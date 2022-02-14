Канадец Тенгиз Болтурук возглавил новый кыргызский нацгосхолдинг "Наследие великих кочевников"

12:54 15.02.2022

15 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Тенгиз Болтурук назначен руководителем национального холдинга



Тенгиз Болтурук назначен руководителем национальной компании "Наследие великих кочевников". Об этом на пресс-конференции сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.



По его словам, бюджет холдинга будет составлять 10-15 миллиардов сомов.



"Бюджет утвердили, скоро начнуть работать", - сказал Акылбек Жапаров.



Решение о создании холдинга принято для исполнения Указа президента "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызстана" от 29 января 2021 года № 5. Одной из основных целей учреждения нового холдинга является создание крупной интегрированной структуры, способной максимально сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики с использованием международного опыта.



Отметим, что учредителем открытого акционерного общества "Национальная холдинговая компания "Наследие великих кочевников" выступает Министерство финансов.