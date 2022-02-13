Афганистан начал гасить долги за электроэнергию Таджикистану

00:32 15.02.2022

С начала 2022 года афганская энергетическая компания "Брешно" выплатила Таджикистану часть долга за поставленную электроэнергию. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил председатель государственной таджикской энергетической компании "Барки Точик" Махмадумар Асозода.



"В целом, задолженность афганской энергетической компании „Брешно" перед „Барки точик" Таджикистана составляла $ 33 млн, из которых в январе уже поступили $ 2 млн, в феврале - $ 4 млн", - сказал Асозода.

Согласно договоренностям, достигнутым на встрече в декабре 2021 года в Ташкенте, электроэнергия будет поставляться в Афганистан по цене прошлого года.



"Согласно подписанному дополнительному соглашению между двумя компаниями, объем экспорта электроэнергии из Таджикистана в Афганистан в 2022 году составит более 1,5 млрд кВт·ч", - добавил глава энергохолдинга.

Как сообщало EADaily , по итогам встречи представителей энергетических компаний Таджикистана и Афганистана 26 декабря 2021 года в Ташкенте было подписано допсоглашение. Главным условием поставок стало погашение задолженности со стороны "Брешно" в установленные сроки.