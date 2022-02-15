От слесаря до Казспикера. Карьера Ерлана Кошанова и его связи в верхах

11:35 15.02.2022 15 февраля 2022,



Елена ВЕБЕР



Работавший в основном на непубличных должностях аппаратчик Ерлан Кошанов занял в этом месяце третий в иерархии государственных должностей пост. Сев в кресло спикера мажилиса, бывший руководитель президентской администрации назвал главной задачей депутатского корпуса "поддержку инициатив" Касым-Жомарта Токаева. Азаттык изучил карьерный путь Кошанова - от слесаря в Жезказгане до высоких постов в Нур-Султане, - присмотрелся к его биографии и связям с истеблишментом.



В первый день последнего месяца неспокойной зимы в казахстанском парламенте появился новый депутат. 1 февраля Центризбирком выдал мандат Ерлану Кошанову, указ об освобождении которого от должности руководителя президентской администрации - одного из влиятельных и вместе с тем теневых постов во власти - в тот же день подписал Касым-Жомарт Токаев. Через считаные часы Кошанов стал председателем нижней палаты - вместо сложившего депутатские полномочия Нурлана Нигматулина, многолетнего спикера мажилиса.



- Мы должны обеспечить планомерную, вдумчивую и качественную законодательную поддержку курса главы государства на строительство нового Казахстана, - заявил Кошанов на заседании на следующий день после прихода в палату.



О планах строить "новый Казахстан" Токаев объявил вслед за январскими событиями, когда протесты против политического режима, самые массовые в истории страны, закончились погромами и кровопролитием. Власти заявили о пресеченной попытке государственного переворота, возложив ответственность за беспорядки на "террористов", не приведя доказательств.



О том, что такое "новый Казахстан" и чем он отличается от прежнего, который выстраивали 30 лет, в стране говорят лишь в общих словах. В Акорде объясняют, что движение к "новому Казахстану" означает в числе прочего "продолжение поэтапных реформ" (предыдущие изменения, названные властями реформами, скептики охарактеризовали как косметические), что, по-видимому, подразумевает сохранение системы. Такие же общие фразы используют в мажилисе: Кошанов сказал, что депутаты парламента "должны осуществить перезагрузку деятельности". Как надо "перезагружаться" парламенту, который политологи называют "нотариальной палатой", оформляющей инициативы правительства, - осталось за кадром.



РАБОЧИЙ, КОМСОМОЛЕЦ, СТОЛИЧНЫЙ ФУНКЦИОНЕР



59-летний Ерлан Кошанов большую часть своей карьеры занимал непубличные должности. Исключением можно, пожалуй, назвать двухлетний период работы акимом Карагандинской области, откуда он родом.



На одной из встреч со СМИ в Караганде - после 100 дней пребывания на посту главы региона - Ерлан Кошанов сказал репортерам, что "мечтал стать журналистом", но судьба распорядилась иначе. Кошанов родился в семье партийно-советского работника и учительницы русского языка и литературы. Уроженец Шетского района окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института. В 24-летнем возрасте начал работать слесарем на обогатительной фабрике "Джезказганцветмет".



Рабочим Кошанов пробыл недолго. Вскоре он продвинулся по комсомольской линии - стал инструктором областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи. Развал СССР встретил в областном комитете по внешнеэкономическим связям. В 33 года стал одним из самых молодых депутатов сената в новом двухпалатном парламенте. И на многие годы обосновался в столице.



В его послужном списке - должности представителя правительства в парламенте, вице-министра транспорта и коммуникаций, главы комитета гражданской авиации, акима области. Но треть своего трудового стажа - в общей сложности более 12 лет - Кошанов пробыл в канцелярии премьера.



