде стремительно нарастающих проблем. В их числе противостояние различных радикальных групп; ковидная истерия с серьезными нервно-психическими расстройствами у многих людей; взрыв опиоидной наркомании. Как заявил 11 января американским законодателям представитель отдела национальной безопасности ФБР, его спецслужба особенно обеспокоена наличием в США насильственного экстремизма, мотивированного расовой ненавистью, и деятельностью тех, кто настроен против правительства.



Сюда же следует отнести и демографические проблемы. По данным Бюро переписи населения США, за период "пандемии" рост численности населения упал до рекордно низкого уровня в 0.1%. При этом впервые в истории Америки основным драйвером роста населения вместо естественной рождаемости стали въехавшие мигранты. В 2021 году средний уровень рождаемости в США был самым низким за всю 245-летнюю историю страны. Спад рождаемости вкупе с политикой открытых границ ведет к быстрому демографическому замещению коренного населения США. Согласно недавней переписи населения, процент белых американцев за последние 10 лет упал до 57.8% и продолжает снижаться. А процент латинос (19%) и азиатов (6%) заметно растет. В шести штатах и столичном округе Колумбия представители меньшинств составляют теперь большинство. А количество белых за 10 лет сократилось в 75% всех округов и 35 штатах…



Все эти проблемы определят облик США на ближайшие годы. Падающая рождаемость, высокая заместительная иммиграция, балканизация страны, территориальное разделение на "правые" и "левые" анклавы ведут к дальнейшему обострению культурных войн. А сами эти войны грозят в ближайшем будущем вылиться в открытое вооруженное противостояние.



Примечательный факт: наряду с небывалыми закупками населением США огнестрельного оружия, в прошлом году стремительно выросли закупки боеприпасов. Даже "подсанкционная" Россия ввезла в США только за первые 9 месяцев 2021 года рекордный за 30 лет объем патронов почти на 158 млн. долларов. Хотя с 7 сентября в США введены ограничения на импорт оружия и боеприпасов сроком на год (объявлено об этом было 20 августа), американский бизнес легко обошел ограничения: в период с 20 августа по 7 сентября была оформлена масса лицензий на завоз новых крупных партий российских патронов.



Готовятся к открытому военному противостоянию не только граждане, но и власти. В середине января стало известно, что Министерство юстиции США создает новый департамент по борьбе с "врагами народа", официально именуемыми "внутренними террористами". Новое подразделение будет частью отдела национальной безопасности ФБР. "Мы сталкиваемся с повышенной угрозой со стороны внутренних насильственных экстремистов, то есть лиц в Соединенных Штатах, которые стремятся совершить насильственные преступные действия для достижения социальных или политических целей. Мы видим растущую угрозу со стороны тех, кто мотивирован расовой враждой, а также тех, кто подписывается под экстремистскими антиправительственными идеологиями", - заявил Мэтью Олсен, помощник генпрокурора министерства внутренней безопасности на слушаниях в сенате.



Как сообщил агентству Reuters представитель администрации США, решение о создании новой спецслужбы для борьбы с "внутренними террористами" было принято после проникновения в Капитолий протестующих в январе 2021 года. Сам термин "внутренний терроризм" администрация США вводит в массовое обращение (примерно теми же приемами, которыми в свое время республиканцы вводили термин "международный терроризм"), превращая упоминания о митинге республиканцев в Вашингтоне 6 января 2021 года, закончившемся вторжением в здание Конгресса, в пропагандистский аналог событий 11 сентября 2001 года. Судебные процессы по "делу 6 января" продолжаются, под уголовные обвинения подведены уже более 700 человек.



Сегодня под определение "внутренних террористов" власти США стремятся подвести, прежде всего, членов многомиллионной NRA (Национальной стрелковой организации, за которой стоят оружейные корпорации, формирующие львиную долю бюджета США, вроде Lockheed Martin, 95% доходов которого обеспечиваются заказами Пентагона). NRA, поддерживаемая правым крылом республиканской партии, вкладывает многие миллионы долларов в инициативы, препятствующие избранию президентами США демократов типа Обамы и Байдена. И стремительно превращается в гавань для правых радикалов, активистов Tea Party, Occupy movement, парамилитарных патриотических милиций и движений ополчения. В учениях армии и других силовых структур их уже определяют как "потенциальную террористическую угрозу".



В свое время размытым термином "международный терроризм" была прикрыта проводившаяся (после событий 11 сентября) властями США политика агрессии против других стран. Теперь хозяева дискурса приступают к такому же употреблению термина "внутренний терроризм" на собственной территории и против американских граждан. Источник - fondsk.ru

