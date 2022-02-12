Борьба с мигрантами в России: начало или "дымовая завеса"? - Андрей Сошенко

10:15 14.02.2022 Действия губернатора Шапши вселяют надежду, заявления Медведева – настороженность

Андрей Сошенко



Общий наплыв мигрантов и беспредел с их стороны в последнее время переходят все границы. Постоянно задаюсь вопросом, неужели никогда не будут пересмотрены государством основы госнацполитики?! Ведь давно наступило время принятия кардинальных мер! А именно – замена всех ключевых лиц во власти, отвечающих за госнацполитику и миграционные потоки, административный запрет на приток новых мигрантов из стран Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока, принудительная депортация всех мигрантов, нарушающих законодательство о постановке на миграционный учет и не занятых реальной трудовой деятельностью. Также – прекращение фактического существования или постановка под жесточайший контроль деятельности среднеазиатских, закавказских и северо-кавказских национальных диаспор в регионах страны.



На миграционный кризис в стране указывает хотя бы ситуация, сложившаяся в северных районах Калужской области, которую отразил в статье "Губернатор Шапша запутался в сторонах". В центральных СМИ о проблемах мигрантов до сих пор почти молчание, как будто этой вопиющей проблемы в стране вообще не существует. И все же ситуация в Калужской области настолько взбудоражила общественность, что о ней умалчивать уже невозможно.



А потому и появился в одной из недавних программ Дмитрия Киселева "Вести недели" сюжет об этой проблеме. Какой ни есть, а пока вообще единственный репортаж на ЦТ о проблемах с мигрантами. Но настолько "толерантный" и лукавый, что из него мало что можно понять. Об этом рассказывал в материале "Миграционное безумие в освещении"Россия 1"". Как отмечал, в сюжете – идиллия. Интервью у кротких и скромных мигрантов в центре по регистрации мигрантов (ММЦ – многофункциональный миграционный центр), радостные лица детишек мигрантов и т.д. А о самих диких преступлениях и беспределе мигрантов, последствиях для местного населения того, что в некоторых школьных классах города Обнинска уже до 90 процентов детей мигрантов – почти ничего. Весь этот репортаж на ЦТ направлен был на выпускание пара, мол, есть проблема с мигрантами, вот в передаче мы и поговорили об этом, как бы, успокоили общественное мнение. А о чем именно проговорили – не столь важно. Спрашивается, а о русских в России когда-нибудь будут говорить? Что им приходится претерпевать от бездарной государственной национальной политики, проводимой уже 30 лет?



Правда, в том сюжете на "Россия 1" дали микрофон губернатору Калужской области В.В. Шапше, который поведал, что он планирует установить ограничения на число мигрантов на транспорте, в розничной торговле и общепите. Я тогда усомнился, что губернатор, столь старательно пытавшийся не замечать и сглаживать преступные инциденты мигрантов в конце прошлого года, сможет установить действенные, дающие результат, ограничения.



Хочется верить, что ошибся. Пока В.В. Шапша выполняет свои обещания.



Сообщают, что руководитель Калужской области запретил нанимать мигрантов в регионе в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок. И что не менее важно – глава региона пояснил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом. Под эту программу попадали в основном не те, кто имелись в виду в идеале, не носители русской культуры, оказавшиеся волею судеб на чужбине, а собственно среднеазиатские и кавказские мигранты, с которыми приходится иметь дело русским на своих территориях. Губернатор справедливо полагает, что такая мера заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии. Не удивительно, что со стороны правозащитников и федерации мигрантов последовала мгновенная отрицательная реакция на это решение губернатора.



Ну, что ж, заявления Калужского губернатора уже похожи на реальные меры! И они важны еще в качестве почина для других регионов страны. Правда, нужно будет посмотреть на дальнейшее развитие.



Но примечательно, что В.В. Шапша самолично смог удостовериться и в коррупционных схемах. Как пишут, губернатор выявил мигранта, купившего сертификат о знании русского языка. Он посетил ММЦ в Боровском районе Калужской области, поговорил с мигрантом и получил интересное признание. Губернатор поинтересовался, знает ли его собеседник русский язык, но тот не смог ответить. "Где взяли сертификат о знании русского языка? Сколько заплатили за сертификат? Пять тысяч?" – спросил В.В. Шапша и получил утвердительный ответ. После чего губернатор заключил: "Принял решение: с сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки".



Хотя вышеназванных мер в пределах Калужской области, а тем более в масштабах страны совсем недостаточно. А на эффективность других необходимых мер указывает, например, маленький факт. После резонансных преступлений мигрантов на севере Калужской области, был проведен всего один профилактический рейд в Обнинске, в ходе которого 46 лиц проверено на причастность к совершению преступлений. Правоохранители пресекли 33 административных правонарушения. Пятерых мигрантов (всего-то) выдворят из России, зафиксировано 16 фактов нарушения мигрантами режима пребывания и 12 фактов их незаконной работы на территории России. Один рейд, а реальные результаты. Так, значит, подобные рейды должны проходить на системной, плановой основе по всей стране. Что этому мешает? А о главных необходимых мерах сказал в самом начале этого материала.



