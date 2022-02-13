Дипломатический марафон на грани войны и мира, - Ю.Паниев

00:50 15.02.2022 Идеи Запада по гарантиям безопасности не учитывают ключевых озабоченностей Москвы

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты" Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

13.02.22



Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц предупредили о решимости Запада "отреагировать", если Россия начнет военную операцию в Украине.

Повторения знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина 2007 года, которая считается программным выступлением в области внешней политики и безопасности, в этом году ждать точно не стоит. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности не теряет актуальности и по-прежнему "для многих интересна и востребована". "Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения",– пояснил представитель Кремля. То есть форум в столице Баварии, назначенный на 18–20 февраля, пройдет без официальной делегации России.

Между тем переговорный марафон по конфликту вокруг Украины, стартовавший в начале года, не сбавляет скорости. В минувшую пятницу президент США Джозеф Байден провел очередную телеконференцию с лидерами стран НАТО и руководителями ЕС, чтобы обсудить, как сообщили в Белом доме, "продолжающееся наращивание военной мощи России вокруг Украины". В разговоре приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



В заявлении Белого дома говорится, что трансатлантические лидеры "выразили обеспокоенность продолжающимся наращиванием российских военных сил вокруг Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Собеседники "выразили желание найти дипломатическое решение кризиса и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах".



Среди этих контактов наибольший интерес вызвали почти шестичасовые переговоры президентов России и Франции 7 февраля. Несмотря на то что добиться прорыва в разрешении ситуации с гарантиями безопасности в Европе, которые были предложены в середине декабря Москвой Соединенным Штатам и НАТО, способен только Вашингтон, Макрон прилагает энергичные усилия с целью предотвратить эскалацию между Россией и Украиной.



Как сообщал Елисейский дворец, в преддверии личной встречи Макрон пять раз беседовал с Путиным по телефону. По данным Figaro, седьмая встреча президентов Франции и РФ, ставшая дополнением к 16 телефонным звонкам, рассматривается как самая важная. Причем не только для безопасности Европы, но и "для списка достижений Макрона на международной арене – всего за несколько недель до президентских выборов". Сохранив мир в Европе, он сможет одолеть своих конкурентов, пытающихся направить Францию в сторону радикальной правой и левой повестки.



Сам Макрон считает, что своим визитом в Москву ему удалось предотвратить эскалацию в российско-украинских отношениях. "Для меня речь шла о том, чтобы "нажать на тормоза" с целью помешать эскалации и открыть новые перспективы. Эта цель выполнена. Франция укрепила доверие",– сказал он в интервью французскому телеканалу BFM TV.



Макрон признал расхождения во взглядах со своим российским визави, но тем не менее выразил уверенность в том, что найти решение, которое устроит все стороны, возможно. При этом он подчеркнул недопустимость возникновения в Европе нового конфликта и призвал Путина опираться на принципы, давно согласованные с Москвой в рамках ОБСЕ. А гарантии безопасности, подчеркнул французский лидер, должны быть выработаны как для России и стран ЕС, так и для таких стран, как Украина, Грузия, Молдавия и Белоруссия.



Путин же на пресс-конференции вновь заявил о том, что НАТО и США в своих письменных ответах полностью проигнорировали главные требования России. "По всем ключевым вопросам – нерасширение НАТО, неразмещение ударных систем на наших границах, возвращение инфраструктуры НАТО к рубежам на 1997 год – не просто нет позиции, даже ответа нет: да или нет. Мы видим там политические клише, а не ответ на наши вопросы", – посетовал он. Также российский президент обвинил власти Украины в саботаже Минских соглашений, дискриминации русскоязычного населения и попытках вернуть конфликт на востоке Украины в "горячую" фазу.



Путин и Макрон договорились созвониться, что они и сделали в минувшую субботу. Как сообщается на сайте Кремля, в ходе беседы президенты обсудили пути продвижения в реализации Минских договоренностей, а также ситуацию, связанную "с провокационными спекуляциями" о якобы планируемом в ближайшие дни российском вторжении в Украину. По сообщению Елисейского дворца, глава Пятой республики заявил, что "искренний диалог не совместим с эскалацией", и предупредил о решимости Запада "отреагировать", если Россия начнет военную операцию в Украине. Макрон продолжит дипломатические усилия для предотвращения такого сценария развития событий, добавили в администрации французского президента.



