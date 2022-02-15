 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США подтверждают анти-китайский курс. Вышла обновленная версия Индо-Тихоокеанской стратегии Белого дома
13:14 15.02.2022

США ПОДТВЕРЖДАЮТ КУРС НА СДЕРЖИВАНИЕ КИТАЯ

15.02.2022
США
Вышла обновленная версия Индо-Тихоокеанской стратегии Белого дома.
11 февраля администрация Белого дома опубликовала новый вариант доктрины, принятой Дональдом Трампом.

В его годы и Пентагон, и Белый дом разработали новый термин – Индо-Пацифика и соответствующую концепцию, которая охватывает Тихий и Индийский океаны. Однако это не морская стратегия, следовательно, речь идет о всей Азии, Океании и побережье Восточной Африки.

Начинается байденовская версия данного документа с пафосного заявления о том, что администрация добилась исторических успехов в восстановлении американского лидерства в Индо-Тихоокеанском регионе и адаптации своей роли к условиям XXI века. Сказано, что в 2021 году Соединенные Штаты модернизировали свои давние альянсы, укрепили формирующиеся партнерские отношения и наладили инновационные связи между ними для решения насущных задач – от конкуренции с Китаем до изменения климата и борьбы с пандемией. По этому вопросу в США существует широкое двухпартийное согласие, что подтверждает и предыдущий курс на конфронтацию с Китаем администрации Трампа. Руководство США утверждает, что Индо-Тихоокеанский регион является наиболее динамичным регионом в мире, и его будущее влияет на людей по всей планете. Это действительно так, во многом – благодаря растущему могуществу Китая. А вот с этим США смириться никак не хотят. Значит, нужно помешать Пекину занять лидирующую позицию в регионе, хотя сами США не имеют к нему отношения.

Белый дом акцентирует вопросы жизненно важных интересов Америки и ближайших партнеров, которые требуют "свободного" и "открытого" Индо‑Тихоокеанского региона. Также администрация Байдена считает, что "нужно начинать с укрепления устойчивости как внутри отдельных стран, как это сделано в Соединенных Штатах, так и между ними". При резком скачке инфляции в США за последний год слова об устойчивости вызывают сомнение. И если у себя американцы не могут справиться с экономическими (и политическими) проблемами, как они собираются решать их в других местах?

Зато говорится, каким путем это будет делаться: инвестиции в демократические институты, свободную прессу и динамичное гражданское общество; повышение финансовой прозрачности в Индо-Тихоокеанском регионе для выявления коррупции и стимулирования реформ; обеспечение того, чтобы моря и небо региона регулировались и использовались в соответствии с международным правом; продвижение общих подходов к критически важным и новым технологиям, Интернету и киберпространству.

Однако США не ратифицировали конвенцию ООН о мореплавании, следовательно, сами не соблюдают международное право. А "продвижение общих подходов" – это ничто иное, как экспорт технологий США и запрет на пользование их аналогами. Издание Breaking Media подтверждает, что для Джо Байдена важно распространить версию 5G из США, и все упомянутое сотрудничество с партнерами – не что иное, как фасад для сдерживания Китая.

Для этого США хотят разработать некий коллективный потенциал для новой эпохи. "Союзы, организации и правила, которые помогли создать Соединенные Штаты и их партнеры, должны быть адаптированы. Мы будем наращивать коллективный потенциал внутри региона и за его пределами, в том числе путем:

углубления наших пяти региональных договорных союзов с Австралией, Японией, Республикой Корея, Филиппинами и Таиландом;
укрепления отношений с ведущими региональными партнерами, включая Индию, Индонезию, Малайзию, Монголию, Новую Зеландию, Сингапур, Тайвань, Вьетнам и острова Тихого океана;
внесения вклада в укрепление и объединение АСЕАН;
укрепления "Четверки" и выполнения ее обязательств;
поддержки дальнейшего роста Индии и ее регионального лидерства;
партнерства в целях повышения устойчивости на островах Тихого океана;
налаживания связей между Индо-Тихоокеанским и Евроатлантическим регионами;
расширения дипломатического присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана".
Здесь мы видим довольно серьезные претензии на господство в большей части Азии. Судя по перечню, Вашингтон интересуют не только основные игроки в регионе, но даже не имеющая выхода к морю Монголия, острова Тихого океана и громадный альянс АСЕАН. Если США удастся реализовать намеченные планы, можно будет сказать, что Морское могущество не только закрепилось в Южной части Азии, но и значительно продвинулось вглубь сухопутного массива.