Хочется надеяться, что действия губернатора Калужской области приобрели искренний характер и последует соответствующее продолжение и по Калужской области, и вообще по России. Но есть в том серьезные сомнения, особенно если говорить о масштабах всей страны. Реальная опасность в том, что создадут видимость решения проблем в госнацполитике и разрешения миграционного кризиса, но фактически под прикрытием громких декларативных мер будет продолжена та же линия по наплыву мигрантов.



Так, с одной стороны, в Калужской области предпринимаются вышеуказанные меры, которые, хочется надеяться, будут распространены и на иные области и края России, а с другой стороны, следует сообщение: Москва и Душанбе достигли договоренностей, согласно которым в Россию смогут въехать более 120 тыс. таджикских трудовых мигрантов. Речь идет о гражданах, которым в 2021 году запретили въезд в Россию. Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода уверенно заявила: "В результате проведенных переговоров с российской стороной в отношении 120 590 граждан Таджикистана, которые имели запрет на въезд на территории России, была принята амнистия". По ее словам, в этот список входят лица, которые допустили нарушения законодательства России, не соблюдали установленный порядок проживания и в отношении которых решение о запрете на въезд в страну приняли уполномоченные органы внутренних дел России. Что это? Как так? С кем из руководящих лиц России до этого "договорилась" министр Таджикистана? Кто допустил эту "амнистию" со стороны России? Почему и говорю, что нужно менять всех ключевых лиц в органах власти России, отвечающих за госнацполитику и миграцию.



И еще более интересный факт. Пишут, Д.А. Медведеву опять нашли работу. После крика души главы СКР А.В. Бастрыкина, который обратился к президенту с письмом о беспределе мигрантов (об этом говорил отдельно), Путин поручил почему-то именно Медведеву решать данный вопрос. В частности, разобраться в том, действительно ли необходимо ужесточить законодательство. Теперь Медведев должен скоординировать работу всех заинтересованных ведомств на постоянной основе. Представители различных структур должны проанализировать законодательство в сфере миграционной политики, а также придумать, как его улучшить, чтобы все отвечало требованиям безопасности.



Медведев сейчас, на новом поприще, даже заявляет, казалось бы, правильные вещи о необходимости вводить дополнительный контроль над этническими анклавами, которые часто становятся очагами преступности. "В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов. Это мировая проблема. У нас она тоже присутствует в полном объеме", – сказал Медведев. А кто довел Россию в этих вопросах до "мирового уровня"? Не сам ли Дмитрий Анатольевич на постах президента и премьер-министра? Ведь такого безобразия с мигрантами у нас в стране не должно было бы быть, если бы сразу слушали во власти, о чем предупреждали и 10 лет назад, и еще ранее. И разве сейчас нужно ставить под контроль этнические анклавы? Нет, анклавы нужно расформировывать методами депортации тех, кто нарушает российский закон, и другими силовыми мерами.



Еще Медведев заявил: "Администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории. Типа… пусть правоохранительные органы занимаются, другие структуры федеральные или как минимум региональные. И от задач просто устраняются, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами. Не знают настроения внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами". А зачем Медведевым делается лукавый упор на распознание каких-то "настроений внутри диаспор" и необходимость местным властям устанавливать "контакты с диаспорами"? Разве не ясны настроения в диаспорах, которые всегда крышуют своих соплеменников? Зачем дополнительные контакты с диаспорами? Чтобы еще глубже погружаться в коррупционные схемы, забалтывать вопросы "межнациональным диалогом"? А ведь нужно просто пресекать деятельность национальных сообществ и расформировывать все эти диаспоры, нужно просто депортировать мигрантов.



И сейчас верно пишут: "Поручение дано не просто одному из тех, при котором в стране вспыхнул национальный вопрос и после убийства болельщика "Спартака" случилась "Манежка", а также еще целый ряд межнациональных конфликтов. Этим будет заниматься человек, реализовавший пенсионную реформу, оптимизацию медицины, образования, переименовавший "милицию" в "полицию", переведший на часах стрелки и втащившему Россию в убыточное для нее ВТО". О "деятельности" Медведева недавно вспоминал в материале "Медведев вновь подыгрывает США и Западу".



Учитывая всю предыдущую деятельность Дмитрия Анатольевича, подозреваю, что это может являться имитацией бурной деятельности теперь на поприще миграции. Декларации будут одни, а реальные действия иные. Почему и возникает вопрос: борьба с мигрантами – начало или "дымовая завеса"?



12.02.22 Источник - ruskline.ru

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