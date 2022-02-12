Госизмена, захват власти, коррупция. Почему в СИЗО Киргизии скоро не останется мест, - А.Джумашова

14:26 14.02.2022 Аида ДЖУМАШОВА



Госизмена, захват власти, коррупция. Почему в СИЗО скоро не останется мест



Экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, фигурирующего в трех уголовных делах, освободили под домашний арест. Вместе с ним на свободу вышел бывший член совета директоров ЗАО "АКБ "Толубай" Алмаз Сарыбаев. Их обвиняют в подготовке насильственного захвата власти.



Многие считают, что массовые аресты, а затем освобождение чиновников - это политическая игра властей.



24.kg напоминает, кто из политиков, а также чиновников был арестован за последний год, и кто сменил нары на домашний арест.



Дважды в одну реку



Экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков фигурирует в деле по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Ему вменяют ряд обвинений, в том числе организацию и хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.



В Бишкекском СИЗО-1 Джеенбеков сидел дважды. Сначала его посадили за решетку в декабре 2019 года. В ночь на 6 октября 2020-го его отпустили под домашний арест.



Восемь месяцев Равшан Джеенбеков находился под домашним арестом. В августе 2021-го ему изменили меру пресечения. Поводом для прошения стало якобы нарушение условий домашнего ареста.



Бывший нардеп гулял на бульваре Эркиндик после 22.00. За это его опять водворили в камеру. Под арестом обвиняемый содержался до 22 декабря 2021 года. Потом суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.



Сомнительное обвинение



Экс-замглавы МВД Курсан Асанов проходит обвиняемым по трем уголовным делам - событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года, октябрьским событиям 2020-го и попытке насильственного захвата власти.



После беспорядков в Кой-Таше его отпустили под домашний арест. А потом опять взяли под стражу - в январе 2021 года. В СИЗО ГКНБ он сидел четыре месяца, а затем суд изменил меру пресечения на домашний арест.



В сентябре 2021-го в соцсетях появилась аудиозапись якобы разговора Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров банка "Толубай" Алмаза Сарыбаева. В подписи указывалось, что Асанов и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.



МВД возбудило уголовное дело. Суд водворил Курсана Асанова в СИЗО-50, а Алмаза Сарыбаева в СИЗО-1 Бишкека.



Через четыре месяца обвиняемых выпустили под домашний арест.



В мае 2021 года по делу о беспорядках в октябре 2020-го милиция задержала лидера партии "Туран" Жениша Молдокматова. Его обвинили в захвате зданий и сооружений.



Он был водворен в СИЗО. Мера пресечения изменена на домашний арест через 10 месяцев - в феврале 2022 года.



Еще один фигурант этого дела - лидер партии "Социал-демократы Кыргызстана" Темирлан Султанбеков. Его задержали 10 октября 2020 года и водворили в СИЗО-1 Бишкека. Но до изолятора Султанбеков не доехал - его отпустили через несколько дней под домашний арест.



Госизмена



Уголовное дело в отношении депутата парламента Адахана Мадумарова возбудили в январе 2022 года. Расследованием занимается Генпрокуратура.



По версии следствия, в 2009 году, будучи секретарем Совбеза, Мадумаров подписал протокол, по которому кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли размером 5 гектаров и длиной 275 метров.



Таджикистан настаивает, что эта территория их, а Кыргызстан заявляет, что участок неописан.



Генпрокурор Курманкул Зулушев внес в парламент представление о даче согласия на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности и лишение его неприкосновенности.



Силовики вне закона



Уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева рассматривается в суде. Его обвинили в контрабанде золота.



Экс-замглавы спецслужб взяли под стражу в декабре 2020 года, через полгода ему изменили меру пресечения на домашний арест.



Еще один бывший чиновник, который оказался под следствием, - экс-первый заместитель председателя ГСИН Таалайбек Нуралиев. Его задержали за коррупционную схему в ведомстве.



У осужденных вымогали деньги за то, чтобы решить вопрос об их досрочном освобождении или смягчения условий для них.



У Таалайбека Нуралиева при обыске изъяты огнестрельное оружие, а также различные предметы, которые изготовили осужденные в колониях.



Суд отпустил бывшего чиновника под домашний арест. Следствие по его делу продолжается.



Экс-заместитель председателя ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев обвинялся в получении взятки у предпринимателя. По версии следствия, он и экс-заместитель руководителя аппарата правительства Бактыбек Калмуратов якобы обещали бизнесмену решить его уголовное дело в положительную сторону.



