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|Начальник Генштаба Талибана Фитрат анонсировал создание 10-тысячной армии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном
18:10 14.02.2022
ТАЛИБЫ РАЗВЕРНУТ 10-ТЫСЯЧНУЮ АРМИЮ У ГРАНИЦ С ТАДЖИКИСТАНОМ И УЗБЕКИСТАНОМ
Контролирующее #Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) направляет в граничащие с #Таджикистан"ом и #Узбекистан"ом провинции 10 тысяч вооруженных современными оружием и техникой боевиков, заявил в понедельник начальник генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат.
Талибы развернут 10-тысячную армию у границ с Таджикистаном и Узбекистаном
"10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия", – заявил Фитрат в твиттере.
"В кратчайшие сроки боевые самолеты будут готовы и поддержат эту мощную силу", – добавил представитель талибов.
Северная провинция Афганистана Балх граничит с Узбекистаном, северо-восточные провинции, Кундуз, Тахар и Бадахшан – с Таджикистаном.