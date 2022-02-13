Отцы и эти: чего ждать после транзита власти в Туркменистане, - Э.Байназаров

00:54 15.02.2022 Отцы и эти: чего ждать после транзита власти в Туркменистане

И смогут ли радикалы воспользоваться "политической пересменкой" в Ашхабаде



Эльнар Байназаров



Туркменистан идет на досрочные выборы и намерен избрать третьего в истории президента. Лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов 12 февраля заявил о решении дать "дорогу молодым" - президенту в этом году исполняется 65 лет. При этом опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что транзит власти будет чисто номинальным: должность президента, скорее всего, займет его 40-летний сын Сердар Бердымухамедов. Сам аркадаг - так официально именуют нынешнего лидера государства - станет спикером верхней палаты парламента, но на деле сохранит всю полноту власти. При этом, отмечают эксперты, транзитом могут попытаться воспользоваться внешние силы - от внерегиональных держав вроде Турции и Пакистана, которые захотят втянуть Туркменистан в орбиту своего влияния, до талибов (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), у которых с 1 марта начинается традиционное весенне-летнее наступление. Опасность представляют и группировки на севере Афганистана, которым в Туркменистане практически некому противостоять.



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По примеру соседей



27 декабря 2021 года на заседании кабмина Туркменистана по итогам года Гурбангулы Бердымухамедов традиционно зачитал свой астрологический прогноз на 2022 год, назвав его годом Голубого барса (а не Тигра).



По словам аркадага, будущий год будет полон на значимые события, а сам барс не терпит "медлительности и понукания".



Отчасти, такой прогноз оправдывает и столь короткую предвыборную программу: 14 февраля в Туркменистане официально началась предвыборная гонка, а сам день голосования назначен на 12 марта. То есть у претендентов на пост лидера страны остается всего четыре недели на подготовку и подачу документов.



Кандидаты пока не объявлены, известно лишь, что документы в ЦИК подал сын президента - 40-летний Сердар Бердымухамедов. К слову, на последних выборах - в 2017 году - было зарегистрировано девять кандидатов.



Согласно действующему законодательству, пост главы государства может занять только гражданин страны старше 40 лет, проживающий последние 15 лет в республике и не привлекавшийся к уголовной ответственности. Последние два пункта сразу отсекают оппозиционных кандидатов, живущих за рубежом - например, лидера оппозиционной Республиканской партии Туркменистана Нурмухамеда Ханамова, проживающего в Австрии.



Оценивая предстоящие выборы, опрошенные "Известиями" эксперты приводят в качестве примера Азербайджан, где в 2003 году пост главы государства вместо Гейдара Алиева занял его сын Ильхам.



- Опыт Узбекистана с разделом наследия Ислама Каримова не устраивает Бердымухамедова. В Казахстане мы наблюдаем не транзит, а цивилизованный развод. В Азербайджане это получилось, но только благодаря личным качествам преемника: сильный лидер, сильный сын. Определенности, что у Сердара получится пойти по стопам отца, пока нет, - заявил "Известиям" политолог Денис Бердаков.



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По оценке старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, ни во внешней, ни во внутренней политике изменений ждать не стоит.



- Бердымухамедов-старший сохранит должность спикера верхней палаты парламента - то есть здесь попытка повторить казахстанскую модель, когда над президентом есть старший мудрый товарищ. Но в отличие от Казахстана, в Туркменистане транзит будет проходить внутри одной семьи, - пояснил эксперт "Известиям".



При Сердаре Туркменистан вряд ли изменит своей политике нейтралитета и станет более пророссийским, как это случилось с Узбекистаном после смены лидера в 2016 году. Хотя Бердымухамедов-младший в качестве вице-премьера участвовал в заседании ЕАЭС в Казани в мае 2021 года, Ашхабад вряд ли вступит в ЕАЭС или ОДКБ - вероятнее всего, сохранится та же модель внутренней и внешней политики, что и при отце, заключил Станислав Притчин.



В Госдуме тем не менее "Известиям" заявили, что рассчитывают на продолжение текущего курса в политике республики.



