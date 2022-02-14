Турецкий гамбит: экспансия Эрдогана на Украину, - В.Днепров

13:15 14.02.2022

Валентин Днепров

14.02.2022



О зоне свободной торговли (ЗСТ) Турции и Украины.



В момент, когда Янукович загорелся идеей ассоциации с ЕС, президент РФ заявил, что будет тройственный торговый договор Россия - ЕС - Украина или не будет зоны свободной торговли между Украиной и Россией, и Янукович услышал. Не услышал Порошенко - подписал ЗСТ с Европой, где Европе - все, Украине - квоты, а России - свобода выбора, при том что Россия не делала резких движений, а лишь отвечала, убытки ЕС и Украины - более $300 млрд.



Технологичный экспорт из Украины в Россию обнулен, что ускорило деградацию украинской экономики, утечку мозгов и квалифицированных кадров из Украины в Россию.



Оборот торговли между Россией и Турцией в 2021 году - $33,025 млрд, а между Украиной и Турцией - $7,1 млрд. Почему Эрдоган подписал соглашение о ЗСТ с Украиной, противоречащее национальным интересам России без согласования с Кремлем?



Нацелен на индустриализацию Турции и надеется захватить украинский рынок промышленных товаров, ускорить импорт украинских технологий и мозгов в Турцию. Одержим идеей великого Турана, где главный конкурент - Русский мир, а главный союзник - Британия, выстраивающая русофобскую дугу от Балтийского до Черного моря.



Когда "подставлял ножку" России в Сирии, Грузии, Казахстане, Узбекистане, на Южном Кавказе - Кремль не отвечал. Сделал скидку - любовь к семейному бизнесу, не ответил на поставки БПЛА, предназначенных для истребления русских Донбасса. Думаю, надеется, что стерпит и ЗСТ с Украиной, но судя по суете, нервничает.



Торопится с организацией встречи с Путиным и предлагает себя в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной, перенос ТКГ в Стамбул. Цель - отвлечь внимание от ЗСТ с Украиной. Каждая страна - вправе на мечту. Когда мечты совпадают, страны помогают друг другу, а когда не совпадают - каждый за себя.



Мечта Эрдогана о Туране, где все турки, противоречит идее Русского мира, где все, включая турок, равны. Идея Турана подогревает сепаратистские настроения в Иране и Китае, дестабилизирует Ближний Восток - все ждут реакции России.



Кремль знает проблемы турецкой экономики, ждал, когда Эрдоган перехитрит сам себя и, похоже, дождался. С момента подписания ЗСТ с Киевом - слово за Кремлем, получившим бесспорное право на распространение режима торговли между Россией и Украиной, обремененного санкционными ограничениями на Турцию.