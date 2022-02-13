Почему Вашингтон неминуемо сдаст нынешний режим на Украине? - В.Павленко

10:21 14.02.2022 13 февраля 2022 |

Отвратить Европу от взаимовыгодных контактов с Россией можно только одним способом: так напугать европейские столицы нашей страной, что они нырнут обратно под зонтик США, и несколько десятилетий не будут подавать из-под него самостоятельных "признаков жизни". Для Вашингтона это как раз и достигается сдачей Украины, которая ему со всех сторон очень выгодна. То же и в противостоянии с Китаем. Как бы США ни пытались разыграть против Пекина "тайваньскую карту", она окажется битой.



Украинский вопрос, навязший в зубах и превратившийся в источник острейших проблем между Россией и Западом, все равно будет решаться. И в отличие от древнего Карфагена - не разрушением, а восстановлением единого экономического, технологического, политического и оборонного пространства. Нравится это кому-нибудь или нет, но альтернативы не существует. Можно лишь повторить афоризм почти полутысячелетней давности, которым московские переговорщики ответили на "посреднические" предложения папского посланца забыть о Киеве: "Из Киева пошла Земля Русская, и мы от него не откажемся". Этот дипломатический ответ и сегодня актуальнее некуда. Кроме того, именно Украина сегодня - центр антироссийской фронды на постсоветском пространстве, выступающий "аттрактором" для центробежных сил, рассчитывающих на необратимость разрушительных процессов, которые были запущены тридцать лет назад в Беловежской пуще. Выдерни этот стержень - неминуемо посыплется, а затем обрушится вся конструкция. Это с одной стороны. Есть и другая. "Максима" Бжезинского - не допустить воссоздания "империи", которая реконструируется единым постсоветским государством, включающим Украину, - это западное видение злободневно только в условиях западного же геополитического наступления, которое за прошедшие десятилетия основательно выдохлось. Переход к геополитической обороне, неизбежный для Вашингтона в условиях собственного имперского перенапряжения, снимает эту актуальность. У геополитической стратегии, в которую воплотились соответствующие концепции англосаксонских и тевтонских умов - от Мэхана и Маккиндера до Хаусхофера и Спайкмена - один недооцененный ее авторами, но очень существенный изъян, который можно назвать "ловушкой динамизма". Эта стратегия исходит из постоянного движения вперед и не рассчитана на остановку. Тем более на стагнацию. "Оборона есть смерть вооруженного восстания", - эти слова, сказанные применительно к внутренней политике, как и все ленинское наследие, весьма своевременны и для политики внешней. Экспансия морских пиратских держав на евразийский Великий Континент - это безостановочный процесс, который если тормозит, то обращается вспять, уступая место восстановлению прежнего, естественного порядка вещей. Это, кстати, наглядно показано провалами наполеоновского и гитлеровского нашествий. Понимая это, западная "машина" пытается ломиться вперед не переводя духа, и именно в этом метафизический, если угодно, смысл политики "открытых дверей" в НАТО, которую американские стратеги так рьяно отстаивают перед лицом российского декабрьского ультиматума. Сжатая пружина зафиксироваться в этом положении не может. Она либо лопнет, либо разожмется, откинув сжимающего обратно и восстановив статус-кво. Об этом писал ненавистник России Ричард Пайпс, красноречиво сравнивавший нашу страну с сердцем, которое в тяжелые времена сжимается, уступая пространство, но выигрывая время, а затем, как по мановению волшебной палочки, стремительно отыгрывает упущенное, восстанавливая прежние позиции. С российской точки зрения это - дилемма "промежуточного" состояния "полураспада" СССР, он же историческая Россия, в котором мы оказались сегодня, встав в конце концов перед выбором - дальнейший обвал до конца, в пыль, с полной утратой идентичности и суверенитета или их восстановление. В рамках этой реальности никакой разумной альтернативы интеграции с нашей точки зрения нет и быть не может. Точно так же, как с позиций Запада неприемлемо восстановление единого пространства, обнуляющее его представления о "победе" в холодной войне. И возрождающееся российско-западное противостояние в прежнем виде "Большой Игры" XIX-XX веков (как бы она в последнее столетие ни именовалась). У Запада и Востока, даже безотносительно российско-китайского сближения, помещающего это противостояние в гораздо более благоприятный контекст, чем на закате СССР, - не просто разные, а диаметрально противоположные представления о глобальном балансе. Запад видит баланс в существовании до XV века на Востоке разрозненного пространства, охваченного смутой феодальной раздробленности, что гарантировало ему доминирование; с российской точки зрения, баланс - это равновесие по цивилизационному разлому между Россией и Западом, проходящему по Восточной Европе. Плюс стратегическое предполье с соответствующими гарантиями безопасности, будь то Организация Варшавского договора или "концерт держав" XIX века. По В. И. Ленину, политические ноу-хау которого отнюдь не ограничиваются революционным процессом, а успешно экстраполируются на всю внутреннюю и внешнюю политику, противоположные представления сторон о глобальном балансе - субъективный фактор, упирающийся в концептуальное обоснование каждым игроком своего места, целей, задач и перспектив в окружающем нас мире. А вот упомянутый цивилизационный разлом - объективный фактор, так сказать, декорация на сцене, на которой разворачивается историческое действие. На субъективном уровне то одна сторона превосходит потенциалом другую, то наоборот. И цивилизационная граница, уподобляясь лимитрофам-Римленду западной геополитики, передвигается от своей оси то вглубь Хартленда, то обратно, в направлении морского побережья. Когда американский посол в Москве, крупный олигарх Аверелл Гарриман приветствовал в Потсдаме И. В. Сталина лицемерной сентенцией насчет "радости видеть советские войска в центре Европы", советский вождь показательно ответил: "Царь Александр дошел и до Парижа". Правда, не уточнил, что по итогам Венского конгресса пришлось отойти, отдав Европу европейцам.