- Учитывая, что Туркмения разворачивает свой вектор с Россией и ЕС, что она начинает участвовать в международных программах и соглашениях, - надеемся, что такая политика страны продолжится и после избрания нового руководителя. И те решения, принятые в 2020-м и 2021-м, будут расширены. Система ЕАЭС готова к большей реализации потенциала Туркменистана, - сказал "Известиям" первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.



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Сердар Бердымухамедов начал путь дипломата еще при Сапармурате Ниязове - первом президенте Туркменистана. В 2008–2011 годах учился в Дипломатической академии в Москве, а после этого был советником постпреда Туркмении при офисе ООН в Женеве. В 2011–2013 годах учился там же в Женевском центре политики безопасности.



В 2013–2014 годах работал в МИД Туркмении, где курировал внешнюю политику на европейском направлении.



В 2021 году назначен "вице-премьер-министром". В стране нет поста главы кабмина, эту позицию занимает сам президент. Таким образом, Сердар фактически стал вторым человеком в иерархии власти после своего отца. Примечательно, что сам Бердымухамедов-старший в 2006 году - на момент смерти Ниязова - тоже занимал пост вице-премьера.



Непростой момент



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Момент для проведения выборов выбран крайне непростой, подчеркнул в беседе с "Известиями" руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. После Науруза - 1 марта - у "Талибана" в соседнем Афганистане начинается традиционное весенне-летнее наступление, напомнил он. Действительно, 14 февраля начальник генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат написал в Twitter: "10 тысяч бойцов нашей армии, вооруженных самой современной техникой систем НАТО и США, дислоцированных в северных и северо-восточных провинциях страны, примут меры против любого вооруженного действия".



- В любом случае начало весенне-летнего сезона грозит конфликтами внутри самого Афганистана, зона нестабильности - от Герата до Бадахшана. Но не думаю, что это напрямую повлияет на Туркменистан. У руководства талибов пока спокойные отношения с Ашхабадом, хотя и не такие активные, как с Узбекистаном, - пояснил эксперт. - Но учитывая недовольство населения и сложную пандемическую обстановку, кто-то может подорвать ситуацию. Будет ли это внутренний или внешний фактор - остается понять. Роль фитиля джихадисты вполне могут сыграть.



Однако его коллега политолог Владимир Сотников считает, что талибы вряд ли выйдут за пределы Афганистана, поскольку не заинтересованы в этом, а внутри самой страны идет борьба между полевыми командирами.



Граница Туркменистана и Афганистана традиционно считается наименее укрепленной. В январе 2022 года афганские СМИ сообщили о конфликте туркменских пограничников и талибов. Однако глава пресс-центра МИД "Талибана" Абдул Кахар Балхи опроверг эту информацию и подчеркнул: "Между нами и нашим соседом Туркменистаном проблем нет".



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В пользу того, что талибы не заинтересованы в обострении отношений с Ашхабадом, говорит и тот факт, что страны постепенно налаживают экономическое сотрудничество - с талибами регулярно встречается глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. Ашхабад и Кабул ведут переговоры по поставкам электроснабжения, по проекту газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия) и расширению железной дороги.



ТАПИ начали строить еще в 2015-м. Газопровод длиной 1735 км идет от крупнейшего месторождения Туркменистана "Галкыныш" в Пакистан и Индию через территорию Афганистана.



- Россия заинтересована в стабильном транзите в Туркменистане. Не факт, что в дальнейшем эта позиция будет сохраняться, но пока так. Это не значит, что не будет попыток раскачать ситуацию со стороны Турции, Пакистана, Ирана или даже США - всех, кому интересен прикаспийский регион, - отметил Андрей Серенко.



По его оценке, Бердымухамедов-старший имел определенный политический вес в регионе и с ним считались. А вот его сын - "начинающий в политике персонаж, с этим в первое время могут возникнуть проблемы, считает эксперт.



Он добавил, что сейчас проблема транзита стоит перед всей Центральной Азией - везде идет смена элит, приходит новое поколение 30–40-летних политиков, которые не связаны с советской эпохой. Помимо Туркменистана, схожий сценарий с передачей полномочий от отца к сыну рассматривает, по данным экспертов, и Таджикистан. Его лидер Эмомали Рахмон правит страной с 1991 года - дольше, чем кто-либо в бывшем СССР. Источник - Известия

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