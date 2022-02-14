Калужский гастар-анклав в сердце России. Надо что-то делать?.. - И.Рыбин

10:29 14.02.2022 Калужский синдром: у мигрантов из рук вырвут руль, шаурму и ширпотреб

В стране возникли "этнические преступные анклавы", где законодательство РФ не действует

Иван Рыбин

14.02.2022



Череда преступлений мигрантов, похоже, но жути напугала кое-кого из едросовских чиновников - в Калужской области местный губернатор решил прижать "понаехавших", запретив им ряд профессий. Проблему данный шаг вряд ли решит, но, если это начало новой политики, такое можно только приветствовать. Осталось лишь пронять, что послужило причиной столь крутого поворота. И поворот ли это.



"Вопрос мигрантов сегодня, пожалуй, наиболее острый. Наша задача вернуть контроль над ситуацией. В ближайшее время мной будут приняты необходимые решения", - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.



И уточнил - в ближайшее время последует запрет для иностранных граждан на работу в общественном питании, транспорте и розничной торговле. Плюс будет организована "прозрачная" проверка владения русским языком для желающих стать гражданином РФ. Губернатор как бы "случайно" посетил один из местных МФЦ, пообщался с неким новым гражданином и увидел, что тот по-русски "твая мая панимай нету". Главе области это очень не понравилось.



"С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют „липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", - так на это отреагировал Владислав Шапша.



Все как бы понятно и просто. Но во власти именно что просто ничего никогда не бывает. Владислав Шапша - член "Единой России", причем, как говорится, со стажем. А такие люди колеблются исключительно вместе с "генеральной линией", выполняя решения Кремля. Оступиться от них могут заставить совсем уж обстоятельства непреодолимой силы. То есть дикий страх за собственную судьбу.



В самом конце прошлого года, как раз перед праздниками, губернатор Калужской области призвал жителей терпеть, когда их бьют мигранты. Причем не только бьют, но и убивают.



"Драться не надо, ножами размахивать - не надо, пьяными ходить, дебоши устраивать на улицах - не надо. А что, когда у нас на концертах или еще где наши русские пьяные устраивают „представления" - это нормально что ли?.. Ко всему подобному нужно относиться негативно. Нужно не задирать друг друга на улицах, что случилось в Ермолино. Но если мы с вами в этой непростой ситуации с обеих сторон будем решать вопрос силой, это приведет к расколу общества", - призвал калужский едрос.



То есть "пьяные русские" как бы виноваты. Ничего нового, обычная политика, направленная на уничтожение титульной нации. А в упомянутом Ермолино в декабре 2021 года 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, когда попытался вступиться за избиваемого ими мужчину.



Владислав Шапша - дисциплинированный едрос. И тут - такой поворот.



Бесспорно, первая мысль - имитация бурной деятельности по приказу из Москвы. То есть что-то заявить, а потом про это "забыть". Подобное очень любит наш "гарант", подписывая всякие там "Стратегии-2020" и прочие, в целом правильные, документы. Но подписанием зачастую и ограничивается, до дела далеко не все доходит. Собственно, подобный пример начальства должен вдохновлять подчиненных.



Это - с одной стороны. С другой понятно, что ситуация с ордами мигрантов как в Калужской области в частности, так и в России в целом, становится неконтролируемой. При этом федеральные власти вовсе не намерены останавливать поток приезжих, скорее наоборот. Недавние решения Владимира Путина тому подтверждение.



Но даже управляемые едросы с Охотного ряда уже не считают, что подобную политику нужно продолжать. В частности, есть идея запретить доступ "понаехавшим" в российские школы.



"Классы переполнены из-за приезжих, дети мигрантов создают этнические группировки и издеваются над другими учащимися… Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов", - заявил депутат Госдумы (партия "Единая Россия", что характерно!) Виталий Милонов.



Любитель айфончиков тоже внезапно активизировался, очень синхронно с Милоновым. Подозрительно синхронно. И заявил о том, что, оказывается, в стране возникли некие "этнические преступные анклавы", где законодательство РФ не действует. Да ну! Понятное дело, в светлом счастливом мире, где бегают лунтики, такого нет, а тут у нас, в реале - да, все именно так. С возвращением на Землю!



"Отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода" - достаточно спичку, что называется, поднести, изумился заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.



"Маленькие государства в государстве", "приезжие живут по собственным правилам", "рассадники экстремистских и террористических настроений", "растет преступность" - да, Дмитрий Медведев высказался верно. Но все это уже давно не новость.



Более того, "гостей России" до того распустили, что они считают себя неподсудными! Недавняя трагедия в Истре тому подтверждение. Четыре таджика зашли в "Пятерочку", забили до смерти кассира, изувечили еще двоих и спокойно ушли. Они даже не думали скрываться! Если мигранты считают себя вправе убивать русских, то это местных жителей сильно злит…



В Калужской области, судя про всему, тоже. Поэтому внезапное заявление местного губернатора может иметь именно такие корни. Лучше уж пострадать типа в процессе "разруливания" кризиса, чем за бездействие. Когда полыхнет.



Но это - только один вариант. Второй - что уже что-то произошло, от рук "понаехавших" пострадал кто-то важный. Друг или родственник некоего человека, который имеет связи. И губернатору объяснили, как дальше жить. Все, понятное дело, без огласки.



Кому дать по голове есть, везде. Один регион близкий к столице, не Калужская область, но тоже недалеко. Мой собеседник - в прошлом "браток", ныне законопослушный и преуспевающий бизнесмен, очень даже "социально ответственный". Серьезный мужчина. И влиятельный человек у себя в городе. Приезжих на работу не берет принципиально, а в его коротко стриженой (старая привычка) голове роятся очень умные и нестандартные мысли.



"Тогда, в 90-е, все было неправильно. „Стрелки" эти, „разборки". По сути, пацаны убивали друг друга ни за что, страну делили другие. „Пассионариев", которые могли сделать много всего полезного, вот так, их же руками, и уничтожили. Хотя не всех. Процентов десять от „братвы" выжило, остепенилось, поумнело. Стали нормальными людьми, начали работать, поднимать бизнес, реальный. Страну поднимать. В люди вышли! Чиновники воруют, мы - нет. И то, что власти делают, наводняя страну приезжими, нам не нравится. По сути, русских людей хотят тут заменить этими, мигрантами. А нас в расход. Не выйдет!" - считает этот представитель российского бизнеса.



Цитата, понятное дело, сильно отредактирована, так как в "оригинале" все названо своими именами - и "приезжие", и чиновники, и все остальное. Как знать, не откопал ли кто-то "томагавк войны"… Те люди не забыли, с какой стороны держать автомат Калашникова, да и это не главное. Связи, общность интересов и убеждений, и, наконец, патриотизм - он не на последнем месте. Настоящий, а не показной, едросовский.



Хронология событий говорит именно в пользу того, что что-то уже произошло. Как вариант - в процессе. Или кто-то кому-то что-то сказал. Но не в Кремле. Сперва заявление Владислава Шапши, а уже потом слова Медведева и Милонова. Плюс в Госдуме заговорили о самообороне граждан, начали готовить соответствующий законопроект. Все это явно не просто так, особенно в совокупности.



Как рассказывают на условиях анонимности сотрудники Росгвардии, граждане РФ стали активно вооружаться - покупать "стволы" для самообороны. На полицию никакой надежды нет, а мигранты продолжают прибывать. И наглеть с каждым днем. Все это может очень плохо кончиться. И это при том, что подавляющее число трудовых мигрантов приезжают с желанием честно зарабатывать… Источник - svpressa.ru

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