КазМинобраз защищает от сердитых родителей школьный предмет "Самопознание", придуманный женой и дочкой Елбасы

08:54 15.02.2022

Казахстанцы просят отменить предмет "Самопознание" – ответ Минобразования



В Министерстве образования и науки РК рассказали, почему не будут отменять предмет "Самопознание" – такие просьбы ранее высказывали казахстанцы в социальных сетях, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответе на запрос редакции Zakon.kz за подписью первого вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой сказано, что за 20 лет развития нравственно-духовного образования предмет "Самопознание" вышел за рамки одного предмета и охватил все области учебно-воспитательного процесса, генерируя свойства воспитательной системы.



На сегодняшний день в рамках государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования предмет "Самопознание" изучается с 1 по 11 класс в качестве инвариантного (обязательного) компонента.

Пресс-служба МОН РК

Прокомментировали в ведомстве и критику относительно постоянно обновляющихся школьных учебных программ.



Обновление содержания образования направлено на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни" – от знаний к компетенциям. В этой связи совершенствование учебных программ по предметам с учетом современных тенденций и модернизации образования осуществляется на постоянной основе.

Пресс-служба МОН РК

Как сообщили в Минобразования, текущая модернизация образования проводится для того, чтобы снизить учебную нагрузку на ученика, усилить изучение естественно-математических предметов, а также для ранней социализации и профессиональной ориентации обучающихся.



Мадина Мамырханова