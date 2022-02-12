 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На юге Таджикистана во время занятий рухнула школа
14:24 14.02.2022

Сайрахмон Назриев, Asia-Plus

ЧП произошло в районе Джоми во время школьных занятий, но учеников успели эвакуировать из рушившегося на их глазах здания

Инцидент произошел во второй половине дня 11 февраля в школе №31 кишлака Вахдат в районе Абдурахмони Джоми Хатлонской области во время учебного процесса. Часть крыши обвалилась, и вслед стали разрушаться стены здания.

Корреспондент "Азия-Плюс" 12 февраля побывал на месте инцидента. Тут шел разбор завалов.



Нам удалось поговорить с директором школы Мустафо Баладжановым.

"В пятницу примерно в пятом часу ученики 7 класса заметили, как начала обсыпаться штукатурка со стены в классе, и сообщили об этом своему учителю. Он, не медля, стал выводить детей из здания. Никто из них не пострадал", - сказал он.

Он сообщил, что сначала обвалилась кровля здания, а затем стали рушиться стены: были разрушены кабинет директора, один класс и учительская.

Директор отметил, что здание школы, где было 8 школьных классов, и учились 258 учеников, было сдано в эксплуатацию еще в 1957 году, и было аварийным.

Завотделом образования района Джоми Хасан Табаров, который контролировал разбор завалов здания, и находился тут же, сказал "Азия-Плюс", что здание действительно было аварийным, и его собирались снести.

"В 2021 году мы построили 23 дополнительных учебных класса в 9 общеобразовательных учреждениях района. И сейчас продолжаем возводить 21 такой класс в 7 разных школах. В семи школах района тоже часть зданий аварийные, и мы в них тоже начали строительство 14 классов",- сказал Табаров.

Однако ни директор школы, ни глава районо не объяснили, почему в аварийном здании продолжали учиться дети.

А тем временем на месте ЧП мы увидели страшную картину. А что было бы, если бы дети вовремя не заметили разрушение?

Источник - Азия-Плюс
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