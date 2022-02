Фредерик Энгдаль: Западу нужно разгромить Россию и Китай до 2030 года. Дальше - капец

18:00 14.02.2022 Фредерик Энгдаль: Западу нужно разгромить Россию и Китай до 2030 года

Менее чем через 10 лет безуглеродная энергетика посадит НАТО на голодный паек



Фредерик Уильям Энгдаль



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Во все более агрессивной военной позиции США и НАТО по отношению к России и Китаю присутствует великий парадокс - если сравнивать эту позицию с явно самоубийственной национальной экономической политикой "Зеленой повестки дня" США, а также стран ЕС и НАТО. В настоящее время происходит и набирает обороты поразительная трансформация экономик наиболее развитых индустриальных стран мира.



В основе этой трансформации лежит энергетика и абсурдное требование к энергетике по достижению нулевого выброса углерода к 2050 году или раньше. Исключить углерод из энергетической промышленности в настоящее время - или, хотя бы, когда-либо - невозможно. Но стремление к этому будет означать разрыв наиболее производительных экономик мира на части. Без жизнеспособной промышленной энергетической базы страны НАТО превращаются в военное издевательство. Применительно к солнечной, ветровой энергетике, а также к аккумуляторным батареям нельзя говорить как о "возобновляемой" энергии. Мы должны говорить обо всем этом как о ненадежной энергии. Это одно из самых колоссальных научных заблуждений в истории.



31 декабря новое коалиционное правительство Германии окончательно закрыло три из оставшихся шести атомных электростанций. Они сделали это в тот момент, когда запасы природного газа были крайне малы в преддверии суровой зимы, и когда любой сильный холодный фронт мог привести к отключению электроэнергии. Из-за отказа Германии разрешить импорт по российскому газопроводу "Северный поток-2" страна стоит перед лицом повышения спотовых цен на электроэнергию на 500% по сравнению с январем 2021 года.



Энергетический кризис в ЕС был запланирован



В 2011 году, когда канцлер Меркель объявила о скорейшем прекращении ядерной энергетики, о ее печально известном Energiewende, о поэтапном отказе от ядерной энергетики и переходе на возобновляемые источники, 17 атомных станций надежно поставляли 25% всей электроэнергии в страну. Теперь оставшиеся 3 станции должны закрыться к концу 2022 года. В то же время программа правительства в области зеленой энергетики с 2016 года по январь 2022 года закрыла 15,8 гигаватт угольной генерации.



Чтобы компенсировать тот факт, что солнечная энергия и ветер, несмотря на яркую пропаганду, не восполняют этот пробел, электросети Германии приходится импортировать значительное количество электроэнергии из соседних стран ЕС: Франции и Чехии. По иронии судьбы, большая часть этой электроэнергии производится на атомных электростанциях. В результате Energiewende Германия сегодня имеет самую высокую стоимость электроэнергии среди всех промышленно развитых стран.



С поставками ядерной электроэнергии из Франции в настоящее время имеется проблема. В декабре EDF, Французское государственное ядерное агентство, объявило, что в общей сложности четыре реактора будут закрыты для проверки и ремонта после обнаружения повреждений от коррозии. Президент Макрон, которому в апреле предстоят выборы, пытается сыграть роль "ядерного чемпиона" в ЕС, выступая против сильной антиядерной позиции Германии. Но этот "ядерный мост" уязвим, и Франция, несмотря на недавние заявления, вряд ли осуществит какие-либо новые крупные инвестиции в ядерную энергетику при наличии планов закрыть двенадцать реакторов в ближайшие несколько лет вместе с угольными станциями, что сделает Францию и Германию уязвимыми для будущего дефицита энергии. Программа Макрона "Франция 2030" предусматривает инвестирование жалких 1,2 миллиарда долларов в технологии малых ядерных предприятий.



Но ядерная проблема - не единственная ложка дегтя в энергетической бочке ЕС. Каждый аспект нынешнего энергетического плана ЕС направлен на разрушение современной индустриальной экономики, и архитекторы, которые щедро финансируют "зеленые" аналитические центры - такие, как Потсдамский институт в Германии - знают об этом. Ввести ветряную и солнечную энергию - единственные два реализуемых серьезных варианта - на замену угля, газа и атомной энергии, попросту говоря, невозможно.



