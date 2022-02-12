АЭС спасет Казахстан от безработицы? - М.Шибутов

09:00 14.02.2022

АЭС спасет Казахстан от безработицы – эксперт



"Актуальность строительства атомной электростанции сейчас в Казахстане как никогда высока". Так считает политолог и эколог Марат ШИБУТОВ.

Он приводит ряд аргументов, которые, по его мнению, должны убедить самых закоренелых скептиков, сообщает "Экспресс К".



Первое. У нас энергодефицит - как из-за роста потребления, так и из-за засухи и аварий. Мы будем закупать в ближайшие несколько лет 1 000-2 000 МВт в России, и это только предварительные расчеты. Кроме того, у нас есть плановый дефицит на юге страны к 2030 году в 2 000-2 700 МВт, - утверждает ШИБУТОВ.



Второе. У нас большой износ оборудования - аварии будут все чаще. Из новых электростанций построены только Мойнакская ГЭС и несколько газовых электростанций. Все они дают высокие тарифы.



Третье. Угольные электростанции мы будем теперь строить с большими трудностями - на них не дадут кредиты после климатического саммита в Глазго и специального соглашения по ограничению использования угля.



Четвертое. Газ все дорожает, и, более того, его объемы сокращаются - Узбекистан отказывается от экспорта, и у нас остается только туркменский газ, но там все выкуплено китайцами.



Пятое. Возобновляемая энергетика страшно дорогая - тарифы на поддержку в декабре были на севере 65 тенге, а на юге 35 тенге за кВт*час. Для сравнения: атомная электростанция дает предельный тариф 5,9 тенге за кВт*час.



Шестое. У нас есть обязательства по снижению выбросов парниковых газов, и на нашу продукцию будет действовать углеродный налог ЕС.



Кроме того, у нас есть уникальные преимущества, которых нет у многих стран с АЭС и которые строят сейчас АЭС.



Во-первых, в РК есть четыре действующих и один остановленный научно-исследовательский реактор, еще один - выводимый из эксплуатации энергетический реактор. На всех работают наши люди, проводятся исследования и в целом есть основы для подготовки персонала. Ни на одном объекте не было аварий, хотя срок их эксплуатации доходит до 60 лет.



Во-вторых, мы имеем 42% мировой добычи урана. Практически столько же уран составляет в энергетических запасах полезных ископаемых.



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В-третьих, есть завод по производству топливных таблеток и сборок, что вместе с добычей существенно сокращает стоимость топлива.



Наконец, у нас есть доля в производствах по обогащению урана - в российском УЭХК. Это опять же удешевляет топливо.



Мы уже три раза пытались построить АЭС - в 2 случаях (1999 и 2006 годах) дошло до стадии ТЭО, в третьем случае в 2014 году дошло до сбора предложений от поставщиков. Если сейчас не примем решения и не начнем строить, то получим энергодефицит и веерные отключения, а вследствие этого - отсутствие инвестиций, перенос производств, безработицу и прочие прелести, которые постоянно испытывают Кыргызстан и Таджикистан. Хочется этого избежать.



Напомним, что 8 февраля 2022 года на расширенном заседании правительства Президент ТОКАЕВ сказал: "Нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная, чистая электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики".