Начальник Генштаба Талибана Фитрат анонсировал создание 10-тысячной армии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном

18:10 14.02.2022

ТАЛИБЫ РАЗВЕРНУТ 10-ТЫСЯЧНУЮ АРМИЮ У ГРАНИЦ С ТАДЖИКИСТАНОМ И УЗБЕКИСТАНОМ

Контролирующее #Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) направляет в граничащие с #Таджикистан"ом и #Узбекистан"ом провинции 10 тысяч вооруженных современными оружием и техникой боевиков, заявил в понедельник начальник генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат.

Талибы развернут 10-тысячную армию у границ с Таджикистаном и Узбекистаном

"10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия", – заявил Фитрат в твиттере.



"В кратчайшие сроки боевые самолеты будут готовы и поддержат эту мощную силу", – добавил представитель талибов.



Северная провинция Афганистана Балх граничит с Узбекистаном, северо-восточные провинции, Кундуз, Тахар и Бадахшан – с Таджикистаном.