Судьба украинской государственности, - Александр Дугин

13:03 15.02.2022 СУДЬБА УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ



14.02.2022

Украина

Александр Дугин

Строить Империю – это высочайшее из искусств

В том потоке новостей, особенно разогретых на Западе, которые касаются Украины, – отзыв граждан США и ЕС с ее территории, а также просочившаяся в СМИ информация о том, что Киев спешно переносит инфраструктуру правительственных учреждений и командные пункты на запад страны, – трудно говорить и думать о чем-то другом.



Итак, вторжение.



Заведомо не будем рассматривать вариант, что мы готовили это осознанно и последовательно. Почему именно сейчас? Почему не в 2014 году, когда ситуация была намного более благоприятной? Так что сразу отложим эту гипотезу. Кремль не приемлет силового решения – даже совершенно не устраивающей нас ситуации.



Остается одно: Запад очень хочет вторжения и делает все, чтобы оно состоялось.



Что от этого получают США? Разрыв России с Европой и консолидацию разваливающегося на глазах блока НАТО, а также предлог для обрушения на Россию всех возможных санкций, вплоть до провоцирования восстания российских элит против Путина, если за рубежом одновременно и мгновенно будет реквизирована награбленная ими собственность (как они думают). Неплохой план, кстати. Для них. Разумный.



А если Россия не пойдет на вторжение, тогда ее можно заставить это сделать. Это решается довольно просто: началом карательной операции ВС Украины на Донбассе. Туда стянуты сейчас почти все боеспособные и даже не боеспособные силы. А если Россия и в этом случае не пойдет на обострение, тогда можно забрать Донбасс и перейти к Крыму. И дальше – все сначала, с той же целью. А Россия почти наверняка в критической ситуации все же решится на активные действия. Даже не дожидаясь Крыма.



Таким образом, если допустить, что за всей этой историей стоит Вашингтон, точнее, нынешнее глобалистское руководство США (Байден & Co.) и поддерживающие его морально "ястребы" Британии, изголодавшиеся по геополитическому хардкору и оставшиеся после Brexit вообще не удел, то все приобретает более или менее логические очертания.



Конечно, НАТО за Украину напрямую воевать не будет. Поэтому те, кто опасаются ядерного Апокалипсиса, переживают зря. То, во что нас любой ценой старается втянуть Запад, это не Третья мировая в полном смысле, но все же это война – война средней интенсивности. При этом у нас нет выбора: воевать или не воевать. У Запада есть средства сделать так, чтобы не воевать мы не могли. Увы, это именно так. После событий 2014 года, воссоединения с Крымом и освобождения Донбасса, Вашингтон мог запустить необратимую цепную реакцию войны в любой момент. Пауза во многом была связана с Трампом, который не особенно жаловал геополитику и был сосредоточен на внутренних проблемах. Кроме того, его американский национализм – палеоконсервативного толка – вполне допускал многополярность. А его противостояние с глобалистами (с тем самым "Болотом", Swamp, которое он так и не осушил) еще более подталкивало его строить внешнюю политику на контрасте с ними. Отсюда адресованные ему обвинения в симпатии к России. Никаких особых симпатий у него к России не было. Но была искренняя антипатия к глобалистам. И этого было достаточно. Как только глобалистская партия либеральных "ястребов" и неоконов вместе с Байденом вернулась в Белый Дом, вместе с ней вернулась и атлантистская геополитика. Следовательно, активировать украинскую мину было отныне лишь делом техники. Могли – в любой момент. И решили, что сейчас момент самый подходящий.



В настоящее время складывается впечатление, что спланированное Вашингтоном вторжение вот-вот начнется. Против нашей воли. Но не ответить на активные карательные действия на Донбассе, в случае их начала, мы не можем. А вот это как раз от Москвы никак не зависит. Киев, конечно, тянет время. Кому хочется терять страну или как минимум утопить ее в крови? И НАТО никого спасать не собирается. Лишь бы только пролить побольше славянской крови. Но Вашингтон настаивает на своей повестке. Отсюда и явный отказ всерьез относиться к требованиям России к НАТО и совсем уже безобразный демарш англичанки Элизабет Трасс относительно Ростова и Воронежа. Это не только признак полной некомпетентности, но и того безразличия к реалиям русского мира, в том числе и к Украине, которое, на самом деле, испытывают глобалисты. Им наплевать на эти труднопроизносимые славянские названия населенных пунктов. Они уже живут в парадигме вторжения и действуют так, как если бы оно состоялось. Обычный ход гибридной войны: то, что еще только должно случиться, описывается как уже случившееся.



Официально Москва до последнего будет говорить: "Нет войне!" – и это правильно, так и надо. Но если бы это зависело только от нас, то такое поведение было бы определяющим фактором. А так… Но давайте представим себе, что Запад доведет ситуацию до точки невозврата, и вынужденное вторжение все же состоится.