Макрон явно позиционирует себя в качестве неформального лидера Европы. Тем более что Франция председательствует в первой половине 2022 года в ЕС. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Петера Стано, французский президент доносит до российской стороны "послания, разработанные с партнерами по Европейскому союзу".



"Общественность во Франции всегда ожидает от своих лидеров начиная с генерала Шарля де Голля до бывшего президента Николя Саркози самостоятельных действий на мировой арене. Франция – единственная военная держава в ЕС со своим ядерным арсеналом, – уточняет Wall Street Jоurnal. – Макрон, кроме того, еще и заполняет вакуум руководства в Европе, созданный уходом Ангелы Меркель".



Новый канцлер ФРГ Шольц отстает от французского президента, хотя тоже старается внести вклад в урегулирование конфликта вокруг Украины. В преддверии встречи с Путиным, назначенной на 15 февраля, он решил собрать мнения и заручиться поддержкой союзников. Отсюда и череда переговоров, включая рандеву с Байденом в Вашингтоне, встречи с французским и польским президентами в формате Веймарского треугольника, а также с лидерами балтийских государств в Берлине. А перед визитом в Москву Шольц заедет еще и в Киев.



Нельзя сказать, что Шольц не осведомлен о том, что происходит на востоке Украины, где, по данным директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, вблизи линии разграничения в Донбассе сосредоточены основная часть украинских вооруженных сил, добровольческие националистические формирования и многочисленные иностранные наемники. Но канцлер предпочитает выступать с предупреждениями в адрес Москвы, угрожая в случае вторжения в Украину применением согласованных между союзниками по НАТО санкций "с очень тяжелыми экономическими, политическими и стратегическими последствиями".



При этом он воздерживается от публичного упоминания в числе ограничительных мер заморозки "Северного потока – 2". Правительство Германии не планирует и поставку Украине никаких видов вооружений. Как отмечает немецкая пресса, на встрече с представителями балтийских стран в минувший четверг Шольц так и не ответил на требование эстонского премьера Каи Каллас относительно разрешения передать Киеву гаубицы из запасов Национальной народной армии ГДР, которые Таллин получил от Германии. Такая политика вызывает отрицательную реакцию Киева.



На встрече в пятницу с членами Бундесрата Шольц заявил, что видит свою задачу в предотвращении войны в Европе. В этой связи он указал на значение "Нормандского формата" в урегулировании конфликта в Донбассе. Именно об этом, по словам канцлера, он будет вести переговоры в Москве и Киеве. По словам правительственных источников в Германии, многочасовые переговоры в "Нормандском формате", которые прошли накануне в Берлине, не дали результатов.



Spiegel попытался разобраться, что лежит в основе сдержанной и даже нерешительной, по оценке немецкой печати, позиции канцлера. Журнал полагает, что очевидно большое влияние на позицию Социал-демократической партии (СДПГ) и правительство в отношении России оказывает бывший канцлер Герхард Шредер. Spiegel пишет о встрече со Шредером 5 января в Ганновере, в которой приняли участие социал-демократические депутаты Бундестага, а также бывший председатель партии Мартин Шульц, глава Германо-российского форума Маттиас Платцек и уполномоченный правительства по России Иоханн Заатхофф. Позиция Шредера по отношению к украинскому конфликту и его поддержка российской политики по поставкам газа в Европу уже привели к острым дискуссиям в СДПГ. В обострении конфликта на российско-украинской границе Шредер обвинил Киев, который, по его словам, "лязгает саблями". Это вызвало жесткую критику со стороны оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС, представители которого обвинили руководство СДПГ в том, что оно прислушивается к советам "пророссийски настроенного бывшего канцлера".



Действующий канцлер решительно отвергает подобную критику. Шольц даже был вынужден публично напомнить, что канцлером в Германии является именно он, а не Шредер.



Берлин Источник - ng.ru

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