Интересен и пассаж насчет связывания Индо-Тихоокеанского региона с Евроатлантическим. Ведь речь не только о торгово-экономических отношениях. Это будет навязывание неолиберальной идеологии со всеми ее атрибутами и стигмами: от уничтожения основ традиционных ценностей многочисленных народов Южной Азии и Океании – до легализации содомитов и всяческих извращений под вывеской "прав человека". Но и в экономическом секторе наверняка умысел кроется в открытии преференциального доступа к залежам ресурсов стран региона в обмен на кредиты МВФ и обещания повышения экономического рейтинга государства.

Упоминание Монголии и Индии наводит на мысль о стратегии по окружению Китая. Показательно, что в списке нет Пакистана, хотя еще недавно эта страна была одним из важных партнеров США. По мнению Исламабада, такое партнерство было выгодно исключительно Вашингтону, который после реализации своих интересов оставлял Пакистан с накопившимися проблемами. Может быть, опыт Пакистана подскажет Монголии правильное решение при дальнейших попытках ее вовлечения в орбиту США.

Далее, в стратегии опять появляется пафос о процветании и экономических возможностях для среднего класса. Интересно, что в большинстве стран указанного региона средний класс представляет собой довольно небольшой процент. И за чей счет, интересно, администрация Байдена собирается увеличить количество представителей среднего класса с учетом ограниченных ресурсов в мире и экономических проблем? Нет никаких сомнений, что американские олигархи вряд ли захотят делиться своими состояниями с миллионами азиатских жителей. Все эти слова о процветании выглядят как популистская пропаганда. Но подобные прокламации уже давно набили оскомину даже внутри США.

И, наконец, в разделе о безопасности говорится о продолжении роли США в регионе. Будет полезно вспомнить развязывание Вашингтоном войн во Вьетнаме и Корее, бомбардировки Камбоджи (Мьянмы), а также поддержку диктаторских режимов, например, в Индонезии. И это всего лишь первое, что приходит на ум.

Здесь США намереваются заниматься:

продвижением комплексного сдерживания;
углублением сотрудничества и повышением оперативной совместимости с союзниками и партнерами;
поддержанием мира и стабильности через Тайваньский пролив (то есть усилением конфронтации с Китаем);
внедрением инноваций для работы в быстро меняющихся условиях угроз, включая космос, киберпространство, а также области критически важных и новых технологий;
укреплением расширенного сдерживания и координации с союзниками из Кореи и Японии и стремлением к полной денуклеаризации Корейского полуострова (то есть разоружением КНДР – но получится ли?);
продолжением работы AUKUS;
расширением присутствия береговой охраны США и сотрудничества в борьбе с другими транснациональными угрозами;
сотрудничеством с Конгрессом по финансированию Тихоокеанской инициативы по сдерживанию и Инициативы по обеспечению безопасности на море (опять же – чисто экспансионистские милитаристские проекты США).
Выглядит довольно авантюрно и труднодостижимо. Хотя нет сомнений, что США будут всячески пытаться реализовать хотя бы часть из сказанного.

Дальше стратегию можно не читать. Изменение климата и COVID-19 – это обязательный набор для политкорректности в любых подобных документах или собраниях глобалистских структур.

В итоге, хотя документ не представляет каких-то новшеств, при детальном анализе мы увидим, что его реализация чревата серьезными проблемами для десятков стран и миллионов (если не миллиардов) людей. Противодействие этой разрушительной стратегии – в интересах упомянутых в ней государств.

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644920040
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