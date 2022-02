Власти сгоняют таджикских и кыргызских аксакалов на "пловы дружбы"

13:18 15.02.2022

Жители таджикско-кыргызской границы встретились за "пловом дружбы".

Фарзон Мухаммади



В минувшие выходные старейшины и пожилые жители селений Ходжаи Ало и Сомониен встретились со своими соседями из приграничных кыргызских сел.



Это уже вторая неформальная встреча жителей, проживающих на "спорных территориях" после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе в конце января.



Как сообщают корреспонденты Радио Озоди из этого региона, встречи были организованы по посредничестве сотрудников милиции из обоих соседних государств, и на последней встрече присутствовало более 100 человек.



Официальные лица или представители органов местного самоуправления – джамоатов, в этих встречах не участвовали.



По словам Шукурхона Насриева, председателя джамоата Чоркух, "на последней встрече присутствовали представители селений Сомониен и Ходжаи Аъло, а с кыргызской стороны – жители сел Октатыр и Ортабуз. И хотя мы, работники джамоата, не участвовали на этой встрече, но слышали, что встреча прошла в очень теплой атмосфере, были откровенные беседы и интересные предложения. Так, стороны приглашали друг друга на свадьбы и другие мероприятия, и также выразили просьбу об организации совместных соревнований, конкурсов".



Обе встречи были проведены между жителями самых "спорных" территорий – таджикских селений Сомониен и Навобод и кыргызских Кок-Таш и Самарканд. Есть решение продолжить проведение в ближайшее время таких же встреч, в дружеской атмосфере, с участием жителей приграничных регионов.



Впервые спустя неделю после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе, в результате которого два человека погибли и десятки получили ранения, несколько представителей приграничных сел из обеих государств собрались за вместе, чтобы приготовить "дружеский плов".



Встреча проходила рядом со спорным участком дороги длиною 275 метров, которые Таджикистан считает своей территорией, а Кыргызстан – спорной. Официального сообщения об этих встречах ни Душанбе, ни Бишкек сделали.



"Плов дружбы" после конфликта на таджикско-кыргызской границе

EMBED SHARE

"Плов дружбы" после конфликта на таджикско-кыргызской границе

EMBED SHARE

Нусхабардорӣ шуд

[iframe src="https://rus.ozodi.org/embed/player/0/31704437.html?type=video" frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="360" allowfullscreen>[/iframe>



бар

640

px баландӣ

360

px

Поделиться в Facebook

Поделиться в Twitter

The URL has been copied to your clipboard

https://rus.ozodi.org/a/31704437.html



No media source currently available



0:000:03:32

0:00

На фотографиях и видео, которые были переданы местными жителями в Радио Озоди, видно, как жители селений Ходжаи Аъло и Сомониен, одетые в национальные чапаны и тюбетейки, общаются со своими кыргызскими соседями, одетыми в традиционный ак калпак - кыргызский головной убор. В видео один из старейшин, подняв руки к небу, обращается к Аллаху, говоря "пусть Аллах оградит нас всех от этих войн и конфликтов", и все говорят "омин", подтверждая истинность произнесенных слов.



Кыргызское информационное агентство "Turmush" также подтвердило факт этой встречи, отметив, что с кыргызской стороны участвовали старейшины сел Кок-Таш, Ак-Сай, Таш-Тумшук Баткентского района, а также начальник ОВД Баткентского района, полковник милиции Алмазбек Шагамурзаев.



С таджикской стороны присутствовали начальник ОВД Исфара-2, подполковник Анвар Рахмонзода, и начальник ОВД Ворух полковник милиции Субхон Мирализода.



"Встреча состоялась с целью укрепления дружеских отношений между населением, обеспечения безопасности и сохранения стабильности в приграничной зоне", - отмечает Турмуш, при этом стороны обещали восстанавить добрососедские отношения



В сентябре прошлого года, после того как группа школьников из села Сомониен была избита кыргызстанцами, женщины с приграничных территорий провели первую встречу с требованиями восстановить мир и согласие между соседями по границе. Однако затем был жестоко избит один из учителей школы Сомониен.



Во всех таких конфликтах стороны постоянно обвиняют друг друга.



В прошлом уже многие организации при финансовой поддержке международных организаций пытались проводить мероприятия, направленные на укрепление дружбы между населением двух соседних государств. Они часто организовывали различные совместные мероприятия, спортивные игры и т.п., однако из-за обострения отношений между двумя странами и последовавших вооруженных конфликтов, вся эта работа была сорвана.



Последняя встреча произошла после событий в ночь с 27 на 28 января, когда на границе между Исфарой и Баткеном вспыхнули кровавые столкновения, в результате которых десятки человек были ранены с обеих сторон и двое убиты в Таджикистане.