КазГенпрокуратура уверяет, что все-таки изловлены, как минимум, два иностранных террориста

09:29 15.02.2022

Два иностранца участвовали в захвате здания акимата Алматы

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В массовых беспорядках при захвате здания акимата Алматы активное участие принимали двое иностранных граждан, заявили в Генеральной прокуратуре РК, передает Zakon.kz.

Генеральная прокуратура продолжает расследования по террористическим актам и массовым беспорядкам, имевшим место в январе. По отдельным эпизодам установлены и задержаны причастные к ним подозреваемые.



Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавших в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года.

Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ведомстве отметили, что "указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников Управления специализированной службы охраны, оборонявших здание".



Телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами (щиты, дубинки).

Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ведомстве подчеркнули, что личности преступников установлены "в результате идентификации видеоматериалов".



1 февраля с санкции суда они взяты под стражу. Их преступные действия квалифицированы по ст. 272, ч. 2 "Участие в массовых беспорядках", ст. 380, ч. 3, п. 1, 4 "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса.



Динара Халдарова