 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.02.2022
10:29  Калужский гастар-анклав в сердце России. Надо что-то делать?.. - И.Рыбин
10:21  Почему Вашингтон неминуемо сдаст нынешний режим на Украине? - В.Павленко
10:15  Борьба с мигрантами в России: начало или "дымовая завеса"? - Андрей Сошенко
09:06  Атака на Украину: индульгенция получена? - Николай Ульянов
09:00  АЭС спасет Казахстан от безработицы? - М.Шибутов
08:57  Мать казфигуриста Тена со скандалом уволили из Федерации фигурного катания Казахстана
08:08  Тупик РосВластия. Есть душная пустыня, по ней проложен ресурсный трубопроводов.., - Дм.Ольшанский

07:01  Что стоит за прогнозами гражданской войны в США, - А.Игнатьев
06:53  Восхождение Сердара. Кто он - будущий правитель Туркменистана, - Кира Крамер
06:44  Турецкие инвестиции в ЦА, - Д.Поляков
06:28  Украинские олигархи, бизнесмены и депутаты бегут из страны
00:18  Будет ли проведена спецоперация в Хороге? - "РО"
00:08  Санкции против России могут ударить по банкам КНР, - Владимир Скосырев
00:05  В Туркменистане грядет смена президента. Аркадаг сыграл свой дембельский аккорд, - Сердар Айтаков
00:01  Из-за нехватки сырья на мировом рынке началась нешуточная паника , - Николай Петров
Воскресенье, 13.02.2022
20:10  "Пыткам нет" и "Токаев, кет". Митинг на площади Республики в Алматы закончился шумно, но мирно
17:41  Президента Германии Штайнмайера переизбрали на второй срок
16:56  Литва и Польша поссорились из-за фашиста-"героя" Лупашки
16:52  Судьба алматинского террориста Абишева - знаменосца повстанцев
16:50  Рос-атомщиков травят ядами английские диверсанты.., - "СП"
16:46  "Власти подготовили своих террористов": участники митинга в Казахстане потребовали справедливости
16:42  Казанцы требуют обратно переименовать улицу Назарбаева - позор диктаторам!
16:32  Официальный Киев не хочет быть жертвенным бараном, - А.Карпов
16:28  В состоянии натянутой тетивы, или Интрига по-американски, - Ю.Борисов
12:34  Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
10:04  В Алматы на митинге в память о погибших в январе требуют импичмента Токаеву
09:51  Скандал в Грузии. У мамы Саакашвили нашли имущества и барахла на $41 млн
09:15  Сдавшие Китаю Хан-Тенгри кыргызские генералы уверяют, что ни метра ни отдадут таджикам
09:11  Токаев почтил память жертв январской трагедии в мечети Хазрет Султан
01:42  В Узбекистане совершен первый рейс поезда дальнего следования Кунграт - Наманган
01:39  В Каракалпакстане появилось новое кладбище кораблей
01:00  Как остановить сползание в войну? В 1962 году это сработало, - Федор Лукьянов
00:35  Аркадаг на прощание придумал "новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"
00:03  Впавший в деменцию Байден превратился в игрушку американских спецслужб, - А.Резчиков
Суббота, 12.02.2022
23:09  Умер экс-МВД Кыргызстана в 2008-2010 гг. генерал Молдомуса Конгантиев
21:52  Министр махалли Узбекистана Маматов стал главой УВД Самаркандской области
21:05  Объявлена дата президентских выборов в Туркмении - 12/03. Аркадаг сдает пост Сердару
20:59  "Самый страшный кризис". Тучи на афганском направлении, - Сергей Кожемякин
17:05  DDOS-атаки перебираются из виртуальной реальности в оффлайн
16:58  Истерическая борьба с памятниками на Украине продолжается
11:32  Британское поместье казахского "принца" Кулибаева. Когда придут конфискаторы?
10:01  РосДипломаты покидают Киев. Переговоры зашли в тупик
09:57  КабМин Киргизии готовит "черные списки" коррупционеров. Обещает больше не брать таковых на работу
09:49  Арестован за мошенничество экс-депутат парламента Киргизии и влиятельный "ошмяк" Алияр Абжалиев
09:41  Истязания, убийства, изнасилования. Как в Кыргызстане издеваются над детьми, - 24.kg
09:33  Bloomberg называет точную дату войны за Украину - 15/02; Байден - 16/02
09:27  Аркадаг анонсировал свою отставку - принял "непростое решение о себе"
02:13  Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование
02:11  Китайцы уже знают, где начнется новая пандемия
02:05  В Германии обнаружили роскошные дворцы семьи Назарбаевых
02:00  Китайское атомное наступление началось, Лондон уже сдался, - С.Савчук
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Калужский гастар-анклав в сердце России. Надо что-то делать?.. - И.Рыбин
10:29 14.02.2022

