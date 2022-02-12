 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уйгур-"террорист" Рузахунов требует наказать Казполицаев, пытавших его в СИЗО
14:28 14.02.2022

Руслан ХАРИЗОВ

Пытки Викрама Рузахунова в Алматы. Музыкант намерен добиться справедливости

Музыкант Викрам Рузахунов рассказал о своем задержании в Алматы. Видео опубликовал адвокат Нурбек Токтакунов в Facebook.

По словам музыканта, находящихся с ним в камере кыргызстанцев вызывали на допросы и избивали.



"Были случаи, когда брали человека, выводили в отдельную камеру и избивали. Пытки были разнообразными - удары ногами, кулаками, по лицу и голове, прикладами автоматов, железными цепями били по голове, спине. Били также деревянной шваброй, пока она не разлетелась. Раздевали до трусов, клали на пол и пинали со всех сторон. Все делалось для того, чтобы мы признались в участии в беспорядках и мародерстве. Под конец второго дня нам дали просто лепешку, затем раз в день кормили горячей едой", - рассказал Викрам Рузахунов.

После очередного допроса нам сказали, что нужен один из людей, который сознается во всем на камеру. Мне угрожали избиениями, если не выполню этого. Дали сценарий, и я его заучил.

"Я не могу вернуться к музыке и бизнесу, делать вид, что ничего не произошло. Решил, что моя ситуация должна помочь в улучшении человеческих прав, и поэтому намерен добиваться справедливости", - сказал музыкант.

После произошедших беспорядков в РК, по официальной информации, были задержаны пятеро граждан КР. В их числе был музыкант Викрам Рузахунов, которого освободили на следующий день. Еще четверых соотечественников освободили 15 января. Находясь в Кыргызстане, Викрам Рузахунов признался, что подвергался пыткам при задержании в Алматы.

Сегодня стало известно, что еще один кыргызстанец - Талгат Темиркан уулу с 28 января содержится в СИЗО-13 Тараза (Казахстан).

Видео
https://www.facebook.com/1582246678/videos/932363937464415/

Источник - 24.kg
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