В представлении большинства обывателей канцелярия ассоциируется с приемом писем и работой с документацией. Но на канцелярию премьер-министра возложены куда более широкие функции: этот орган не только рассматривает поступающие в правительство письма и жалобы, но и составляет повестку заседаний правительства, проводит проекты законов и постановлений через экспертизу, готовит материалы для главы правительства о социально-экономической ситуации, обеспечивает связь премьера со СМИ. Широкий круг обязательств дает и широкие права - канцелярия может пользоваться любыми базами данных государственных органов, в том числе секретными. Она также контролирует сроки исполнения президентских актов, правительственных постановлений и распоряжений премьера.



Кошанов пришел в канцелярию в 2001 году заместителем руководителя, в 2012-м стал руководителем и оставался на этом посту до назначения в Караганду в 2017-м. Правда, в его карьере в канцелярии есть перерыв: в период с 2005 по 2007 год Кошанов занимал высокие должности в министерстве транспорта и коммуникаций.



СВЯЗИ С МАСИМОВЫМ?



Семь из 12 лет работы Кошанова в канцелярии премьер-министра приходятся на период, когда правительство возглавлял Карим Масимов. В 2012 году Масимов написал в Twitter’е, что представил коллективу своей канцелярии нового руководителя, хотя Ерлана Кошанова в коллективе уже давно знали как многолетнего заместителя руководителя. Давно знакомы друг с другом к тому моменту были и сами Кошанов и Масимов.



Карим Масимов в бытность премьер-министром Казахстана, Ерлан Кошанов (слева), назначенный руководителем его канцелярии, Габидулла Абдрахимов, бывший руководитель канцелярии. Астана, 2 февраля 2012 года

Карим Масимов в бытность премьер-министром Казахстана, Ерлан Кошанов (слева), назначенный руководителем его канцелярии, Габидулла Абдрахимов, бывший руководитель канцелярии. Астана, 2 февраля 2012 года

В 2016 году на страницах газеты "Новое поколение" вышла статья "Мой друг Азат". Ее автором указан Булат Кошумбаев, партийно-советский руководитель (ныне покойный). В материале он делится воспоминаниями об учебе в середине 1970-х в Москве, в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Кошумбаев пишет, что из Казахстана в Москву отправились 14 слушателей, в числе которых были Жакан Кошанов и Азат Машуров.



"Мы были дружны между собой, совместно отмечали события в жизни каждого из нас. Я с Жаканом Кошановым два года прожил в одной комнате, о чем я очень тепло написал в своих воспоминаниях о Жакане - книге, изданной благодаря его сыну в память об отце. Комната Азата находилась рядом с нашей, поэтому мы втроем были неразлучны, тянулись друг к другу. Особую заботу друг о друге проявляли мы, когда к нам в Москву приезжали наши супруги с детьми. Когда наши с Жаканом семьи были рядом, мы с ним делали бешбармак, а уж когда приезжала семья Азата, он готовил всем очень вкусный восточный плов", - рассказывает автор.



Судя по публикации, по возвращении из Москвы в Казахстан бывшие слушатели партшколы поддерживали теплые отношения. Азат Машуров, руководитель Панфиловского района Алматинской области, позже выдал дочь Дилярам за молодого востоковеда Карима Масимова. В семье Жакана Кошанова выросли сыновья.



Трудно однозначно говорить, дружили ли партийные деятели семьями и поддерживали ли их дети общение, но сведения из открытых источников показывают, что пути Масимова и Кошанова нередко пересекались.



В 2019 году сайт информационно-аналитического Центра МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве писал в статье "Акорда vs "Библиотека": на чьей стороне находится инициатива в кадровой политике?", что карьера Кошанова развивалась в "привязке" к фигуре Масимова.



И Масимов, и Кошанов пришли в правительство примерно в одно время. Масимов, китаист по профессии, работал министром транспорта и коммуникаций, а через некоторое время после его ухода из этого ведомства вице-министром стал инженер-механик Кошанов. Масимов был премьером - Кошанов находился в его канцелярии. Масимов ушел в КНБ - через полгода Кошанова назначили акимом.



