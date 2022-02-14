У опасной черты. Как США провоцируют войну в Европе, - Валерий Панов

12:22 14.02.2022 14.02.2022



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что американская администрация не в состоянии точно предсказать дату начала войны на Украине и допускает, что ее может и не случится. Вместе с тем, по его словам, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день. В общем, как говорится: "То ли дождик, то ли снег. То ли будет, то ли нет".



По такому же принципу строит свои заявления и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Теперь он утверждает, что масштабные боевые действия на Украине могут развернуться "в любой день". "Речь идет не только о данных разведки, но и о том, что мы наблюдаем: скопление свыше 100 тысяч военных у границ Украины", - отмечает Кирби.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заметила, что политика США и Великобритании является классической пропагандой войны. И обвинила Лондон и Вашингтон в поддержке "управляемой истерии" через СМИ. "Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть".



Наверное, все-таки есть, вопрос только в том, какого она цвета.



Вашингтонские "ясновидящие" вроде Т. Блинкена, Д. Псаки, того же Д. Салливана и прочих гадалок заврались до такой степени, что уже около 40 раз предсказывали даты "нападения" Москвы на "беззащитный" Киев. Но эта "коварная" Россия все никак не является на войну с Украиной.



И НАТО под "мудрым" руководством США переходит от слов к делу. События развиваются согласно стандартному американскому сценарию, отработанному в десятках международных конфликтов. По всему своему фронту альянс провоцирует Россию (есть натовские фланги, значит, и фронт тоже есть) на боевые действия, и не только против Украины, но и против самой Америки (!). На сегодняшний день последняя в ряду известных провокаций - это обнаруженная в российских территориальных водах американская подлодка.



Субмарина военно-морских сил (ВМС) США типа "Вирджиния" была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и подводной лодкой Тихоокеанского флота (ТОФ) в районе острова Уруп Курильской гряды. В это время отряд кораблей Тихоокеанского флота проводил плановые учения. Координаты иностранного подводного судна сообщили отряду боевых кораблей во главе с фрегатом "Маршал Шапошников", который отправил субмарине предупреждение о нарушении российской водной границы и требование "Всплыть немедленно". Американцы не всплыли, и после применения "соответствующих средств" подлодка ушла, точнее - ей дали возможность уйти…



Минобороны России вызвало военного атташе США. Ему предъявили ноту и заявили, что действия субмарины расцениваются как грубое нарушение норм международного права: провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности РФ. В ответ министерство обороны США сообщило, что в курсе ситуации с американской атомной подводной лодкой у Курильской гряды, однако, пока не может подтвердить никакие детали инцидента.



Американцы считают эти субмарины самыми вооруженными, скрытными и надежными в мире. Однако вторжение в российские территориальные воды обернулось позором для американских ВМС, написало китайское издание Sohu.



"Происшествие в Тихом океане показывает, что Вашингтон продолжает испытывать на прочность красные линии обороны, обозначенные российской стороной", - констатируют аналитики Sohu.



По их мнению, инцидент в Тихом океане должен заставить Вашингтон задуматься о том, чтобы сменить свою агрессивную стратегию, поскольку убывающая военная мощь США уже никого не пугает.



В акватории Черного и Азовского морей начались учения российского Черноморского флота (ЧФ). Среди 30 российских кораблей не только фрегаты, которые могут иметь на борту гиперзвуковые "Цирконы" (убийцы авианосцев, как их называют в НАТО). Здесь также - десантные корабли, как Черноморские, так Балтийского и Северного флотов.



Целью учений является отработка обороны морского побережья Крыма, пунктов базирования Черноморского флота, а также объектов экономики страны и морских коммуникаций от возможных военных угроз условного противника. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 г. в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Они охватят акватории прилегающих к российской территории морей и оперативно важные зоны Мирового океана. Отдельно учения пройдут в акваториях Северного, Охотского и Средиземного морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В маневрах будут участвовать более 140 боевых кораблей и судов, свыше 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около 10 тыс. военнослужащих.



Обозреватель портала Popular Mechanics Кайл Мизоками опубликовал статью, в которой рассказал о возможностях российского флота блокировать силы НАТО, которые тот продемонстрировал в ходе масштабных учений. Аналитик из США охарактеризовал маневры российского флота, длящиеся последние несколько месяцев, как "крупнейшую демонстрацию военно-морской мощи России" за долгое время.