Калужский синдром: у мигрантов из рук вырвут руль, шаурму и ширпотреб
В стране возникли "этнические преступные анклавы", где законодательство РФ не действует
Иван Рыбин
14.02.2022

Череда преступлений мигрантов, похоже, но жути напугала кое-кого из едросовских чиновников - в Калужской области местный губернатор решил прижать "понаехавших", запретив им ряд профессий. Проблему данный шаг вряд ли решит, но, если это начало новой политики, такое можно только приветствовать. Осталось лишь пронять, что послужило причиной столь крутого поворота. И поворот ли это.

"Вопрос мигрантов сегодня, пожалуй, наиболее острый. Наша задача вернуть контроль над ситуацией. В ближайшее время мной будут приняты необходимые решения", - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

И уточнил - в ближайшее время последует запрет для иностранных граждан на работу в общественном питании, транспорте и розничной торговле. Плюс будет организована "прозрачная" проверка владения русским языком для желающих стать гражданином РФ. Губернатор как бы "случайно" посетил один из местных МФЦ, пообщался с неким новым гражданином и увидел, что тот по-русски "твая мая панимай нету". Главе области это очень не понравилось.

"С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют „липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", - так на это отреагировал Владислав Шапша.

Все как бы понятно и просто. Но во власти именно что просто ничего никогда не бывает. Владислав Шапша - член "Единой России", причем, как говорится, со стажем. А такие люди колеблются исключительно вместе с "генеральной линией", выполняя решения Кремля. Оступиться от них могут заставить совсем уж обстоятельства непреодолимой силы. То есть дикий страх за собственную судьбу.

В самом конце прошлого года, как раз перед праздниками, губернатор Калужской области призвал жителей терпеть, когда их бьют мигранты. Причем не только бьют, но и убивают.

"Драться не надо, ножами размахивать - не надо, пьяными ходить, дебоши устраивать на улицах - не надо. А что, когда у нас на концертах или еще где наши русские пьяные устраивают „представления" - это нормально что ли?.. Ко всему подобному нужно относиться негативно. Нужно не задирать друг друга на улицах, что случилось в Ермолино. Но если мы с вами в этой непростой ситуации с обеих сторон будем решать вопрос силой, это приведет к расколу общества", - призвал калужский едрос.

То есть "пьяные русские" как бы виноваты. Ничего нового, обычная политика, направленная на уничтожение титульной нации. А в упомянутом Ермолино в декабре 2021 года 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, когда попытался вступиться за избиваемого ими мужчину.

Владислав Шапша - дисциплинированный едрос. И тут - такой поворот.

Бесспорно, первая мысль - имитация бурной деятельности по приказу из Москвы. То есть что-то заявить, а потом про это "забыть". Подобное очень любит наш "гарант", подписывая всякие там "Стратегии-2020" и прочие, в целом правильные, документы. Но подписанием зачастую и ограничивается, до дела далеко не все доходит. Собственно, подобный пример начальства должен вдохновлять подчиненных.

Это - с одной стороны. С другой понятно, что ситуация с ордами мигрантов как в Калужской области в частности, так и в России в целом, становится неконтролируемой. При этом федеральные власти вовсе не намерены останавливать поток приезжих, скорее наоборот. Недавние решения Владимира Путина тому подтверждение.

Но даже управляемые едросы с Охотного ряда уже не считают, что подобную политику нужно продолжать. В частности, есть идея запретить доступ "понаехавшим" в российские школы.

"Классы переполнены из-за приезжих, дети мигрантов создают этнические группировки и издеваются над другими учащимися… Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов", - заявил депутат Госдумы (партия "Единая Россия", что характерно!) Виталий Милонов.