Ветряные мельницы и безумие толпы



Для Германии, страны с менее чем оптимальным солнечным освещением, ветер является ведущей альтернативой. Одна из проблем с ветром, как наглядно показала зима 2021 года, заключается в том, что он дует не всегда и поэтому непредсказуем. Это означает отключения электроэнергии, что значит необходимость использования угля или природного газа при вытеснении ядерного топлива. Ветряные мельницы ошибочно оцениваются с точки зрения валовой теоретической мощности, когда такие государства, как Германия, хотят похвастаться прогрессом в области возобновляемых источников энергии.



На самом же деле значение имеет фактическая выработка электроэнергии с течением времени или то, что называется коэффициентом мощности или коэффициентом нагрузки. Для солнечной энергии коэффициент мощности обычно составляет всего около 25%. Солнце в Северной Европе или Северной Америке не светит 24 часа в сутки. И небо не всегда безоблачно. Точно так же ветер дует не всегда и вряд ли надежен. Германия может похвастаться 45% валового использования возобновляемых источников энергии, но это скрывает реальность. Институт Фрауэнхофера в исследовании 2021 года подсчитал, что Германия должна установить по меньшей мере в шесть-восемь раз больше генераторов на солнечной энергии, чтобы достичь целей по "100% безуглеродному 2045 году". Оценивать затраты на это правительство отказывается, но частные оценки дают цифры в триллионы евро. В отчете говорится, что вместо нынешних валовых 54 ГВт солнечных мощностей к 2045 году потребуется 544 ГВт. Для их выработки необходимо занять площадь земли в 3 568 000 акров или 1,4 миллиона гектаров - более 16 000 квадратных километров сплошных солнечных панелей по всей стране. Добавьте к этому крупные ветряные станции. Это - рецепт самоубийства.



Мошенничество с ветряной и солнечной энергией как разумной безуглеродной альтернативой начинает осознавать все больше людей. 5 января этого года в канадской провинции Альберта, где правительство яростно строит ветровые и солнечные объекты, в сильный холодный день с температурой около минус 45 градусов по Фаренгейту (-42.78°C) 13 подключенных к сети солнечных установок Альберты мощностью 736 мегаватт подают в сеть 58 мегаватт. 26 ветряных электростанций общей номинальной мощностью 2269 мегаватт подавали в сеть 18 мегаватт. Общая сумма от возобновляемых источников энергии составила ничтожные 76 мегаватт из теоретических 3 005 мегаватт якобы зеленой возобновляемой энергии. Техас во время сильного снегопада в феврале 2021 года испытывал те же проблемы с солнечной и ветряной энергией, что и Германия. Кроме того, когда идет снег, солнечные фермы бесполезны.



Кроме того, для достижения нулевого уровня выбросов углерода из возобновляемых источников огромные площади земли должны быть вымощены солнечными отражателями или отведены под ветряные электростанции. По некоторым оценкам, площадь земли, необходимая для размещения 46,5 тысяч солнечных фотоэлектрических установок, предусмотренных для размещения в США, составляет 650 720 квадратных миль, что равно почти 20% площади 48 континентальных штатов США. Это площадь Техаса, Калифорнии, Аризоны и Невады вместе взятых. Только в американском штате Вирджиния новый зеленый закон - Закон о чистой экономике Вирджинии (Virginia Clean Economy Act, VCEA) - привел к огромному росту числа заявок на солнечные проекты. На сегодняшний день это означает 780 квадратных миль солнечных плит. Как отмечает Дэвид Воджик, это около 500 000 акров сельской местности, сельхозугодий или лесов, уничтоженных и заасфальтированных примерно 500 отдельными проектами, покрывающими большую часть сельской Вирджинии, для чего потребуется ошеломляющее количество 160 миллионов солнечных панелей, в основном из Китая, и всем им суждено превратиться в сотни тонн токсичных отходов.