Суд оправдал бывших чиновников за отсутствием состава преступления.



Лобби на выборах



В сентябре 2021 года был задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Следствие утверждает, что он в сговоре с одним из лидеров партии "Кыргызстан" в июне 2020 года получил от заявителя $550 тысяч за то, чтобы его включили в первую пятерку кандидатов в депутаты от политорганизации на выборах в парламент, намеченных на осень 2020-го.



Не выполнив свои обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч, а $250 тысяч присвоили.



В январе 2022 года Акылбека Эшимова отпустили под подписку о невыезде. Он возместил ущерб, и представители политорганизации не имеют претензий.



Незаконно обогатившиеся



В 2021 году ГКНБ возбудил несколько уголовных дел в отношении политиков, которые, по версии следствия, незаконно обогатились.



В их числе - сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова бывший депутат парламента Алиярбек Абжалиев.



В марте в отношении Абжалиева возбудили уголовное дело. Следователи нашли у него большое количество недвижимости, в том числе в Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также в Турции и ОАЭ.



Экс-депутата не арестовали. Он сразу перечислил в казну 20 миллионов сомов. В январе 2022 года выяснилось, что дело родственника Сооронбая Жээнбекова прекращено, он погасил весь ущерб.



В незаконном обогащении подозревался экс-мэр столицы Азиз Суракматов.



Активы его и близких родственников следствие оценило в сумму свыше $50 миллионов. В июле экс-чиновник пошел на сделку со следствием, возместив ущерб государству в размере 150 миллионов сомов, и вышел на свободу.



В январе дело в отношении Суракматова прекращено за истечением срока давности.



В феврале за коррупцию задержали экс-депутата парламента Кубанычбека Жумалиева. До этого Финпол проверял его незаконное обогащение.



Жумалиев вместе с супругой не указали в декларациях о доходах почти 50 компаний и недвижимость. Все имущество бывший нардеп регистрировал на родственников.



В апреле Кубанычбек Жумалиев отдал в доход государства 1 миллиард сомов, и его отпустили под подписку о невыезде.



Аналогичное обвинение было предъявлено и экс-премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.



Бывший глава кабмина просидел в СИЗО ГКНБ семь месяцев.



После выплаты части ущерба в 50 миллионов сомов его отпустили под домашний арест. Следствие по этому делу продолжается.



Экс-замруководителя аппарата президента Алмамбет Салиев тоже обвиняется в незаконном обогащении. Работая на госслужбе, он якобы купил многочисленное имущество, хотя его официальные доходы были гораздо меньше.



Активы Алмамбет Салиев оформлял на других лиц, в числе которых его родственники. Он просидел в СИЗО полгода.



После того как в силу вступило новое уголовное законодательство, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.



Межнациональная рознь и захват власти



Дело Акбокона Таштанбекова рассматривается в суде. В декабре 2021 года на тот момент кандидата в депутаты обвинили в разжигании межнациональной и межрегиональной розни.



В социальных сетях появилось видео, где Акбокон Таштанбеков нецензурно выражается в адрес мужчины другой национальности. Политика водворили в СИЗО ГКНБ.



Выяснилось, что распространенное видео снято несколько лет назад. Через месяц Таштанбекова отпустили под домашний арест.



Бывшего парламентария Бакыта Жетигенова задержали в ноябре 2021 года. Он подозревается в попытке захвата власти.



Следствие считает, что Бакыт Жетигенов в сговоре с лидером объединения "Эл ынтымагы" готовили массовые протесты в столице, после которых должен был произойти насильственный захват власти.



Парламент не дал согласия на привлечение его к уголовной ответственности, в декабре Жетигенова освободили из СИЗО.



В декабре 2021 по обвинению в разжигании межрегиональной вражды был задержан экс-депутат парламента Бактыбек Калмаматов.



Ему вменяли публикации, написанные в Facebook в аккаунте под ником Нур Азиз. Страница была зарегистрирована в 2020 году. По словам адвокатов, автор лишь рисовал карикатуры.



Бывшего нардепа водворили в СИЗО ГКНБ, а через месяц отпустили под домашний арест.



Дело "Кумтора"



По делу "Кумтора" проходят 11 бывших и действующих политиков. Под стражей никого из фигурантов не осталось - одни находятся под домашним арестом, другим уже вынесли приговор.



