Жапаров (кырпремьер) заявил, что "по 10 раз в день" встречается с Жапаровым (президентом)

11:59 15.02.2022

15 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Акылбек Жапаров рассказал, что встречается с президентом по 10 раз в день



"Раньше было новостью, когда президент встретился с премьер-министром. А сейчас мы с Садыром Жапаровым по 5-8-10 раз в день встречаемся", - заявил журналистам председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



По его словам, сейчас принимать решения стало проще. Сам глава государства настаивает на том, чтобы вопросы не затягивались. И кабмин подстраивается под этот темп. Ведь президент хочет принятия решений сегодня и сейчас.



Объяснил Акылбек Жапаров и то, почему не транслируются заседания кабмина и на них не зовут СМИ.



"У нас на заседании правительства решаются хозяйственные и экономические вопросы. Там не предмет для обсуждения или осуждения кого-то. Там принимаются решения. Иногда те, которые в экономическом плане требуют принятия без лишней огласки", - сказал он.