Миллионы рабочих мест - для Китая



Администрация Байдена и "царь" возобновляемых источников энергии Джон Керри ложно заявили, что их "Зеленая повестка дня" или "Лучшее восстановление" будут означать миллионы новых рабочих мест. Они не говорят, что рабочие места будут в Китае, который производит гораздо больше солнечных панелей - почти монопольно - после того, как десять лет назад дешевыми субсидируемыми панелями, изготовленными в Китае, они уничтожили конкуренцию в США и ЕС.



Точно так же большая часть ветряной энергии производится в Китае китайскими компаниями. Тем временем Китай использует рекордные объемы угля и откладывает свое обязательство по нулевому выбросу углерода на целое десятилетие до 2060 года. Они не желают ставить под угрозу свое промышленное доминирование из-за климатической теории, основанной на поддельных данных и лжи о том, что CO2 вот-вот уничтожит планету. Федерация профсоюзов Германии DGB недавно подсчитала, что с 2011 года эта страна потеряла около 150 000 рабочих мест только в секторе возобновляемых источников энергии - главным образом, из-за того, что солнечные панели китайского производства уничтожили ведущие немецкие "солнечные" компании. А Германия - самая помешанная на "зелени" страна ЕС. Поскольку по определению менее энергоемкие возобновляемые источники энергии ветра или солнца приводят к гораздо более высоким затратам на базовую электроэнергию, они убивают больше рабочих мест в экономике в целом, чем смогут когда-либо добавить.



Индустриальный коллапс НАТО



Поскольку солнечная энергия и энергия ветра на самом деле намного дороже, чем обычная углеводородная или ядерная электроэнергия, они повышают общую стоимость электроэнергии для промышленности, заставляя многие компании закрываться или переезжать в другое место. Скрывается это только официальным статистическим мошенничеством. Европе и Северной Америке потребуются огромные объемы стали и бетона для строительства ожидаемых миллионов солнечных панелей или ветропарков. Для этого требуется огромное количество обычного угля или ядерной энергии. Сколько потребуется станций для зарядки электромобилей? Насколько поднимется спрос на электроэнергию для домашней зарядки 47 миллионов немецких электромобилей?



Крупный аналитический центр по зеленой энергетике в США RethinkX опубликовал пропагандистское исследование по возобновляемым источникам энергии в 2021 году под названием "Переосмысление энергии 2020−2030: 100% солнечная энергия, ветер и аккумуляторы - это только начало" (Rethinking Energy 2020−2030: 100% Solar, Wind, and Batteries is Just the Beginning). Их ответ на проблемы низкой мощности для ветровой и солнечной энергии заключается в том, чтобы построить на 500% или даже на 1000% больше, чем предполагалось, чтобы компенсировать низкий коэффициент мощности в 25%.



Они делают абсурдное заявление без конкретных доказательств того, что "Наш анализ показывает, что стопроцентно чистая электроэнергия от комбинации солнечной энергии, ветра и аккумуляторов (SWB) и возможна физически, и доступна экономически по всей континентальной части Соединенных Штатов, а также в подавляющем большинстве других населенных регионов мира к 2030 году… Этот переизбыток чистой энергии, которую мы называем суперэнергией, - будет доступен с почти нулевыми предельными издержками в течение большей части года". Это утверждение представлено без каких-либо данных или конкретного научного анализа осуществимости; это просто догматическое утверждение.



Покойный канадский архитектор "Повестки дня ООН на XXI век" Морис Стронг, приятель нефтяного миллиардера Дэвида Рокфеллера, был заместителем секретаря ООН и генеральным секретарем конференции по случаю Дня Земли в Стокгольме в июне 1972 года. Он также был попечителем Фонда Рокфеллера. Он больше, чем, возможно, кто-либо другой, отвечает за программу деиндустриализации "устойчивой экономики с нулевым выбросом углерода".



На Саммите Земли ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году он открыто изложил тупую повестку дня сторонников радикальной евгеники - таких, как Гейтс и Шваб: "Разве единственная надежда планеты не в том, что индустриальные цивилизации рухнут? Разве это не наша обязанность - добиться этого?" Эта повестка дня во многом и является сегодняшней "Великой перезагрузкой".



