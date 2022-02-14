На таджико-афганской границе задержано 13 тонн незаконных... Коранов

13:43 15.02.2022

Таможня Хатлона изъяла тысячи экземпляров Корана общим весом 13 тонн



В начале этого года таможенные органы Хатлонской области изъяли тысячи экземпляров Корана общим весом 13 тонн.



По информации таможни, книги были завезены из Афганистана через контрольно-пропускной пункт в Нижнем Пяндже и изъяты "из соображений безопасности" до вынесения заключения по ним Комитета по делам религии. Весь груз в настоящее время хранится в Бохтаре.



По информации источника, Коран был ввезен в Таджикистан официально, на основании декларации, и книги были временно изъяты на предмет проверки их содержания и вынесения заключения компетентными органами. Информация о предпринимателе, который завез эти книги в Таджикистан, не разглашается.



В Управлении Таможенного комитета по Хатлонской области сказали, что они ожидают разрешения органов ГКНБ, и если вдруг ввоз этих книг в Таджикистан будет запрещен, то тогда предприниматель должен будет вернуть книги в Афганистан.



В таможне не сообщили, сколько томов Корана содержится в изъятом грузе. В то же время сотрудник таможни сказал, что книги были ввезены в Таджикистан на грузовом автомобиле, и каждый экземпляр Корана весит 2,5 кг. Коран переведен с арабского на многие языки мира.



В таможенном управлении Хатлонской области журналистам сообщили, что в 2021 году 27 тысяч томов Корана уже были ввезены в Таджикистан через контрольно-пропускной пункт "Кокуль" в Фархорском районе, однако затем они были отправлены обратно в Афганистан. По словам представителей этого ведомства, вполне вероятно, что книги, которые завезены в Таджикистан в начале 2022 года, - это те же книги, которые были возвращены в прошлом году.



Несколько лет назад таджикские власти решили принять решительные меры по недопущению и запрету ввоза в Таджикистан запрещенной литературы. В 2017 году министерство культуры страны объявило, что ввоз в страну и вывоз из страны книг без специального разрешения запрещен. Комитет по делам религии и министерство внутренних дел Таджикистана составили свои списки запрещенной для ввоза в страну книг. При Комитете по делам религии создан специализированный совет, который сначала исследует религиозные книги, и только потом дает добро на ввоз или на ее издание в Таджикистане. Такое решение властей вызвало критику в социальных сетях и со стороны правозащитных организаций.