Западные таблоиды уже полны сценариями того, как это будет происходит и чем это обернется. Иногда картины бывают вполне реалистичные, иногда запредельно бредовые. Но почти везде фигурирует успешный захват русскими Восточной Украины и Киева и построение новой линии обороны русофобского сопротивления на Западе Украины. И вот туда, на этот запасной плацдарм, который сейчас – возможно – уже обустраивается, прямой доступ НАТО в ходе чрезвычайно ситуации вполне реалистичен. Львов может стать временной столицей того, что Запад признает "Украиной". И оттуда будет развертываться масштабная военно-террористическая активность.



Это вам ничего не напоминает? Разве не по этому же сценарию разворачивалась борьба за киевский великокняжеский престол между Владимирскими и Галицко-Волынскими князьями? И сам Киев переходил из рук в руки, пока не потерял своего значения, превратившись из великой столицы в третьесортный провинциальный городишко. Продолжение мы знаем – две почти равные части русского мира пошли разными путями. Владимирская, позднее Московская Русь стала могущественной мировой Империей. Русские западных территорий оказались презираемым низшим сословием в католической Восточной Европе. Вот она цена присланной Папой короны, гордый князь Даниил Галицкий... Запад всегда поступает одинаково: обещает помочь и спасти, а потом цинично бросает. Это мы видим в падении Царьграда или в судьбе Саакашвили.



И вот тут начинается несколько неожиданное. Привычно считать, что русская партия и евразийская геополитика ставят предельно амбициозные цели и предельно расширяют – пусть умозрительно, но все в политике (и не только) начинается с идеи – границы России-Евразии, русского мира. И это правильно. Но в отношении Западной Украины стоит сделать оговорку. Этносоциологический, исторический, психологический профиль этих областей – за исключением Подкарпатских русинов и ряда адекватно православных групп Волыни – таков, что интеграции в Евразию они не поддаются. Возвращенные в единое государство Сталиным жители Западенщины так и не приняли Империи. Они-то и стали движущей силой экстремальной украинской русофобии, что в конце концов, вероятно, положит конец этому несостоявшемуся государству.



Кроме того, Запад хочет закрепиться именно там. И стоит подумать о том, чтобы позволить ему это сделать (освободив, конечно, русинов и тех, кто сам захочет быть на нашей стороне). В противном случае, даже если нам удастся установить контроль над всей Украиной (к чему нас провокационно вынудят атлантисты), это западенское начало никогда не смирится и найдет способы подорвать изнутри любое нейтральное и взвешенное правительство будущей Украины или той политии, которая на ее месте возникнет. Да и политические институты этой страны в нынешнем состоянии настолько чудовищны, что оставлять их, надеясь на лояльность интеграционистских сил, было бы совершенно неосмотрительно. И наконец, если нас и смогут спровоцировать на вторжение, то на террор против по-настоящему братского народа, нашего собственного народа, нас точно не спровоцируют. А значит, нам придется иметь дело с этим Галицко-Волынским ужасом бесконечно. Перевоспитать их не удалось даже Сталину, а он со средствами не церемонился.



Поэтому стоит подумать: а не предоставить ли их самим себе? И не запустить ли украинскую государственность – а заодно и нашу, ведь необходимо полноценное Славянское Возрождение – заново? Западенщина может оставаться "Украиной" (чего мы, конечно, не признаем) или переименоваться в "Бандера-стан". Но открывается возможность из здоровой части этой страны построить что-то новое.



Обратите внимание: Крым ушел из-под контроля этой страны, Донбасс ушел. Но по частям дробить то, что не имеет исторических шансов состояться, это как-то недостойно и недальновидно. Давайте спасем всех и разом, но только тех, кто готов к этому или хотя бы допускает такой поворот событий. Западенщина же этого не допускает, к воссоединению не готова и не будет готова.



Иногда перерастяжка границ "Большого пространства" чревата коллапсом. Надо брать только то, что можно ассимилировать и надежно защищать. Кстати, Сталин прекрасно это понимал в отношении Европы, продумывая версии ее "финляндизации", то есть "нейтрализации". До конца нашей даже Восточная Европа быть не может. И крайне опасно было ее к этому принуждать против воли.



Это не более, чем геополитические размышления. Я не имею никакой закрытой информации и ни к чему никого не призываю. Только анализ. И в ходе этого анализа я прихожу к заключению, что в случае вторжения – и только в этом случае! – вопрос о западных территориях нынешней Украины должен решаться самым деликатным и осторожным образом. Строить Империю – и, что еще труднее, возрождать утраченную Империю, – это высочайшее из искусств, а не линейный и тем более не монотонный процесс. Источник - katehon.com

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