Но "самым зловещим" маневром ВМС РФ эксперт назвал прибытие в Черное море десантных кораблей. Отряд из шести БДК пришел в регион из родных портов в Северном и Балтийском морях.



Мизоками подытожил, что маневры российского флота за последнее время показали ВМФ России как многогранную силу, способную концентрироваться в ключевых уязвимых местах НАТО и готовую немедленно отразить любую угрозу.



В то же время в Средиземном море собралась крупная группировка кораблей из стран НАТО во главе с авианосцем "Гарри Трумен". Планировалось, что она отправится в Черное море. Якобы для поддержки своим присутствием киевского режима. Но для натовских кораблей пришла неприятная новость. Черноморские проливы (случайность, конечно) оказались заблокированы потерпевшим аварию сухогрузом. По данным Главного управления береговой безопасности Турции, пролив "Босфор был закрыт для движения судов из-за поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна CHENG MAY длиной 295 метров, на борту которого около 170 тысяч тонн угля". Группировка альянса теперь не может войти в Черное море. Она остановилась в восточном Средиземноморье. Но плавает не в одиночестве. С привязкой к российским базам в Сирии за ней здесь присматривает еще одна группа кораблей ВМФ России. Плюс российские многоцелевые истребители, среди вооружений которых гиперзвуковые "Кинжалы", способные остановить (потопить) любой корабль.



Теперь учениям российских кораблей в акватории Черного и Азовского морей ничего не помешает. Румыния при этом впала в состояние фрустрации. В общем, США (НАТО) получили наглядный урок по безопасности, скажем так, морского судоходства.



Но что будет дальше? Кто может гарантировать, что, скажем, две морские армады - России и НАТО - не обрушат друг на друга всю свою ракетно-ядерную мощь? Именно о гарантиях безопасности для России со стороны США и НАТО и ставит вопрос президент Владимир Путин.



В ответ американцы продолжают нагнетать истерию в Европе.



Для подтверждения российской "агрессии" президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну "прямо сейчас". Примеру "старшего товарища", а скорее, его приказу дружно последовали "товарищи младшие": Япония, Нидерланды, Южная Корея, Израиль, Черногория, Латвия, Великобритания, Норвегия. Вчера число стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, достигло уже 35. Список пополнили - Кувейт, Италия, Ирак, Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Словения, Иордания, Швеция, Марокко, Палестина и др. В прошлую субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заверила, что посольство продолжает работу, а она вместе с командой остается на Украине. Но как вы думаете, куда столь демонстративно бегут дипломаты? В бывший польский город Львов. Это и грустно, и смешно. Оттуда до Белоруссии, где сконцентрированы прибывшие на учения российские войска, почти такое же расстояние, как и от Киева. В чем глубокий смысл этой передислокации, нормальному нomo sapiens понять не дано. Надо спросить у Джен Псаки, это в духе ее логики.



Общую картину "массовой паники" дополняют спешно покидающие Украину британские военные. В частности, военные инструкторы, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. В рамках учебной миссии Orbital минобороны на Украине, которая была запущена в 2015 г., подготовку прошли около 22 тыс. военных ВСУ, в январе Британия направила на Украину дополнительно новых военных инструкторов и две тысячи ракет.



При этом Лондон неоднократно заявлял, что не собирается отправлять боевые подразделения британской армии на Украину в случае обострения ситуации. И ему надо верить: англосаксы всегда воевали силами туземной армии. Такова "миссия белого человека".



Министерство обороны США тоже приняло решение вывести с Украины военных инструкторов (они свое черное дело сделали), в частности, 160 военнослужащих Национальной гвардии из американского штата Флорида. В качестве меры предосторожности на случай войны они будут переведены в какую-то европейскую страну.



Под искусственно созданный шум американские сотрудники миссии ОБСЕ тоже начали уезжать из Донецка, пишет Reuters. Отзыв представителей западных стран из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева, заявил РИА Новости представитель непризнанной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник. По словам Мирошника, готовят провокации Киев и его западные кураторы. Он отметил, что отзыв наблюдателей из СММ лишит ее возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом.