Но между Россией и Западом имеется существенная разница. Красная Армия в 1945 году теоретически могла, вслед за Александром I, одержать полную и всеобъемлющую победу над всем Западом и, кстати, нельзя сказать, чтобы не имела к этому оснований, учитывая "особую" роль англосаксонской олигархии в развязывании Второй мировой войны. Могла, но к Ла-Маншу все-таки не двинулась, хотя подобные предложения, исходившие от победоносного генералитета, звучали. В начале 70-х годов, на фоне охватившего Запад энергетического кризиса, СССР практически одержал победу в холодной войне и мог "выходить" в геополитический "кэш". Но не стал дожимать оказавшегося в нокдауне противника и пошел на "разрядку", позволив ему "выдохнуть" и "навести на резкость". Имеются достаточно авторитетные свидетельства того, что это был осмысленный выбор, и принимался он по итогам закрытого обсуждения на Политбюро. И в том, и в другом случаях в Москве отчетливо понимали, что взятие на себя ответственности за цивилизационно чуждые территории себя не оправдает и породит проблемы, перед которыми померкнут любые возможные приобретения. Но это понимаем только мы, а, увы, не американцы. Джо Байден очень сильно лукавит, когда говорит Владимиру Путину о "конкуренции" Запада и России. Конкуренция - это когда стараются кого-то опередить, сделать лучше, чем у других. США же во главе Запада, пользуясь его поддержкой, ведут не конкуренцию, а войну. Вашингтон даже не пытается "подняться" над нами, а даже сам, падая и теряя в потенциале и влиянии, все равно старается опустить нас еще ниже себя. В каждой конкретной ситуации он согласен потерять, проиграть себе самому недалекой давности, лишь бы мы проиграли больше и отступили дальше, чем США. То же самое и с Китаем. Пока конфликт, развязанный Дональдом Трампом, развивался в тарифной плоскости, можно было говорить о конкуренции. Когда же он был переведен в сферу геополитики и Китаю предъявили требования сократить ядерный потенциал и принялись спекулировать на тайваньской теме, угрожать блоковым строительством в АТР и размещением в регионе РСД, ситуация плавно перетекла в плоскость войны, пусть и гибридной.



Повторим: геополитический блицкриг Запада, развязанный в конце "перестройки" с помощью распада СССР, сегодня захлебнулся, и коса нашла на камень. За время этого блицкрига Запад, послушав авантюристов вроде Бжезинского, слишком далеко забрался на территорию чужой - российской - цивилизации; удержать эти сомнительные "завоевания" в стадии системного кризиса, в которую Запад вступает, он не в состоянии. Точнее, может попытаться, но тогда дело в итоге окончится не планомерным отступлением, а беспорядочным обвалом и крахом, альтернативой которому может оказаться ядерный апокалипсис. Это только на бумаге могут существовать безъядерные или "ограниченные" ядерные концепции потенциального конфликта; на деле, как только в ходе локальной конфронтации обозначится перевес одной из сторон, другая сторона, встав перед выбором военного поражения или ядерной эскалации, неминуемо выберет второе. И мир повиснет на волоске способности сторон в этом "Карибском кризисе 2.0" в последний момент, заглянув в пропасть, отползти от ее края. Да, СССР в 1962 году убрал РСД с Кубы, но и США, о чем в мировых СМИ шумели намного тише, тоже вывели свои РСД из Турции, где они появились значительно раньше советских ракет на Острове Свободы. США будут сдавать Украину и отступать с нее, это даже не предположение, а, как в известном философском определении, "объективная реальность, данная нам в ощущениях". При этом сам факт того, что элементы натовской инфраструктуры, освоившей эту постсоветскую республику с подачи отребья ее пробандеровских властей, выводятся в западные области, прилегающие к львовской "Галиции", говорит о том, что отступление:



- будет поэтапным, с жесткой гибридной схваткой на каждом рубеже - и рубежей может быть несколько: границы условной Новороссии, линия Днепра и т.д.; - и станет сопровождаться фрагментацией; нельзя исключить, что шесть областей Западной Украины - отбросим ненужный политес, автор этих строк не дипломат, а отставной военный - в итоге будут присоединены к натовской Польше.



