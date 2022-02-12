Мать казфигуриста Тена со скандалом уволили из Федерации фигурного катания Казахстана

08:57 14.02.2022

Мать Дениса Тена уволили после скандала

Регина МАРГАРЯН



Андрей ХАЛИН



Должность вице-президента Национальной федерации конькобежцев, которую ранее занимала Оксана ТЕН, упразднили, сообщает "Экспресс К".

Об этом сообщается на официальном сайте федерации конькобежцев. Решение упразднить должности двух вице-президентов было принято на учредительном собрании. Предложение одного из участников собрания поддержали единогласно.



Учредители подвели итоги 2021 года, обсудили перспективы развития и приняли ряд решений в целях оптимизации структуры федерации и улучшения качества работы,



- сказано на сайте.



Напомним, что менее месяца назад в федерации разгорелся скандал. Тренеры РК написали письмо в Министерство культуры и спорта и Национальный олимпийский комитет с просьбой убрать ТЕН из руководства федерации, обвинив ее в единоличном принятии решений.



Позже Оксана ТЕН представила свою точку зрения на коллективную жалобу тренеров в ее адрес.