В мае 2021 года были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутаты парламента Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.



Экс-депутатов Исхака Пирматова, Алмазбека Баатырбекова, Таланта Узакбаева, экс-руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева, экс-первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева задержали в июне. Их взяли под стражу.



В августе был задержан экс-премьер-министр Темир Сариев, а в сентябре- экс-глава кабмина Джоомарт Оторбаев.



Еще одним фигурантом дела по "Кумтору" является бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев. Он два раза приезжал в страну из Москвы. Так как пошел на сделку со следствием, его не брали под стражу.



Первые, кто вышел на свободу, - Талант Узакбаев, Алмазбек Баатырбеков, Исхак Пирматов. Они заключили сделку со следствием и им изменили меру пресечения.



Позже на свободу вышел Омурбек Бабанов, ему даже разрешили выехать из страны на лечение.



Бывший глава кабмина вернулся. Однако на какой стадии идет следствие по его делу, неизвестно. В ГКНБ не отвечают на запросы журналистов.



Омурбек Бабанов также фигурирует в деле по беспорядкам в октябре 2020 года. Материалы по нему выделены в отдельное производство.



Тайырбека Сарпашева сначала освободили под подписку о невыезде, однако позже обратно посадили в СИЗО. Следствие посчитало, что бывший вице-премьер может сбежать из страны.



Темира Сариева и Джоомарта Оторбаева выпустили на свободу в ноябре. Последний заключил сделку со следствием.



Парламент не дал разрешение привлечь к уголовной ответственности Торобая Зулпукарова и Асылбека Жээнбекова. Их отпустили на свободу в декабре 2021-го.



Данияру Нарымбаеву и Тайырбеку Сарпашеву изменили меру пресечения только в январе 2022 года.



Все, кто заключил договор о сотрудничестве со следствием, признаны виновными в коррупции и приговорены к разным штрафам - от 260 до 300 тысяч сомов.



Взяточничество и мошенничество



Экс-директора ГП "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова обвиняют в мошенничестве.



В 2020 году под видом оплаты за поставку товарно-материальных ценностей глава КТЖ якобы незаконно перечислил аффилированным частным компаниям 1,1 миллиарда сомов.



Василия Дашкова отпустили под домашний арест с условием, что он возместит материальный ущерб. Договоренность со следствием не была выполнена, экс-главу КТЖ вновь вернули в СИЗО ГКНБ.



После вступления в силу нового уголовного законодательства Василию Дашкову изменили меру пресечения и он вышел на свободу.



Кто остался за решеткой



В отношении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Одно из них сейчас рассматривается в суде.



Бывшего главу спецслужб подозревают в коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш, незаконном распределении служебных квартир в микрорайоне "Кок-Жар".



Кроме того, Абдилю Сегизбаеву вручено уведомление о подозрении по делу так называемого Белизгейта.



За коррупционную схему на КПП "Достук-автодорожный" в октябре был задержан первый заместитель председателя Погранслужбы ГКНБ Курсанбек Бекташев.



По версии следствия, его подчиненные занимались незаконными поборами на границе. Вырученными деньгами они делились со своим руководителем.



Теперь уже бывшего председателя Таможенной службы Адилета Кубанычбекова задержали в январе.



Он, по версии следствия, лоббировал интересы частных компаний, которые занимались импортом товаров. Им, по информации ГКНБ, создавались льготные условия, а таможенное оформление производилось с грубым нарушением закона.



Дело Батукаева



По делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, чиновники и два бывших генпрокурора. Всего их 19 человек.



Почти все фигуранты подписали соглашение о сотрудничестве со следствием и вышли на свободу.



Среди тех, кто не согласился на условия следствия, бывшие главы надзорного органа Аида Салянова и Индира Джолдубаева. Последняя в 2013 году занимала должность заведующей отделом судебной реформы и законности аппарата президента.



Индира Джолдубаева не признала свою вину. Она приговорена к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов.



Под стражей по этому делу находится лишь бывший президент Алмазбек Атамбаев.



За делом о незаконном освобождении кримавторитета последовали другие. После штурма дома Алмазбека Атамбаева в августе 2019 года произошли беспорядки, в результате которых погиб спецназовец Усенбек Ниязбеков.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, фигурантами которого являются сторонники бывшего главы государства, экс-депутаты парламента Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Он содержится в СИЗО-1 Бишкека. Источник - 24.kg

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