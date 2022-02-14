 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Около 30 депутатов УкрРады бежало из страны. Зеленский в истерике требует вернуться
21:20 14.02.2022

Зеленский призвал покинувших Украину депутатов вернуться в течение 24 часов
Зеленский призвал покинувших Украину депутатов вернуться в страну в течение суток

14 февраля 2022,

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к покинувшим страну депутатам Верховной рады, призвав их вернуться в течение 24 часов. Об этом он заявил на пресс-конференции 14 февраля.

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"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов они уже... чтобы они (депутаты. - Ред.) все-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы", - сказал украинский лидер. Трансляция его выступления велась на странице офиса президента в Facebook.

При этом Зеленский не уточнил, о каких конкретно депутатах шла речь.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что отъезд украинских предпринимателей тоже был нежелательным, однако власти не могут на это повлиять.

Также президент подчеркнул, что власти Украины должны подавать гражданам правильный пример, сигнализирующий о единстве народа. С этой целью семья Зеленского остается на территории страны, добавил украинский лидер.

Ранее в этот день "Украинская правда" сообщила, что украинские бизнесмены покидают страну чартерными рейсами. Кроме того, по данным издания, на частных самолетах из страны вылетели некоторые депутаты.

На фоне информации о якобы угрозе вооруженного конфликта на Украине ряд европейских стран призвали своих граждан покинуть страну. Кроме того, некоторые государства инициировали отъезд части дипломатов из Украины.

Так, 12 февраля Госдепартамент США приказал американским дипломатам в Киеве, не занимающим критически важные должности, покинуть Украину. В дипмиссии добавили, что подобное решение связано с якобы наращиванием численности военнослужащих РФ на границе с Украиной, что "указывает на возможность значительных военных действий". При этом 13 февраля в американских СМИ появилась информация о том, что США отзовут из Киева всех дипломатов в ближайшие дни. Кроме того, власти США призвали всех американцев покинуть Украину.

Российская сторона также решила сократить численность сотрудников в дипмиссиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Западе, вероятно, "знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь не исключил провокации со стороны западных стран и отметил, что РФ подумает о мерах предосторожности в отношении своих дипломатов на Украине.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможного "вторжения" России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по "вторжению" на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Источник - iz.ru
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