Но в последнее время их пути разошлись. Во время январских событий 2022 года Токаев снял Карима Масимова с должности председателя спецслужбы. Вскоре чиновник, которого считали ближайшим соратником Назарбаева, оказался под стражей. Масимову вменили государственную измену, превышение полномочий и попытку насильственного захвата власти.



Сгоревший автомобиль возле охваченного огнем акимата Алматы, который подожгли в дни протестов, вылившихся в кровопролитие

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Высокие должности потеряли с начала года несколько других близких к Назарбаеву функционеров и родственников, что вызвало спекуляции на тему возможного противостояния между окружением Токаева и людьми Назарбаева; но нынешний и экс-президент наличие конфликта отвергают.



Получение Кошановым кресла спикера показывает, что Токаев ему доверяет.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в центре) и Ерлан Кошанов (справа) в бытность руководителем его администрации наблюдают за учениями подразделений Национальной гвардии МВД в Алматинской области. 22 августа 2021 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в центре) и Ерлан Кошанов (справа) в бытность руководителем его администрации наблюдают за учениями подразделений Национальной гвардии МВД в Алматинской области. 22 августа 2021 года

- Кошанов один из немногих, кто уцелел: держался и при Назарбаеве, и при Токаеве, и тем и тем угодил, - говорит Азаттыку Берик Жагипаров, активист из Жезказгана, где начинал трудовую карьеру Кошанов. - Предполагаю, что это не последняя его должность. Он далеко может пойти. Много не говорит, но то, что нужно, он продумывает и скажет. Он гибкий.



"МОИ ДЕТИ". ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ КОШАНОВА



Работая в должности акима Карагандинской области, Кошанов, бывало, раскрывал перед публикой некоторые личные моменты своей биографии. На одном из мероприятий, например, он объяснил, что понимает под словом "счастье". "Личное счастье, я думаю, - это моя семья. Это счастье моих дочерей - у меня две дочки. Если они будут счастливы, то я буду тоже счастлив. Главное для меня - семья и мои дети", - сказал он.



В открытых источниках говорится, что Кошанов женат на Гульжан Абауовой, выпускнице Московского горного института, преподавателе вуза. Их дочерям 29 и 24 года. Они не записаны Кошановыми. Впрочем, дети многих казахстанских чиновников не носят фамилии родителей. Чем сейчас занимаются Молдир Жаканова и Алтынай Жаканова, широкой общественности неизвестно. Полная тезка старшей дочери, Жаканова Молдир Ерланкызы, в 2009 году значилась в списке обладателей президентской стипендии "Болашак", выигравших конкурс на обучение за рубежом. Специальностью Молдир Жакановой указана "охрана окружающей среды".



Известно, что Кошанов не единственный сын своих родителей. У него есть брат Газиз Кошанов, который работал первым заместителем генерального директора по трансформации "ҚазМұнайГаз Өнімдері", дочерней структуры национальной компании "КазМунайГаз". В 2020 году товарищество "ҚазМұнайГаз Өнімдері", которое эксплуатировало сеть автозаправочных станций нацкомпании, ликвидировали. Годом ранее стопроцентный пакет акций собственника сети АЗС продали в частные руки за 60,5 миллиарда тенге. Сейчас совладельцем сети выступает компания, контролируемая Тимуром Кулибаевым, одним из богатейших людей в стране и зятем Назарбаева.



Газиз Кошанов является директором и учредителем товарищества с ограниченной ответственностью "Магжан", которое зарегистрировано в 1998 году в Жезказгане. Видом деятельности указана "Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации".



