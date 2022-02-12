Сокамерник-таджик обварил кипятком рос-актера Николаева ("День рождения Буржуя"), задержанного за пьяное вождение

12:10 14.02.2022

Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике

Арестованный гражданин Таджикистана вылил пол-литра кипятка на актера Николаева

Елена Арнольдова



Алексей Филиппов/РИА "Новости"

Находящегося под административным арестом актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.



Утверждается, что в камере у артиста произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана Шахриером Б.



После ужина молодой человек облил Николаева кипятком, после чего артист написал на обидчика заявление. Николаев говорит, что оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку инцидента.



Николаев арестован из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения.



В 2016 году Николаев осужденный за наезд на полицейского, выплатил штраф в размере 150 тыс. руб., назначенный судом. По версии следствия, 25 февраля 2016 года Николаев, находясь за рулем Subaru, отказался предъявить документы по требованию сотрудников полиции и, желая скрыться, совершил наезд на инспектора ДПС ГИБДД, причинив ему телесные повреждения.