Россию за шкирку тащат на войну, а она сопротивляется

18:15 14.02.2022 Как долго США будут ставить Кремлю ультиматумы и требовать выполнения договоров, которые сами игнорируют?



Дмитрий Родионов

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Андрей Милюк

Геворг Мирзаян

Эдуард Попов



Украина созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию. Об этом 13 февраля сообщил в Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба.



"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Российской Федерацией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск Российской Федерации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности", - написал он.



Ранее стало известно, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. По его словам, Россию попросили предоставить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в "оккупированном" Крыму.



Кулеба заявил, что Москва должна указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений. Он сослался на нормы международного права, в частности Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.



В МИД РФ тогда заявили, что получили запрос Киева по каналам связи ОБСЕ, однако назвали его необоснованным. Источник РИА Новости назвал запрос Киева маневром, отвлекающим от собственной "необычной военной активности" и обстрелов Донбасса.



Кулебу такой ответ не устроил? На что он рассчитывает теперь?



- Кулеба рассчитывает на информационный эффект, - уверен директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.



- Он играет в игру, начатую Западом, точнее, президентом Байденом. Но у заявления Кулебы есть и другой аспект, который вносит диссонанс в действия Зе-команды и разрушает слаженность ее работы.



Реакция Москвы на лживое по сути и хамское по форме заявление-ультиматум Кулебы будет таким же. Не главе МИД несостоявшегося государства Украина выдвигать такие требования России.



"СП": - Как вообще это понимать? Зеленский успокаивает население, мол, войны не будет. А Кулеба, выходит, подыгрывает США, которые настаивают, что вторжение вот-вот начнется?



- Как было сказано выше запрос Кулебы опровергает заявления его собственного шефа президента Зеленского. Зеленский осмеливается критиковать самого президента Байдена и опровергает домыслы о якобы готовящемся вторжении России в незалежную. Эти слухи приняли характер настоящей паники и уже обрушили рынок украинских ценных бумаг, вызвали массовое бегство западных дипломатов, а теперь и украинских сильных мира сего.



Зеленский выступает опровергаетелем этих слухов как безосновательных. Мол, Россия, конечно, оккупант и агрессор, но ее агрессия не выше чем обычно. Войны не будет. Цель Зеленского понятна: не допустить окончательной гибели украинской экономики и финансовой системы. А заявления Кулебы прямо опровергают заявления Зеленского. Раз Россия концентрирует войска близ границ Украины, значит опасность вторжения велика - именно так следует читать высказывание этого члена Зе-команды.



Кто же тогда врет, а кто говорит правду - президент Украины или министр иностранных дел Украины? Каким бы ни был ответ на вопрос, налицо несогласованность и прямые противоречия в Зе-команде и ложь, противоречащая заявлениям первых лиц незалежной.



"СП": - Венский документ вообще все еще работает? США его постоянно нарушают. Должны ли мы продолжать его соблюдать?



- Декабрьские требования президента Владимира Путина о гарантиях безопасности для России носят всеобъемлющий характер и должны включать в себя паритетное соблюдение международных договоров всеми сторонами. Это относится и к венскому документу. Этим все сказано. Несоблюдение его одной стороной автоматически делает его необязательным для другой стороны.



"СП": - А ОБСЕ еще существует как общеевропейский механизм безопасности? Может, нам оттуда выйти уже?



- В Донецке и других городах Донбасса висели плакаты с изображениям сотрудников миссии ОБСЕ с повязкой на глазах: эта миссия не хочет видеть нарушений минских соглашений со стороны Украины. Миссия ОБСЕ открыто подыгрывала Украине, хотя даже она отмечала нарушения "Минска" прежде всего со стороны ВСУ. То есть даже "ручная" и далеко не объективная миссия ОБСЕ была неудобной для украинцев.



- Украина вынуждена балансировать, - считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.



- С одной стороны, поддакивать американцам, говоря, что вторжение будет. Ведь они столько лет говорили о том, что Путин так их хочет завоевать, что кушать не может. К тому же американцам возражать не комильфо - номинальные хозяева, как никак. С другой стороны, разговоры о вторжении убивают украинскую экономику. Более 10 миллиардов выведенных инвестиций, отказ страховщиков обслуживать самолеты - это верхняя часть айсберга. Поэтому Киев старается и американцам угодить, и успокоить людей



"СП": - Ранее Кулеба уже требовал разъяснений от России. В МИД РФ его мягко послали. Какой будет реакция теперь?