"Такого не было с марта 2014-го, как только было принято решение ОБСЕ о формировании Специальной мониторинговой миссии. Ее представители находились на территории в периоды жестких военных действий и в 2014-м, и в 2015-м. Следовательно, дело не в военной опасности", - заключил представитель ЛНР. О том же говорил и глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, американские наблюдатели в СММ уже собрали вещи, но еще не покинули Украину. Их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации, уверен Пушилин. В Кремле и МИД РФ не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" - нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации - действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.



Ранее сообщалось, что в Польшу начали прибывать американские солдаты. Предполагается, что постепенно в эту страну перебросят 1,7 тыс. военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Американские военные прибывают в Польшу со своей техникой и оборудованием. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау намерен предложить США оставить в этой стране на постоянной основе дополнительный контингент американских войск, который прибудет в Польшу в ближайшее время.



Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО", сообщило командование ВВС США в Европе. Отмечается, что эти истребители будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют натовские миссии по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе. Кроме патрулирования американские самолеты будут отрабатывать с союзниками действия против воздушных и наземных целей. В прошлый четверг командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыла группа стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Как уточняет Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы, всего в Британию прилетело четыре американских бомбардировщика.



В публикации издания 19FortyFive были названы главные задачи истребителей F-35 Lightning II в Европе. Автор предположил, что американские самолеты смогут расчистить путь бомбардировщикам B-52.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря. Первая постоянная боевая группировка НАТО в южной части восточного фланга альянса под командованием Франции будет размещена в Румынии.



По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, через два - три месяца эта боевая группировка будет функциональной и "станет очень важным элементом безопасности и сдерживания", который укрепит южную часть восточного фланга НАТО. Если, конечно, альянсу не помешает война, им же спровоцированная.



Нужно подчеркнуть, что США недавно заявили о переброске дополнительно около трех тысяч военнослужащих в Румынию и Польшу. Известно также, что ВС Британии могут удвоить численность своего воинского контингента в Эстонии. Германия при необходимости тоже может перебросить дополнительный военный контингент на территорию Литвы, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. В интервью изданию Funke глава немецкого минобороны отметила, что Германия возглавляет боевую группу Североатлантического альянса на территории страны и вносит важный вклад в обеспечение ее безопасности. Короче говоря, опасные игрища идут по всему евроатлантическом "полю". Ради чего, спрашивается, НАТО так усиленно втягивает мир в войну?



Над этим вопросом задумываются многие здравомыслящие люди в разных странах.



Американский политолог Девид Хендриксон заявил, например, что разведка США выдумала войну на Украине (статья на портале National Interest). По его мнению, Вашингтон раздул историю о якобы готовящемся нападении России на Украину, чтобы остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2" - это принесло немалую прибыль заинтересованным в продаже сжиженного природного газа (СПГ).



Кроме того, политолог отметил, что передача оружия Киеву была выгодна военно-промышленному комплексу США, а антироссийская коалиция получила согласие Конгресса на полное обрывание контактов с Кремлем.



Вашингтон готовится к военной агрессии против Москвы и использует своих союзников по НАТО для реализации этих планов. К такому выводу пришел румынский военный эксперт Валентин Василеску. По его словам, есть ряд доказательств того, что напряженность между Москвой и НАТО спровоцирована Соединенными Штатами, а истерия вокруг "российского вторжения" на Украину - лишь часть американской стратегии, сообщает издание "ПолитРоссия".



Но не просто так в Кремль вдруг зачастили европейские политики. Видно, почувствовали, что жареным запахло. И они ведь что-то хотели от Путина, скорее всего, каких-то уступок.



Однако не только президенту Зеленскому было сказано "Терпи, моя красавица", но, судя по всему, и визитерам. Как не раз отмечал наш президент, на любые угрозы мы ответим контругрозами. И в мире знают, что Путин слов на ветер не бросает. Армия и флот России демонстрируют это особенно наглядно.



Американцы теперь явно разочарованы: они думали, что сыграют с нами в покер, а оказалось, мы им предложили сыграть в "русскую рулетку".

Именно в эти дни в Белоруссии проводятся совместные с Россией военные учения "Союзная решимость 2022", которые, в том числе, обозначены как "оборона Крыма". То есть мы всесторонне готовы к самому неблагоприятному развитию ситуации в "незалежной", которую создали наши американские "партнеры". Будем надеяться, что у них хватит ума остановиться у опасной черты. Источник - stoletie.ru

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