Ничего страшного. Кого такая перспектива пугает - пусть вспомнит, что история оперирует временными рамками, существенно отличающимися от пределов человеческой жизни. Понятно желание увидеть "сыгранную игру" собственными глазами, но это от непонимания объективной бесконечности политического процесса: на весь одной жизни точно не хватит, и момент точки в жизненном пути каждого из нас для истории станет лишь запятой. Когда в Ялте Черчилль, изворачиваясь всеми фибрами своего англосаксонского естества, пытался отспорить у И. В. Сталина "панский" статус проанглийской Польши и привел "убойный", на его взгляд, аргумент, что "Львов никогда не входил в состав Российской империи", наш лидер коротко его "отбрил": "Зато Варшава входила". Возразить Черчиллю было нечего, особенно когда его ткнули носом в линию Керзона, который - лорд, а "своих лордов следует уважать". Польша рано или поздно вновь окажется в составе упомянутого предполья, но до того момента, когда все вернется к границам 1991 года, успеет "как следует" разобраться с бандеровским наследием "западенщины", избавив нас тем самым от пресловутой "грязной работы".



Принципиальным отличием современности, которое, однако, не распространяется на методологию разрешения обсуждаемых противоречий, является "удвоение реальности". Ситуация на Западном ТВД с возвышением Китая, нормализацией и укреплением российско-китайских отношений и формированием стратегического альянса Москвы и Пекина получила зеркальное отражение на Тихоокеанском ТВД. Пытаясь не допустить распыления сил между двумя ТВД, Вашингтон пытается их объединить с помощью "Индо-Тихоокеанского" конструкта, но действительность эти попытки опровергает. Ни Москва, ни Пекин, взаимные коммуникации которых осуществляются через многотысячекилометровую "границу дружбы", в объединении двух ТВД не заинтересованы, и недавние совместные военно-морские маневры России, Китая и Ирана, как и визит президента Путина в Индию, - лишь отдельные из подтверждений этому. Удерживающееся на обоих ТВД относительное равновесие весьма условно, ибо оно обладает динамикой, которая работает против США. В Азии все завершится так же, как и в Европе: обменом американской стороной и ее сателлитами своих экспансионистских амбиций и планов на консолидацию рядов этих самых сателлитов. Отвратить Европу от взаимовыгодных контактов с Россией в сфере экономики и технологий можно только одним способом: напугать европейские столицы нашей страной до таких "чертиков", что они, умерив фрондистский пыл, нырнут обратно под зонтик США и несколько десятилетий не будут подавать из-под него самостоятельных "признаков жизни". Для Вашингтона это как раз и достигается сдачей Украины, которая ему со всех сторон, как ни крути, очень выгодна. То же и в противостоянии с Китаем. Как бы США ни пытались разыграть против Пекина "тайваньскую карту", она окажется битой. Трудно поддерживать необходимый уровень внешнего влияния на внутренние процессы, если эти процессы разворачиваются в противоположном направлении. На фоне китайской игры в долгую, американские ухищрения по поддержке явочным порядком "самостоятельности" (стыдливый эвфемизм "независимости") островных сепаратистов все больше выглядят ситуативным мельтешением, лишенным серьезной перспективы. На Тайване, как и на Украине, все решится естественным путем, в рамках фундаментального цивилизационного выбора, но не элит, а народов, исключающем отказ от корней традиции в пользу инновации, которая работает только в "тепличных" условиях быстрого потребительского роста, а с его упадком - сворачивается подобно "Шагреневой коже".



Осложнить продвижение интеграционных процессов нашим двум странам - России в большей мере, Китаю - в меньшей - могут только внутренние расклады. Именно на них внешние "конкуренты", а на самом деле враги, похоже, и делают основную ставку. Однако и эта ставка, содержание которой - отдельная тема, будет бита. Серьезных перспектив ни в Европе, ни на Дальнем Востоке у Вашингтона нет. И не исключено, что, понимая это обстоятельство, коллективный Запад попытается (уже начинает!) сделать еще одну, последнюю ставку - на подрыв "Большого Юга". В конце концов, в памяти американских элит, не способных забыть обанкротившиеся пророчества Бжезинского, всякий раз, похоже, всплывает опыт поджога и радикальной исламизации в конце 70-х годов прошлого века ирано-афганской "дуги нестабильности". И вот это не может не внушать если не опасений, то внимания как минимум не меньшего, чем все, что происходит вокруг Киева на западе Евразии и Тайваня - на ее востоке.



13 февраля 2022

Владимир Павленко Источник - regnum.ru

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