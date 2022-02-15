 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахи Жанаозена протестуют и требуют трудоустроить их в нефтянку
10:42 15.02.2022

В Жанаозене протестующие требуют отменить мораторий на прием на работу в нефтяную отрасль
15 февраля 2022,
Санияш ТОЙКЕН

Жители Жанаозена, которые с конца прошлого месяца собираются перед акиматом и требуют трудоустройства в нефтяной отрасли, 14 февраля направили очередное видеообращение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, председателю правления национальной компании "КазМунайГаз" Алику Айдарбаеву, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Жители потребовали отменить мораторий на трудоустройство в нефтегазовой отрасли.

Один из протестующих зачитал текст заявления: "Отменить мораторий с 2022 года! Пусть штат "Озенмунайгаза" расширят и наймут безработных в компании, которые его обслуживают! Пусть создадут новые рабочие места в нефтегазовой отрасли. Мы, безработные жители Жанаозена, требуем, чтобы Касым-Жомарт Кемелевич Токаев приехал в этот район и как можно скорее решил нашу проблему!"

После этого собравшиеся выкрикивали: "Талап етеміз" ("Требуем!")

В понедельник сотрудники предприятия FTC WIN, оказывающего услуги компании "Озенмунайгаз", также разместили в социальных сетях видео, на котором объявили о приостановке работы.

- Есть малообеспеченные семьи и многодетные матери. Из-за роста рыночных цен содержать семью становится все труднее. Мы вынуждены приостановить работу из-за несоблюдения наших требований. Требуем перевода в перспективную нефтегазовую отрасль! - говорит на видео один из собравшихся протестующих рабочих.

В этот же день группа работников ветеринарной станции Бейнеуского района Мангистауской области потребовала повысить заработную плату и заявила, что прекратит работу с 1 марта, если их требования не будут выполнены. Их обращение также распространилось в социальных сетях . Ветеринары обратились не только к президенту, но и к министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. По их словам, стаж работы врачей высшей категории составляет 15–40 лет, однако их месячная зарплата не превышает 50–70 тысяч тенге (112-162 доллара). Протестующие требуют 68-процентного повышения заработной платы, 12-процентной надбавки за ущерб и 23-процентной надбавки за ветеринарные услуги. По словам работников, министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев посетил с рабочим визитом Мангистаускую область 3–9 февраля, но не побывал на ветеринарных станциях.

Попытки Азаттыка получить комментарии в управлении сельского хозяйства Мангистауской области и в компании FTC WIN не увенчались успехом.

Несколько других компаний в настоящее время бастуют в Жанаозене, требуя улучшить условия труда и повысить заработную плату. Забастовки работников предприятий "Бургылау", "Темиртас", "РКЦУ-Актау" начались около недели назад.

Для удовлетворения требований безработных в Жанаозене местные власти предложили 161 рабочее место и пообещали создать еще 400 в марте.

С февраля участились забастовки в Мангистауской области. Некоторые из требований были выполнены.

Источник - rus.azattyq.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644910920
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