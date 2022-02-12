Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты Туркменистана. От Демпартии Туркменистана

20:56 14.02.2022

Кандидатуру сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердара выдвинули на пост главы государства, сообщает Salamnews_rus.



Решение о выдвижении принято на внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана.



"Участники съезда выслушали и поддержали речь Сердара Бердымухамедова, баллотирующегося на пост президента Туркменистана", – говорится в сообщении.



В Туркменистане досрочные выборы президента пройдут 12 марта. ЦИК объявил об этом после того, как Гурбангулы Бердымухамедов на внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного Совета) 11 февраля объявил о намерении дать "дорогу к государственному управлению" "молодым руководителям". Тогда он намекнул на то, что у него слишком много ответственных должностей.



Сердару Бердымухамедову в сентябре прошлого года исполнилось 40 лет. Ровно год назад, 11 февраля 2021 года, произошел стремительный взлет политической карьеры Сердара, отец назначил его вице-премьером и на несколько других ключевых позиций в правительстве.



Гурбангулы Бердымухамедов пришел на смену Сапармурату Ниязову, при котором Туркменистан оказался в самом низу списка Индекса демократии, который составляет британская исследовательская компания Economist Group. Страна продолжила находиться на этом же месте и при новом президенте: исследователи считают, что уровень демократии в Туркменистане находится примерно на уровне Северной Кореи. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет, огромную власть имеют спецслужбы.