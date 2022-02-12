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Атака на Украину: индульгенция получена? - Николай Ульянов
09:06 14.02.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Большая суета мировых лидеров вокруг России - возможно, попытка минимизировать одобренные Западом приобретения Кремля в Незалежной.

Заговор избранных во все века был двигателем истории.

Николай Ульянов
Главный редактор
ИА "Росбалт"

Большая игра между Россией и коллективным Западом под началом США, начатая на встрече президентов Путина и Байдена в июне 2021 года, подходит к логическому завершению ее первого этапа - гиперболизации угрозы миру со стороны Москвы, чтобы уравнять на переговорной площадке потенциалы антагонистов. А это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы публика поверила - Москва уже далеко не бедный родственник в семье европейских народов, а держава, способная превратить в кошмар жизнь населения целого континента, если не всей планеты.

Игра на повышение со стороны США, Великобритании, Франции и Германии, особенно очевидная в последние недели, на мой взгляд, преследует именно эту цель - донести до своего населения, насколько важно "говорить" с Россией по вопросам международной безопасности и, разумеется, при необходимости идти ей навстречу, "чтобы не было войны".

Фото с сайта [a href="http://president.gov.by">president.gov.by[/a>
Предвоенное время теперь навсегда
Для чего это нужно мировым державам - я описал накануне "исторической" встречи Путина и Байдена 16 июня 2021 года в статье "Гудбай, Америка?". Она, конечно, была чрезмерно эмоциональной, потому что гражданскому обществу России такой кульбит в мировой политике ничего хорошего не сулил (что подтвердилось в дальнейшем продолжением бетонирования автократической площадки для властной вертикали в РФ и последующего подавления свобод - например, через механизм преследования "иноагентов", в этот капкан угодил и "Росбалт". При довольно спокойном уже реагировании на такие фундаментальные нарушения прав и свобод со стороны Запада).

Тем не менее, как мне представляется, главный посыл той статьи был верным - Владимир Путин и его окружение устали от противостояния с Западом, и когда новый президент США неожиданно им предложил (это всего лишь версия, вы понимаете) сыграть в большую геополитическую игру по ослаблению Китая за индульгенцию от всех предыдущих прегрешений в области нарушения общепризнанных прав и свобод, и, весьма вероятно, за гарантии безопасности их самих, их семей, их капиталов, недвижимости и собственно их субъектности в России, отказа от попыток их свержения извне, - в Кремле недолго думали, стоит ли с этим согласиться.

Противники этой версии могли бы возразить, что Западу для Армагеддона с Китаем лояльность или союзничество России не нужны, поскольку ее военная мощь для мировой войны, мягко говоря, сомнительна, а экономика не выдержит в перспективе нескольких месяцев такого противостояния (про ядерное оружие тут вообще говорить бессмысленно, это аргументы для выживших из ума ура-патриотов, к каковым т. н. отечественная элита точно не относится, хотя некоторые ее представители, особенно пропагандисты, умело мимикрируют под сумасшедших).

И это, и правда, на первый взгляд так. Да не совсем. Вполне очевидно, что генеральная "заруба" Запада с коммунистическим, тоталитарным и абсолютно идеологически неприемлемым Китаем только начинается. Первые выстрелы в этой великой войне буквально недавно прозвучали - санкции против крупнейших китайских корпораций, главной жертвой которых стала Huawei. Дальше будет больше, о чем говорит консенсус в отношении санкций против КНР в США со стороны как республиканцев, так и демократов (от которых в Поднебесной ждали разрядки после жесткой политики президента Трампа).

Фото из личного архива Александра Гольца
"Разгромим украинскую армию, а что дальше?"
А Россия в этой будущей великой войне, если ничего не поправить в ее отношениях с Западом, это мощная сырьевая база для китайских военных заводов, немалый набор передовых технологий типа гиперзвукового оружия и источник людских ресурсов для защиты северных рубежей Поднебесной. Конечно, российский истеблишмент не рвется в подчинение Китайского дракона, но куда он денется в условиях все более ужесточающихся западных санкций? Недавний языковой эксперимент представителя МИД РФ Марии Захаровой, вызвавший немало насмешек в блогосфере, - естественный ход событий в указанном выше направлении. Поэтому для российской элиты есть всего лишь два магистральных пути - под китайцев или под Запад, сама РФ в нынешнем виде мировым магнитом не станет - нет ни ресурсов, ни идей, ни пугающей или радующей пассионарности населения. И в Кремле, думается, эти реалии понимают.

Ну а дальше началась классическая геополитическая "разводка" населения земного шара, каковую конспирологи нередко приписывают масонам, иллюминатам, иезуитам и прочим тайным обществам, якобы правящим миром. Вполне очевидно, что в случае правдоподобности такого сценария никакого готового плана у высоких договаривающихся сторон не было. А была лишь концепция, обраставшая живыми деталями по мере развития сюжета. И для хозяина Кремля, помимо главных преференций, озвученных выше, появилось "окно возможностей". Понятно, что игру на повышение рейтинга России проще всего было построить на ее противостоянии с Украиной.

Думается, если эта версия верна (а очень скоро мы это узнаем), Путину предложили под ширмой всеобщего военно-политического хаоса решить вопрос с присоединением Крыма к России - легализовать это приобретение по итогам героического прорыва к миру вместо третьей мировой. Если кто-то считает, что такая сделка невозможна и эпоха аншлюсов и гешефтов для Запада закончилась в середине 20 века, - они неправы. Самый простой пример - Косово. Но можно предположить, что предложенного Крыма Путину уже было мало, поскольку он увидел то самое "окно возможностей". И в нем всеми красками заиграл Донбасс, исторически русская территория современной Украины. А там, за горизонтом, и Одесса, и Харьков, и мать городов русских. Не сомневаюсь, что разведка Путину сообщает: прогулка по традиционной русской части Украины будет легкой.

"Уже в ближайшие дни станет ясно, начнется ли война"
И весьма вероятно, что нынешняя суета с бесконечными визитами западных лидеров в Россию и Украину и телефонными переговорами первых лиц ведущих стран мира - не следствие заботы о неприкосновенности границ Украины, а пугающее многих понимание того, что Путин увидел это "окно возможностей", хотя до первой встречи с Байденом так далеко и не смотрел. Но теперь, когда он уверен в своей значимости для планов Запада, почему бы и ему не расширить границы своих приобретений и таким образом войти в историю России в образе великого собирателя земель русских? Опять же, если начнется вселенский крик, можно остановить войска на границе Донбасса и остальной Украины, что тоже будет выглядеть компромиссом и, вероятно, войдет в пакет большой сделки вместе с Крымом.

То есть Путин мало чем рискует, поскольку даже пресловутый SWIFT Запад не намерен отключать России в случае войны с Украиной. Ну, скакнет рубль слегка, ничего страшного. Приобретения того стоят. Как мы понимаем, Путин для сохранения своего величия в истории должен решить головоломки с Крымом и Донбассом, и так он избавится от этой проблемы раз и навсегда. А если Запад потерпит ради успеха Армагеддона с Китаем, то и проблему приднестровского анклава удастся решить. И тогда Путин станет воистину великим для государственников-патриотов.

Все описанное выше, разумеется, является как минимум главным фундаментальным переделом мира с позиции грубой силы со времен окончания Второй мировой. Но особого разрыва шаблона не будет - мир привык, что им правит с позиции силы пятерка мировых держав - членов СБ ООН. В рамках этого правила все и произойдет. Россия, кстати, сейчас - председатель Совбеза ООН. Имеет право сказать свое решающее слово?

Николай Ульянов
12.02.22

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644818760
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