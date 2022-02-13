 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Жанаозене бастующие каз-нефтяники "Бургылау" получают зарплату до миллиона тенге
00:01 15.02.2022

Руководство компании: В Жанаозене бастующие нефтяники "Бургылау" получают зарплату до миллиона тенге
Сотрудники ТОО "Бургылау" в Жанаозене заявили о приостановке работы и требуют повысить им заработную плату. В ТОО "Бургылау" подчеркнули, что размеры заработных плат работников являются одними из самых высоких в отрасли.

Руководство компании призвало работников сесть за стол переговоров, чтобы в конструктивном ключе обсудить все выдвинутые требования в порядке действующего трудового законодательства РК.

- Размеры заработных плат работников ТОО "Бургылау" и так являются одними из самых высоких в отрасли. Средняя ежемесячная заработная плата по предприятию по итогам 2021 года составила 887 тысяч тенге. При этом согласно коллективному договору заработная плата ежегодно повышается на уровень инфляции. Так, средняя зарплата за период с 2008 по 2021 годы выросла со 158 тысяч до 887 тысяч тенге. А с 1 января 2022 года была увеличена еще на 10 процентов, - заявили в компании.

К примеру, в 2022 году месячная тарифная ставка бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 5-го разряда составляет 543 112 тенге, помощника бурильщика - 451 463 тенге. Это "голый" оклад. Но с учетом режима работы, доплат и премиальных выплат средняя зарплата того же бурильщика составляет 1 098 191 тенге, а помбура - 912 874 тенге.

На требование работников перейти на единую систему оплаты труда (ЕСОТ) в ТОО "Бургылау" заявили, что в компании с 2016 года уже действует полностью аналогичная система оплаты труда, которая называется БСОТ. И между ними нет никакой разницы. БСОТ – это лишь внутреннее название в ТОО "Бурлыгау".

- При этом действующий коллективный договор ТОО "Бургылау" абсолютно идентичен коллективному договору компании заказчика - АО "Озенмунайгаз". В нем предусмотрены различные меры социальной поддержки работников, такие как праздничные премии, 13-ая зарплата, доплаты и надбавки, различные виды материальной помощи, путевки в санатории и детские лагеря. Кроме того, в январе 2022 года подписано дополнение к коллективному договору, которым предусматриваются дополнительные дни отпуска, увеличение размера материальных выплат, повышение возраста детей для предоставления путевок в лагеря и другие социальные меры поддержки работников, - отметили в компании.

Также в компании отметили, что национализация нефтесервисных компаний путем приобретения их АО НК "КазМунайГаз" не предусматривается, сославшись на официальный ответ Министерства энергетики РК. На сегодняшний день государством, наоборот, проводится активная работа по передаче государственных и квазигосударственных предприятий в конкурентную среду, в том числе в нефтегазовом комплексе.

Руководство ТОО "Бургылау" дало разъяснения на все требования бастующих работников на официальном сайте компании.

Напомним, 9 февраля около 400 работников компании "Бургылау", которая оказывает нефтесервисные услуги на месторождениях Мангистауской области приостановили работу. Они предъявили работодателю более десятка требований, в том числе об установлении минимальной заработной платы не менее одного миллиона тенге, пересмотру условий коллективного договора, переходу компании в состав АО НК "КазМунайГаз", перевода работников аутстаффинга в штат.

Лиана Рязанцева

Источник - lada.kz
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