- Точно такая же. Мягко пошлют. Нам не о чем разговаривать с украинской стороной, поскольку Украина не выполняют взятые на себя обязательства. Украина не готова серьезно говорить о деэскалации. Даже если они что-то обещают нам, это не значит, что они будут выполнять. С другой стороны, Зеленский распиарит эти переговоры как доказательство собственной субъектности. Нам это тоже не надо.



"СП": - Украина не первый раз обвиняет Россию в нарушениях Венского документа. И страны Запада тоже этим регулярно занимаются. При этом США и их союзники сами не раз нарушали этот документ. Для них все эти документы и механизмы игра в одни ворота - нам можно нарушать, вам нет?



- К сожалению, это так. Соединенные Штаты не уважают международное право. И в этой ситуации мы должны выбирать, как нам действовать. Соблюдать те соглашения, который не соблюдают американцы или же идти по американскому пути и тоже их не соблюдать. Как по мне, первый путь все-таки лучше. Ведь мы не являемся американцами, мы за международный порядок, основанные на Праве и договорах.



"СП": - Нет ли ощущения, что все эти документы и механизмы просто не работают? Венский документ, стамбульская декларация ОБСЕ, запрещающая укреплять безопасность за счет других… Может, пора все эти механизмы на свалку истории?



- Конечно, их можно выкинуть на свалку. Это сделать легко. Только вот что мы тогда получим? Мир без правил. Хаос. Полную дестабилизацию система международных отношений. Поэтому большевистский подход тут не работает. Сначала надо создать что-то новое, потом разрушать старое.



"СП": - В свое время такая же история была с ДОН, из которого американцы просто вышли, обвинив в нарушениях Россию. То же было с ДРСМД. Нет ли ощущения, что Вашингтон подталкивает саму ОБСЕ к краху? Виновной, разумеется, назначат Россию…



- Американцы это делают не специально. Они просто считают, что к ним общее правило не применяются. Это нормальная, стандартная американская практика. Право сильного. И сейчас, когда американцы становятся все менее и менее сильными, они начнут все больше и больше ценить общие правила.



- Военная тревога-2022 - это не только тревожно и трагично, но еще и очень смешно - считает политолог Андрей Милюк. - Естественно, и российские, и украинские власти прекрасно понимают, что Путин не хочет воевать и не будет этого делать без какого-то сверхординарного повода, и в любом случае попытается решить дело миром. Как мы помним, даже намеренно сбитый Турцией самолет и сбитый Азербайджаном при непонятных обстоятельствах вертолет не привели к военному ответу со стороны России.



Когда же Путина буквально за шкирку втаскивают на поле боя, он будет отбрыкиваться до последнего. Президент Зеленский может лично расстреливать через границу российских военных, интернировать в лагеря всех обладателей российского паспорта, до которых сможет дотянуться, и все равно Кремль найдет повод договориться полюбовно.



Другое дело, что в последние месяцы Запад отбросил былые приличия и даже формально перестал считаться с мнением Украины. О датах грядущего российского вторжения в Киеве узнают из американской прессы. Страны Евросоюза обсуждают будущее Украины напрямую с Россией. Призывы Зеленского к встрече с Путиным остаются без ответа. Это не очень здоровая ситуация для Украины.



Вот так в одно прекрасное утро Зеленский может постфактум узнать, что Запад очередным дипломатическим ходом разменял Украину на какие-нибудь уступки со стороны России, например в противостоянии США и Китая. Поэтому с одной стороны Киев загребает стекающееся к нему вооружение (в хозяйстве пригодится), с другой - яростно отбрыкивается от роли сакральной жертвы. Отсюда постоянные уверения Зеленского, что Россия не готовит наступление на Украину - даже наперекор заявлениям Байдена. Смысл запроса встречи со странами - членами Венского документа - вернуть Украине субъектность, оказаться за одним столом с теми людьми, которые решают ее судьбу. Источник - СвободнаяПресса

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