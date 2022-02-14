|КазМинобраз защищает от сердитых родителей школьный предмет "Самопознание", придуманный женой и дочкой Елбасы
08:54 15.02.2022
Казахстанцы просят отменить предмет "Самопознание" – ответ Минобразования
В Министерстве образования и науки РК рассказали, почему не будут отменять предмет "Самопознание" – такие просьбы ранее высказывали казахстанцы в социальных сетях, передает корреспондент Zakon.kz.
В ответе на запрос редакции Zakon.kz за подписью первого вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой сказано, что за 20 лет развития нравственно-духовного образования предмет "Самопознание" вышел за рамки одного предмета и охватил все области учебно-воспитательного процесса, генерируя свойства воспитательной системы.
На сегодняшний день в рамках государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования предмет "Самопознание" изучается с 1 по 11 класс в качестве инвариантного (обязательного) компонента.
Пресс-служба МОН РК
Прокомментировали в ведомстве и критику относительно постоянно обновляющихся школьных учебных программ.
Обновление содержания образования направлено на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни" – от знаний к компетенциям. В этой связи совершенствование учебных программ по предметам с учетом современных тенденций и модернизации образования осуществляется на постоянной основе.
Пресс-служба МОН РК
Как сообщили в Минобразования, текущая модернизация образования проводится для того, чтобы снизить учебную нагрузку на ученика, усилить изучение естественно-математических предметов, а также для ранней социализации и профессиональной ориентации обучающихся.
Мадина Мамырханова