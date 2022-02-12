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|Айжан Есмагамбетова вновь назначена главным санврачом Казахстана
13:12 14.02.2022
Постановлением правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан – главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.
Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области.
В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет, позже – Казахстанский медицинский университет (Высшую школу общественного здравоохранения), Алматы менеджмент университет.
Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 Алматы.
В 1997-2004 годах работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.
В 2004-2014 годах занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.
В 2013 году назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.
В 2014 году - директор департамента эпидемиологического надзора – заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК.
В 2014-2017 годах - руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. В 2017 году - директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК.
В 2017-2020 годах - директор департамента политики общественного здравоохранения РК.
В 2020 году - заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
С октября 2020 года и по настоящее время работала председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Ранее должность вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Казахстана занимал Ерлан Киясов. Его освободили от должности 27 января.
Анастасия Московчук