ДВА ГОДА ПУБЛИЧНОСТИ, ВНОВЬ УХОД В ТЕНЬ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПУБЛИЧНОЕ ПОЛЕ



В период пребывания Кошанова во главе самой крупной по территории области было немало конфликтных ситуаций. В 2017 году в Карагандинском регионе бастовали шахтеры компании "АрселорМиттал Темиртау", требуя повысить зарплату, снизить пенсионный возраст и улучшить условия труда. Рабочие отказались выходить на поверхность, они просидели под землей пять дней. Кошанов спускался в шахту, призвав приступить к переговорам. В итоге некоторые требования были выполнены частично, другие до сих пор поднимаются шахтерами.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (в центре) представляет Ерлана Кошанова (слева) в качестве акима Карагандинской области. Караганда, 14 марта 2017 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (в центре) представляет Ерлана Кошанова (слева) в качестве акима Карагандинской области. Караганда, 14 марта 2017 года

Массовая драка с убийством молодого человека в карагандинском ресторане "Древний Рим" в начале января 2019 года переросла в погромы увеселительных заведений, принадлежащих выходцам с Кавказа. На фоне слухов о бегстве подозреваемых за рубеж Караганду охватили волнения. Кошанов выходил к протестующим, говорил, что инцидент будет расследован, виновные понесут наказание.



В бытность Кошанова акимом в области произошло резонансное убийство активиста Галы Бактыбаева из поселка Атасу (точка в деле не поставлена до сих пор, виновные не наказаны), был конфликт между сельчанами и иностранными рабочими в поселке Жайрем, жители Темиртау, одного из самых загрязненных городов страны, направляли петицию в столицу из-за "черного снега". Все эти кризисные ситуации, похоже, не отразились на имидже Кошанова, который после работы на малой родине вернулся в столицу и стал руководить токаевской администрацией.



- Он один из "винтиков" назарбаевской системы. Не лучше и не хуже остальных. При всех акимах возникали вот такие острые ситуации, и при Кошанове тоже. Взять, к примеру, "дело "Древнего Рима"" и забастовку шахтеров. Все акимы действуют одинаково. Основная их цель - спасти свою шкуру, больше ничего. Наобещают, потом забывают. И Кошанов такой же. Следующий - такой же, будущий - такой же, потому что система такая. Акимы областей получают задание - держи народ в кулаке, чтобы никто не говорил, что плохо, работы нет, справедливости нет, зарплата маленькая. А Кошанов или кто-то другой - это "винтики" этой системы, - убежден гражданский активист из Караганды Айткожа Фазылов.



Получив пост главы президентской администрации, Кошанов забросил аккаунт в Twitter’е, который завел в бытность акимом региона (видимо, пытаясь демонстрировать публичный стиль руководства). Размещать посты он начал в конце марта 2019 года, когда президентом стал Токаев, известный своей активностью именно в этой социальной сети. В своем микроблоге Кошанов выкладывал фото с совещаний и поездок по населенным пунктам. С сентября 2019 года страница с 572 подписчиками ни разу не обновлялась. Не "ожила" она и после получения Кошановым поста спикера, хотя новая должность, казалось бы, подразумевает публичность.



С приходом Кошанова в мажилис обе палаты казахстанского парламента оказались под контролем выходцев из токаевской администрации. В 2020 году так же молниеносно сменился спикер сената. Им стал Маулен Ашимбаев, бывший заместитель администрации президента. Токаев назначил его депутатом верхней палаты вместо Дариги Назарбаевой, дочери экс-президента, полномочия которой прекратил своим указом. В день вручения мандата Ашимбаев получил пост председателя сената.



Токаеву теперь несложно провести любые инициативы через парламент. Недавно депутаты одобрили проект, который лишил предшественника Токаева права пожизненно председательствовать в Совете безопасности и отменил норму об обязательном согласовании инициатив во внутренней и внешней политике с Назарбаевым. 7 февраля Токаев подписал эти изменения. Многие эксперты внутри страны и за рубежом считают, что на фоне январских событий Токаев значительно укрепил свои позиции. О "библиотеке" в Казахстане в последние недели вспоминают все реже, об Акорде говорят все чаще. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Радио АЗАТТЫК

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