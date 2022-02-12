Задержан за взятки начальник РОВД Мубарекского района Узбекистана Бахриев

15:35 14.02.2022

Задержан глава Мубарекского РОВД. Его подозревают в сговоре с замхокима Миришкора

Прокуратура Кашкадарьи сообщила о задержании начальника ОВД Мубарекского района Ходжаназара Бахриева. Он подозревается в сговоре с замхокима Миришкорского района, который ранее был задержан по подозрению в мошенничестве и соучастии в даче взятки. Областная прокуратура также заявила, что сотрудники районного ОВД скрывали от учета несколько преступлений.



Заместитель хокима Миришкорского района по поддержке махалли и семьи Умид Яхшиев, задержанный при получении 50 тысяч долларов, предположительно был в сговоре с начальником ОВД Мубарекского района Кашкадарьинской области Ходжаназаром Бахриевым. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



Напомним, 6 февраля прокуратура возбудила уголовное дело в отношении замхокима по пункту "а" части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту "а" части 3 статьи 211 через 28 (соучастие в даче взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Он якобы за 80 тысяч долларов обещал помочь через знакомых в выделении 1000 га земли для создания животноводческого кластера.



В ходе предварительного следствия выяснилось, что Умид Яхшиев, находящийся в кадровом резерве органов внутренних дел, предположительно совершил правонарушение в сговоре с начальником Мубарекского РОВД Ходжаназаром Бахриевым.



"В связи с тем, что органом предварительного следствия собрано достаточно доказательств, доказывающих прямую причастность начальника Мубарекского РОВД Х. Бахриева к преступлению, Бахриев был задержан 11 февраля 2022 года в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении надзорного органа.



Кроме того, в соответствии с приказом прокурора области Эркабая Таджиева создана рабочая группа по изучению деятельности органов прокуратуры и правоохранительных органов во всех районах и городах по предупреждению правонарушений и устранению факторов, способствующих их возникновению.



Рабочая группа изучила деятельность Мубарекской районной прокуратуры и ОВД 7−10 февраля путем анализа документов. В ходе изучения выявлен ряд недостатков в досудебной следственной и оперативно-розыскной деятельности ОВД района, в частности, сокрытие от учета таких преступлений, как кража, хулиганство, разбой и мошенничество.



Для выяснения причин члены рабочей группы получили разъяснения от потерпевших в преступлениях и сотрудников ОВД, которые провели доследственную проверку по этим сообщениям. Те, кто были причастны к сокрытию преступлений, пытались ввести население в заблуждение, распространяя ложную информацию в СМИ, чтобы избежать уголовной ответственности, говорится в сообщении.



В настоящее время прокуратура Кашкадарьи возбудила уголовные дела по 3 кражам, 3 случаям хулиганства, 1 грабежу и 1 случаю мошенничества.