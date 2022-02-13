Насколько нужна Казахстану атомная энергетика

21:19 14.02.2022

ЖАРАС АХМЕТОВ



Экспертиза на диване



В своем выступлении на расширенном заседании правительства 8 февраля этого года глава государства в разделе, посвященном развитию энергетического комплекса, сказал: "А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная чистая энергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях".



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Возникает сразу несколько вопросов:



Насколько оправдана тревога президента страны?

Почему "популисты" против атомной энергетики?

Почему ответственные лица "дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции"?

Прогноз баланса электрической энергии



Ежегодно министр энергетики Казахстана выпускает приказ об утверждении прогнозных балансов электрической энергии и мощности на 6 лет. Последний такой приказ вышел 14 января этого года. Его можно найти на сайте министерства и на сайте АО "KEGOC".



На рисунке 1 видно, что Министерство энергетики прогнозирует, что дефицит производства электроэнергии возникнет прямо в этом году и сохранится на протяжении всего периода прогнозирования. При этом он не будет ликвидирован за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей.



Если с прогнозом производства более или менее понятно – он опирается на планы ввода новых мощностей, как за счет реконструкции и капитально-восстановительных ремонтов, так и за счет строительства новых станций – то, на что опирается прогноз потребления не совсем понятно.



В таблице 1 отображен среднегодовой прирост потребления за различные периоды. Последняя строка – прогноз 2022-2028.



Таблица 1. Среднегодовой рост потребления электроэнергии



Период / Среднегодовой рост потребления

2000-2006 / 5.0%

2007-2013 / 1.6%

2014-2020 / 1.7%

2022-2028 / 1.9%



Можно предположить, что ускорение потребления в прогнозный период связано с деятельность добытчиков криптовалюты.



В пользу такого предположения говорит и сравнение доступных прогнозов. Если взять три доступных прогноза, за 2020, 2021 и 2022 гг., то мы увидим, что прогнозы потребления в них существенно отличаются.



Таблица 2. Прогноз потребления по разным приказам Министерства энергетики, млрд квтч



В таблице 2 приведен прогноз потребления по годам, присутствующим во всех трех приказах. Из таблицы видно, что в последнем приказе прогноз потребления существенно выше, чем в предыдущих.



Итак, лидерство Казахстана в добыче криптовалюты ведет к росту потребления электроэнергии и возникновению ее дефицита.



Также можно предположить, что покрытие дефицита электроэнергии за счет перетоков (импорта) от соседей, во-первых, будет не очень надежным, а во-вторых, приведет к резкому росту стоимости электроэнергии для потребителей.



Скорее всего, на этих предположения базируется тревога главы государства за будущее экономики страны.



Есть ли серьезные аргументы у "популистов"?



Да, у тех, кого президент назвал "популистами", есть серьезные аргументы, от которых просто так не отмахнуться



Первый аргумент – экономическая эффективность проекта.



История с Балхашской ТЭС все еще не забыта. Грандиозный проект, с примерно таким же обоснованием как строительство АЭС, закончился ничем, кроме убытков АО "Самрук-Энерго". Если вдруг кто забыл, в 2017 г. компания признала убытки, связанные с БТЭС, в размере 27 570 522 тысячи тенге (смотрите консолидированный финансовый отчет за 2017 г., стр. 33). А в 2018 г. правительство оплатило опцион в размере 69 156 000 тысяч тенге (консолидированный финансовый отчет за 2018 г., стр. 52). Таким образом, на ветер были выброшены без малого 100 млрд тенге. И нет никаких гарантий того, что в случае с АЭС история не повторится.



Второй аргумент – опасность АЭС.



Аварии на атомных электростанциях случаются. Ниже приведен перечень самых известных аварий.



Таблица 3. Аварии на атомных электростанциях



Дата / АЭС / Краткое описание аварии

30 ноября 1975 / Ленинградская АЭС, СССР / перегрев реактора, разрушение технологических каналов, выброс радиоактивных веществ

22 февраля 1977 / АЭС Богунице, ЧССР / потеря герметичности ТВЭЛ в активной зоне реактора, выброс радиоактивного содержимого

28 марта 1979 / АЭС Три-Майл-Айленд, США / перегрев остановленного реактора, расплавление активной зоны, выброс продуктов деления

13 марта 1980 / АЭС Сен-Лоран-дез-О, Франция / частичное расплавление активной зоны реактора, выброс продуктов деления

26 апреля 1986 / Чернобыльская АЭС, СССР / переход реактора в надкритический режим, тепловой взрыв и последующее расплавление активной зоны, крупнейший выброс радиоактивного содержимого активной зоны

4 мая 1986 / АЭС THTR-300, Германия / разрушение ТВЭЛ вне активной зоны, незначительный выброс радиоактивного содержимого

11 марта 2011 / АЭС Фукусима-1, Япония / перегрев трех реакторов, расплавление активной зоны, крупнейший выброс радиоактивного содержимого активной зоны



При отечественной коррупции, отсутствии какого-то ни было общественного контроля, низком качестве государственного управления нет никаких гарантий, что на стадии строительства, монтажа оборудования или эксплуатации не будут допущены ошибки, которые приведут к тяжелым последствиям. Это страх, базирующийся на реалиях нашей жизни, и нет никакой возможности его развеять.



Молчание ответственных лиц



А что могут сказать ответственные лица? Боюсь, что они даже не смогут внятно обосновать прогноз роста потребления электроэнергии, не говоря уже об экономической эффективности АЭС или гарантиях ее безопасной работы.



Еще одна важная причина их молчания – это советское движение по номенклатурному кругу. Сегодня отвечаешь за энергетику, завтра за регион, а послезавтра еще за что-нибудь. И брать на себя ответственность и что-то объяснять, обещать или гарантировать – себе дороже. Можно сказать что-нибудь неудачное и поставить крест на своей карьере. Лучше следовать народной мудрости: "Промолчи, за умного сойдешь".



А есть ли альтернативы АЭС?



Альтернатив, в действительности, много: от строительства газотурбинных электростанций до солнечной и ветряной энергетики. И, честно говоря, до конца непонятно, почему они развиваются так медленно.



По большому счету, нет никаких рациональных аргументов в пользу того, что "нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная чистая энергия".