А теперь война?



Если некогда развитые, энергоемкие экономики стран-членов НАТО в Европе и США продолжат этот самоубийственный путь, то их способность организовать убедительную военную оборону или наступление превратится в мираж. Недавно коррумпированный президент Европейской комиссии Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что высокотехнологичная немецкая оборонная промышленность и ее поставщики не должны получать банковские кредиты, потому что они недостаточно "зеленые" или "устойчивые". Как сообщается, банки уже получили это сообщение. Наряду с нефтью и газом сейчас оборонное производство тоже стало мишенью. Урсулу фон дер Ляйен на посту министра обороны Германии широко обвиняли в том, что она позволила немецкой обороне рухнуть до катастрофического состояния.



В своем однобоком стремлении к своей безумной "Повестке дня 2030" и "Повестке дня с нулевым выбросом углерода" администрация Байдена и ЕС намеренно ставят свою промышленность на такой путь, где они будут разрушены задолго до конца этого десятилетия. Является ли это, в свою очередь, движущей силой нынешней повестки дня НАТО в отношении России, на Украине, в Беларуси, Армении, а теперь и в Казахстане? Если натовские сильные мира сего знают, что в ближайшем будущем им будет не хватать базовой углубленной военно-промышленной инфраструктуры, то считают ли они, что лучше спровоцировать возможную войну с Россией сейчас, чтобы устранить потенциальное сопротивление их деиндустриальной повестке дня? Наряду с Китаем, лишь Россия обладает потенциалом нанести сокрушительный удар по НАТО, если ее спровоцировать.



Психоз массовых формирований или безумие толпы



В 1852 году английский историк Чарльз Маккэй написал классическую книгу под названием "Мемуары о необычайных народных заблуждениях и безумии толпы" (Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds), в которой дал малоизвестное представление о массовой истерии, стоявшей за Великими религиозными крестовыми походами 12 века, "манией ведьм" или "манией голландских тюльпанов" и множеством других популярных заблуждений. Глобальный иррациональный порыв к экономическому и политическому самоубийству важно понять.



За великой перезагрузкой Всемирного экономического форума Клауса Шваба и за его "Повесткой дня ООН 2030" с ее зеленым безумием с нулевым выбросом углерода, имеющими целью заставить мир принять беспрецедентные драконовские экономические меры, стоят те же ключевые участники (включая Билла Гейтса и Папу Франциска), что и за заточениями во всем мире, а также за массовой принудительной вакцинацией против COVID недоказанной экспериментальной вакциной, изменяющей генетику.



Для этого потребуется направить послушное и физически слабое население на то, что бельгийский профессор психологии доктор Маттиас Десмет и доктор Роберт Мэлоун называют психозом массовых формирований, психозом толпы, своего рода массовым гипнозом, который игнорирует разум.



Ясно, что и миф о глобальном потеплении, и повестка дня пандемии короны требуют такого массового гипноза - "чрезвычайного народного бреда". Без истерии страха перед COVID мы бы никогда не позволили "Зеленой повестке дня" зайти так далеко, чтобы наши электросети оказались на грани аварийных отключений, а наша экономика - на грани краха. Конечной целью как ВОЗовской пандемии COVID, так и зеленой повестки дня является марш к антиутопической великой перезагрузке всей мировой экономики Шваба в интересах корпоративной диктатуры горстки глобальных корпораций - таких, как BlackRock или Google-Alphabet.



Автор: Фредерик Уильям Энгдаль - Frederick William Engdahl; - американский экономист (консультант по стратегическим рискам), независимый журналист, писатель, лектор и политолог; автор ряда известных книг и исследований. Окончил Принстонский университет по специальности "Политика", докторскую степень в области сравнительной экономики получил в Университете Стокгольма и более 30 лет работает в сфере геополитики. Регулярно выступает в интернет-журнале "New Eastern Outlook".



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя. Источник - СвободнаяПресса