Любитель айфончиков тоже внезапно активизировался, очень синхронно с Милоновым. Подозрительно синхронно. И заявил о том, что, оказывается, в стране возникли некие "этнические преступные анклавы", где законодательство РФ не действует. Да ну! Понятное дело, в светлом счастливом мире, где бегают лунтики, такого нет, а тут у нас, в реале - да, все именно так. С возвращением на Землю!

"Отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода" - достаточно спичку, что называется, поднести, изумился заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Маленькие государства в государстве", "приезжие живут по собственным правилам", "рассадники экстремистских и террористических настроений", "растет преступность" - да, Дмитрий Медведев высказался верно. Но все это уже давно не новость.

Более того, "гостей России" до того распустили, что они считают себя неподсудными! Недавняя трагедия в Истре тому подтверждение. Четыре таджика зашли в "Пятерочку", забили до смерти кассира, изувечили еще двоих и спокойно ушли. Они даже не думали скрываться! Если мигранты считают себя вправе убивать русских, то это местных жителей сильно злит…

В Калужской области, судя про всему, тоже. Поэтому внезапное заявление местного губернатора может иметь именно такие корни. Лучше уж пострадать типа в процессе "разруливания" кризиса, чем за бездействие. Когда полыхнет.

Но это - только один вариант. Второй - что уже что-то произошло, от рук "понаехавших" пострадал кто-то важный. Друг или родственник некоего человека, который имеет связи. И губернатору объяснили, как дальше жить. Все, понятное дело, без огласки.

Кому дать по голове есть, везде. Один регион близкий к столице, не Калужская область, но тоже недалеко. Мой собеседник - в прошлом "браток", ныне законопослушный и преуспевающий бизнесмен, очень даже "социально ответственный". Серьезный мужчина. И влиятельный человек у себя в городе. Приезжих на работу не берет принципиально, а в его коротко стриженой (старая привычка) голове роятся очень умные и нестандартные мысли.

"Тогда, в 90-е, все было неправильно. „Стрелки" эти, „разборки". По сути, пацаны убивали друг друга ни за что, страну делили другие. „Пассионариев", которые могли сделать много всего полезного, вот так, их же руками, и уничтожили. Хотя не всех. Процентов десять от „братвы" выжило, остепенилось, поумнело. Стали нормальными людьми, начали работать, поднимать бизнес, реальный. Страну поднимать. В люди вышли! Чиновники воруют, мы - нет. И то, что власти делают, наводняя страну приезжими, нам не нравится. По сути, русских людей хотят тут заменить этими, мигрантами. А нас в расход. Не выйдет!" - считает этот представитель российского бизнеса.

Цитата, понятное дело, сильно отредактирована, так как в "оригинале" все названо своими именами - и "приезжие", и чиновники, и все остальное. Как знать, не откопал ли кто-то "томагавк войны"… Те люди не забыли, с какой стороны держать автомат Калашникова, да и это не главное. Связи, общность интересов и убеждений, и, наконец, патриотизм - он не на последнем месте. Настоящий, а не показной, едросовский.

Хронология событий говорит именно в пользу того, что что-то уже произошло. Как вариант - в процессе. Или кто-то кому-то что-то сказал. Но не в Кремле. Сперва заявление Владислава Шапши, а уже потом слова Медведева и Милонова. Плюс в Госдуме заговорили о самообороне граждан, начали готовить соответствующий законопроект. Все это явно не просто так, особенно в совокупности.

Как рассказывают на условиях анонимности сотрудники Росгвардии, граждане РФ стали активно вооружаться - покупать "стволы" для самообороны. На полицию никакой надежды нет, а мигранты продолжают прибывать. И наглеть с каждым днем. Все это может очень плохо кончиться. И это при том, что подавляющее число трудовых мигрантов приезжают с желанием честно зарабатывать…

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644823740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бюро Мажилиса зарегистрировало депутатскую группу "Жаңа Қазақстан"
- А. Смаилов провел переговоры с Президентом Узбекистана Ш. Мирзиеевым
- Кадровые перестановки
- Не нужно вестись на ложь и клевету
- Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом
- Касательно недостоверной информации о кредитной амнистии
- С рабочей поездкой Мангистаускую область посетил министр сельского хозяйства РК
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства
- "Обращения трудовых коллективов не должны оставаться без внимания"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  